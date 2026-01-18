Теология образования в христианской парадигме
Цель монографии, которую держит в руках читатель, — обращение к ценностно-мировоззренческим истокам и перспективам отечественной системы образования в широком историко- культурном и философско-богословском (теологическом) контекстах.
Именно христианская школа (от греч. σχολή), созерцательная, наполненная ученым досугом жизнь исследователя (βίος σχολαστικός) задает привычные нам параметры школьного и университетского образования, причем не только ценностномировоззренческие и содержательные, но и организационные.
Обратим внимание на то, как выглядит классическая учебная аудитория с ее возвышением для учительского стола или профессорской кафедры, школьными партами или скамьями для студентов. Вспомним традиционный характер взаимоотношений между учащим и учащимися на занятиях и extra curriculum, включая нравственные, воспитательные стороны общения, которые в становлении личности молодого человека играют не меньшую роль, чем собственно обучение наукам и практическим умениям.
Вспомним и то, что вся система передачи знаний, которая кажется нам привычной, есть плод христианской образовательной парадигмы, впитавшей в свое время лучшее из античной и иудейской традиций обучения и воспитания, и сохранившейся, как некий стержень, внутри секулярных образовательных моделей и практик.
Теология образования в христианской парадигме - под общей редакцией проф. Д. В. Шмонина
Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия
Научно-образовательная теологическая ассоциация
СПб.: Изд-во СПбДА, 2023. — 480 с.
Теология: история и современность)
ISBN 978-5-6048867-7-9
Теология образования в христианской парадигме - под общей редакцией проф. Д. В. Шмонина - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Христианская образовательная парадигма в общем контексте (Д. В. Шмонин)
Реформация в христианской образовательной парадигме (протоиерей Владимир Хулап)
Конфессионализация и секуляризация: утрата позиций (Д. В. Шмонин)
Теология образования (Д. В. Шмонин)
Библиография
ГЛАВА 1. АНТИЧНЫЕ КОРНИ ХРИСТИАНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ (Р. В. СВЕТЛОВ)
О «теологиях» в языческих религиях: начало благочестия
Аналоги священных книг
Боги и дидаскалы: образы наставников в раннегреческой культуре
Первые школы и программы
Формирование философско-теологического взгляда на образование
Просвещение Эллады
Платоновская академия
Основы античной теологии образования: субстанция души не имеет природы в самой себе
«Частные философские мнения» и богоуподобление как идеал греческого образования
Концепция богоуподобления и аристотелевская рациональная теология
Педагогика в эллинистически-римскую эпоху: образование и богоуподобление
Высшее образование: индивидуальность вместо коллективизма
«Теологизация» платоновского наследия
Теургия в сирийском неоплатонизме
Библиография. Сокращения
ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАНИЕ В ДРЕВНЕМ ИЗРАИЛЕ (ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ ЮРЕВИЧ)
Иудейское воспитание в контексте истории еврейского народа
Доэллинистический период: мудрость как цель обучения
Семья и образовательные институты
Образование и государство
Методы обучения. Содержание образования
Эллинистический период. Образование как способ исполнения миссии еврейского народа
Традиционное еврейское и греческое образование
Книжники, фарисеи и раввины
Синагоги, начальные школы, академии книжников
Рождение традиции толкования Торы
Методы толкования Священного Писания у евреев Палестины
Развитие экзегетики библейского текста
Еврейское и эллинское образование: различие и сходство
Библиография
ГЛАВА 3. РОЖДЕНИЕ ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ГРЕЧЕСКОЙ ПАТРИСТИКЕ (СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЛЕГЕЕВ, СВЯЩЕННИК МАКСИМ НИКУЛИН, П. К. ИВАНОВ)
Греческая философия как подготовительная наука
Начала христианской образовательной парадигмы
Путь очищения души. Каппадокийская традиция
Образование и нравственность. Педагогические идеи антиохийской школы
Теология образования в Александрийской школе
Развитие теологии образования в греческой патристике
Библиография
ГЛАВА 4. «О ХРИСТИАНСКОМ УЧЕНИИ». НАЧАЛА ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ У БЛЖ. АВГУСТИНА (Д. В. ШМОНИН)
Вещи и слова
Необязательность светских наук. Важность теологии
Образование на основе веры
Библиография
ГЛАВА 5. ВИЗАНТИЙСКАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ И ТЕОЛОГИЯ (СВЯЩЕННИК ИГОРЬ ИВАНОВ)
Византийское образование и античное наследие
Византийский гуманизм
Филологическая культура и образование
Типы византийских высших школ
Особенности преподавания теологии
Образование в Византии позднего периода. Византийская модель в современной теологии образования
Библиография
ГЛАВА 6. ОБРАЗОВАНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ (ПРОТОИЕРЕЙ КОНСТАНТИН КОСТРОМИН)
Образованность и православная культура в Древней Руси
Школы на Руси
Второе южнославянское влияние. Монастыри
Развитие школьного дела в XVI-XVII вв
Библиография
ГЛАВА 7. ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ XVI-XVII ВВ.: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (Д. А. КАРПУК)
Образование в западно-русских землях XVI в
Образование в братских школах
Организаторская деятельность митрополита Петра (Могилы). Киевская коллегия
Библиография
ГЛАВА 8. БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В XVIII ־ НАЧАЛЕ XX ВВ. ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ (Д. А. КАРПУК)
Становление системы духовного образования и ее развитие в XVIII в
Реформа духовного образования начала XIX в. Особенности развития духовных академий и формирование самостоятельной российской богословской традиции
Богословское образование и богословская наука во второй половине XIX — начале XX вв
Богословские дисциплины в российских университетах
Библиография
ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РУССКОЙ БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XIX В. (И. Б. ГАВРИЛОВ, СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ ЛУШНИКОВ, ИЕРОМОНАХ АФАНАСИЙ (МИКРЮКОВ), П. К. ИВАНОВ)
Русский консерватизм и идея народного просвещения. Н. М. Карамзин (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)
«Русское воспитание». А. С. Шишков (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)
Московское «Общество любомудрия» и становление триады «Православие. Самодержавие. Народность» (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)
Просвещение против «недостатка твердых познаний». Идея образования в николаевскую эпоху (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)
Практика и теория образования В. А. Жуковского (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)
«Свободный консерватизм» А. С. Пушкина
Н. В. Гоголь: «просветить прежде грамотных, чем неграмотных...» (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)
Славянофильство против западничества: богословско-педагогические аспекты (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)
Концепции учительства в труде архиепископа Евсевия (Орлинского) (1806-1883) «О воспитании детей в духе христианского благочестия» (иером. Афанасий (Микрюков))
Устроение человека и его духовный путь в аскетическом богословии святителя Феофана Затворника (П. К. Иванов)
Философско-педагогическая концепция П. Д. Юркевича (П. К. Иванов)
Библиография
ГЛАВА 10. НАЧАЛА СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОТОПРЕСВИТЕР ВАСИЛИЙ ЗЕНЫСОВСКИЙ (Д. В. ШМОНИН, П. К. ИВАНОВ)
Протопресвитер Василий Зеньковский и начала современной православной теологии образования (Д. В. Шмонин)
Христианская антропология протопресвитера Василия Зеньковского (П. К. Иванов)
Проблемы воспитания в учении протопресвитера Василия Зеньковского (П. К. Иванов)
Вера как средство социализации личности (П. К. Иванов)
Воспитание к свободе через общение с Христом. Роль педагога (П. К. Иванов)
Библиография
ГЛАВА 11. СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ОРИЕНТИРЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (ЕПИСКОП КИРИЛЛ (ЗИНКОВСКИЙ), ИГУМЕН МЕФОДИЙ (ЗИНКОВСКИЙ), Д. В. ШМОНИН)
Предварительные замечания (Д. В. Шмонин)
Противоречит ли научному прогрессу христианская образовательная парадигма?
Секулярная и христианская парадигмы образования
Личность в секулярной и христианской парадигмах
Значение личного общения в христианской образовательной парадигме. Бытийное единение с другими личностями
Свобода как ключевая составляющая в обеих парадигмах образования
Преимущества христианского подхода к образованию
Библиография
ГЛАВА 12. ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЛИЧНОСТИ И ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ (ИГУМЕН МЕФОДИЙ (ЗИНКОВСКИЙ))
Образование личности. Значение богословского понятия личности для образования
Образование в свете комплекса богословских свойств личности. Личная сообразность Бога и человека
Личность и природа
Значение мета-физичности личности для философии педагогики и образовательной деятельности
Педагогика и свойства личности человека
Педагогика и открытость личности к общению
Синтетичность и религиозность личности и педагогика
Свобода человеческой личности — бытие «для других» в контексте педагогики
Библиография
ГЛАВА 13. ПЕДАГОГИКА И ТВОРЧЕСТВО. К ИДЕАЛУ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ (ИГУМЕН МЕФОДИЙ (ЗИНКОВСКИЙ))
Нравственный характер человеческой личности в контексте педагогики
Педагогика и творческий потенциал личности
Творчество педагога
Устойчивость личности и ее целостность
Педагогика и динамичность личности
Педагогика в свете целостности и целеустремленности личности
Цель педагогики — приведение к познанию личного Первообраза и самопознанию
Библиография
ГЛАВА 14. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ХРИСТИАНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ (М. Н. ЦВЕТАЕВА)
Богословско-педагогический смысл культуры в образовании: свидетельство об Истине, Красоте и Благе
Культура против «идолов прагматизма». Образы культуры в образовании
Красота как образ Бога
Художественные образы и формирование личности человека
Классическое образование в противостоянии антикультуре
Слово и Образ: христианский путь в культуре и образовании
Культуры народов России в образовательном контексте
Библиография
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