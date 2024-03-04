Теннант Ньюл - Укрощение истины - Анти-реализм дедуктивного дискурса и познание

Данный перевод представляет собой часть книги Теннанта «Укрощение истины». Подзаголовок перевода - «Анти-реализм дедуктивного дискурса и познание» - говорит о более узкой проблематике, чем та, которая обсуждается в оригинале. Сам Теннант указывает на важность понимания книги в контексте ее переплетения с содержанием его более ранней книги «Анти-реализм и логика». Эта последняя книга развивала анти-реалистическое объяснение логико-математического дискурса. В частности, центральное место в ней занимали доктрина семантического анти-реализма М. Даммита и ее следствия для реформы классической логики. Такая реформа состояла, по мысли Теннанта, в замене классической логики релевантной интуиционистской логикой, в рамках которой проблемы истины и познания приобретали совсем другое, отчетливое анти-реалистическое прочтение.

Написанная десятью годами позднее, «Укрощение истины», помимо прояснение многих неясностей предшественницы, добавила по существу две темы. Во-первых, это тщательное обоснование предлагаемой им логической реформы, включая обсуждение принципов и механизмов релевантной интуиционистской логики, а также выгод ее применения к эпистемологическим проблемам понимания природы истины. Во-вторых, «Укрощение истины», задуманная как продолжение своего рода предыдущей книги, включала перенос анти-реалистической трактовки логики на эмпирический дискурс. Именно эти две темы выпали из предлагаемого читателю перевода. Для такого решения было несколько резонов.

Самый поверхностный из них состоял в неровности глав с упомянутыми новшествами (занимающими последнюю четверть текста), по сравнению с «основным текстом». Часть материала содержит слишком много технических деталей (что отмечает сам автор), часть, наоборот, слишком фрагментарна. Кстати, именно эти главы встретили не очень дружелюбный прием со стороны рецензентов, так что, действительно та часть книги, которая посвящена только с логико-математическому дискурсу, более милостива к читателю.

Теннант Ньюл - Укрощение истины - Анти-реализм дедуктивного дискурса и познание

пер. с англ. В.В. Целищев

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024, 352 с.

ISBN 978-5-88373-819-6

Теннант Ньюл - Укрощение истины - Анти-реализм дедуктивного дискурса и познание - Оглавление

Предисловие переводчика

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Проблема определена

1.2. Текущее состояние дебатов

1.3. Структура этой работы

1.4. Примечание по стилю и содержанию

ГЛАВА 2. ДЕБАТЫ О РЕАЛИЗМЕ

2.1. Центральная роль истины

2.2. Пять важных точек зрения

2.3. Ключевые тезисы

2.4. Супер-утверждаемость

2.5. Семантический анти-реализм

2.6. Крещендо озабоченностей

2.7. Замечания о натуральной дедукции

ГЛАВА 3. ИРРЕАЛИЗМ

3.1. Обзор различных видов ирреализма

3.2. Не-фактуалистский ирреализм vs теоретико-погрешимость (error-theory)

3.3. Нотационные предварительные примечания

3.4. Reductio семантического ирреализма?

3.5. Выделение основных этапов

3.6. Некоторые простые аргументы с использованием основных шагов

3.7. Оценка шагов

3.8. Заключение

ГЛАВА 4. ПРОТИВ СКЕПТИЦИЗМА О ЗНАЧЕНИИ

4.1. Влияние скептицизма о значении. Трения между материалистической метафизикой и аналитической интуицией

4.2. Тезисы о контенте, и некоторые ортогональные вопросы

4.3. Как крипкевский скептик пытается подорвать тезис семантической детерминации

4.4. О прошлом и будущем применении правил

4.5. Скептик - это не-фактуалист

4.6. Крипкевская диалектика переинтерпретации

4.7. Единообразие переинтерпретации требует глобальности

4.8. Скептицизм Крипке в сравнении с неопределенностью Куайна: новая догма пост-эмпиризма

4.9. Анти-скептические ответы, подчеркивающие случай от первого лица

4.10. О парадоксе Гудмена

4.11. Правильный способ ответить на скептический вызов

4.12. Притча

4.13. От диспозициональных фактов к нормативности значения

ГЛАВА 5. ИЗБЕГАЯ СТРОГОГО ФИНИТИЗМА

5.1. Познаваемость в принципе

5.2. Беспокойство строгого финитиста

5.3. Распознавательные способности и композициональность

5.4. Осуществимая верифицируемость

5.5. Аспектуальное распознавание: компетентность как факторизация

5.6. Нахождение правильных диспозициональных условных утверждений

ГЛАВА 6. АРГУМЕНТ МАНИФЕСТАЦИИ МЕРТВ

6.1. Краткое изложение в порядке введения

6.2. Разрешимость, познаваемость и истина: набросок позиций

6.3. Конструирование Даммитом реалистической истины и его слепота к Гёделевскому Оптимизму

6.4. Понимание диалектики дебатов

6.5. Бивалентность и разрешимость

6.6. Манифестационизм

ГЛАВА 7. ДА ЗДРАВСТВУЕТ АРГУМЕНТ МАНИФЕСТАЦИИ

7.7. Краткое изложение в виде введения

7.2. Более убедительный аргумент манифестации

7.3. Логические взаимосвязи между тезисами; центральный вывод

7.4. Разрешимость: возражение уз отрицание

7.5. Неразрешимость арифметики

7.6. Реакции на неразрешимость

7.7. Реалистические реконструкции манифестации?

7.8. Центральный вывод пересмотренный; реконструкции отвергнуты

7.9. Вычищение неправильных картин

ГЛАВА 8. ИСТИНА КАК ПОЗНАВАЕМАЯ

8.1. Введение

8.2. Рациональные мыслители

8.3. О сомнении, а так ли это?

8.4. О знании каждой истины

8.5. Диагностика лежащей в основе проблемы

8.6. Декартовы контенты и предлагаемое нами решение

8.7. Провал стратегии переинтерпретации

8.8. Подведение итогов

ГЛАВА 9. АНАЛИТИЧНОСТЬ И СИНТЕТИЧНОСТЬ

9.1. Логика и аналитичность

9.2. Краткая история двух различений

9.3. Влияние первой теоремы Гёделя о неполноте

9.4. Альтернативный взгляд

9.5. Более широкая логика числа

9.6. Необходимые экзистанты

9.7. Догма существования

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиография