Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Теология образования в христианской парадигме

Теология образования в христианской парадигме
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Cultural Studies Art
Series Теология: история и современность (9 books)

Цель монографии, которую держит в руках читатель, — обращение к ценностно-мировоззренческим истокам и перспективам отечественной системы образования в широком историко- культурном и философско-богословском (теологическом) контекстах.

Именно христианская школа (от греч. σχολή), созерцательная, наполненная ученым досугом жизнь исследователя (βίος σχολαστικός) задает привычные нам параметры школьного и университетского образования, причем не только ценностномировоззренческие и содержательные, но и организационные.

Обратим внимание на то, как выглядит классическая учебная аудитория с ее возвышением для учительского стола или профессорской кафедры, школьными партами или скамьями для студентов. Вспомним традиционный характер взаимоотношений между учащим и учащимися на занятиях и extra curriculum, включая нравственные, воспитательные стороны общения, которые в становлении личности молодого человека играют не меньшую роль, чем собственно обучение наукам и практическим умениям.

Вспомним и то, что вся система передачи знаний, которая кажется нам привычной, есть плод христианской образовательной парадигмы, впитавшей в свое время лучшее из античной и иудейской традиций обучения и воспитания, и сохранившейся, как некий стержень, внутри секулярных образовательных моделей и практик.

Теология образования в христианской парадигме - под общей редакцией проф. Д. В. Шмонина

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия

Научно-образовательная теологическая ассоциация

СПб.: Изд-во СПбДА, 2023. — 480 с.

Теология: история и современность)

ISBN 978-5-6048867-7-9

Теология образования в христианской парадигме - под общей редакцией проф. Д. В. Шмонина - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

  • Христианская образовательная парадигма в общем контексте (Д. В. Шмонин)

  • Реформация в христианской образовательной парадигме (протоиерей Владимир Хулап)

  • Конфессионализация и секуляризация: утрата позиций (Д. В. Шмонин)

  • Теология образования (Д. В. Шмонин)

  • Библиография

ГЛАВА 1. АНТИЧНЫЕ КОРНИ ХРИСТИАНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ (Р. В. СВЕТЛОВ)

  • О «теологиях» в языческих религиях: начало благочестия

  • Аналоги священных книг

  • Боги и дидаскалы: образы наставников в раннегреческой культуре

  • Первые школы и программы

  • Формирование философско-теологического взгляда на образование

  • Просвещение Эллады

  • Платоновская академия

  • Основы античной теологии образования: субстанция души не имеет природы в самой себе

  • «Частные философские мнения» и богоуподобление как идеал греческого образования

  • Концепция богоуподобления и аристотелевская рациональная теология

  • Педагогика в эллинистически-римскую эпоху: образование и богоуподобление

  • Высшее образование: индивидуальность вместо коллективизма

  • «Теологизация» платоновского наследия

  • Теургия в сирийском неоплатонизме

  • Библиография. Сокращения

ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАНИЕ В ДРЕВНЕМ ИЗРАИЛЕ (ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ ЮРЕВИЧ)

  • Иудейское воспитание в контексте истории еврейского народа

  • Доэллинистический период: мудрость как цель обучения

  • Семья и образовательные институты

  • Образование и государство

  • Методы обучения. Содержание образования

  • Эллинистический период. Образование как способ исполнения миссии еврейского народа

  • Традиционное еврейское и греческое образование

  • Книжники, фарисеи и раввины

  • Синагоги, начальные школы, академии книжников

  • Рождение традиции толкования Торы

  • Методы толкования Священного Писания у евреев Палестины

  • Развитие экзегетики библейского текста

  • Еврейское и эллинское образование: различие и сходство

  • Библиография

ГЛАВА 3. РОЖДЕНИЕ ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ГРЕЧЕСКОЙ ПАТРИСТИКЕ (СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЛЕГЕЕВ, СВЯЩЕННИК МАКСИМ НИКУЛИН, П. К. ИВАНОВ)

  • Греческая философия как подготовительная наука

  • Начала христианской образовательной парадигмы

  • Путь очищения души. Каппадокийская традиция

  • Образование и нравственность. Педагогические идеи антиохийской школы

  • Теология образования в Александрийской школе

  • Развитие теологии образования в греческой патристике

  • Библиография

ГЛАВА 4. «О ХРИСТИАНСКОМ УЧЕНИИ». НАЧАЛА ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ У БЛЖ. АВГУСТИНА (Д. В. ШМОНИН)

  • Вещи и слова

  • Необязательность светских наук. Важность теологии

  • Образование на основе веры

  • Библиография

ГЛАВА 5. ВИЗАНТИЙСКАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ И ТЕОЛОГИЯ (СВЯЩЕННИК ИГОРЬ ИВАНОВ)

  • Византийское образование и античное наследие

  • Византийский гуманизм

  • Филологическая культура и образование

  • Типы византийских высших школ

  • Особенности преподавания теологии

  • Образование в Византии позднего периода. Византийская модель в современной теологии образования

  • Библиография

ГЛАВА 6. ОБРАЗОВАНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ (ПРОТОИЕРЕЙ КОНСТАНТИН КОСТРОМИН)

  • Образованность и православная культура в Древней Руси

  • Школы на Руси

  • Второе южнославянское влияние. Монастыри

  • Развитие школьного дела в XVI-XVII вв

  • Библиография

ГЛАВА 7. ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ XVI-XVII ВВ.: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (Д. А. КАРПУК)

  • Образование в западно-русских землях XVI в

  • Образование в братских школах

  • Организаторская деятельность митрополита Петра (Могилы). Киевская коллегия

  • Библиография

ГЛАВА 8. БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В XVIII ־ НАЧАЛЕ XX ВВ. ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ (Д. А. КАРПУК)

  • Становление системы духовного образования и ее развитие в XVIII в

  • Реформа духовного образования начала XIX в. Особенности развития духовных академий и формирование самостоятельной российской богословской традиции

  • Богословское образование и богословская наука во второй половине XIX — начале XX вв

  • Богословские дисциплины в российских университетах

  • Библиография

ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РУССКОЙ БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XIX В. (И. Б. ГАВРИЛОВ, СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ ЛУШНИКОВ, ИЕРОМОНАХ АФАНАСИЙ (МИКРЮКОВ), П. К. ИВАНОВ)

  • Русский консерватизм и идея народного просвещения. Н. М. Карамзин (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

  • «Русское воспитание». А. С. Шишков (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

  • Московское «Общество любомудрия» и становление триады «Православие. Самодержавие. Народность» (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

  • Просвещение против «недостатка твердых познаний». Идея образования в николаевскую эпоху (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

  • Практика и теория образования В. А. Жуковского (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

  • «Свободный консерватизм» А. С. Пушкина

  • Н. В. Гоголь: «просветить прежде грамотных, чем неграмотных...» (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

  • Славянофильство против западничества: богословско-педагогические аспекты (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

  • Концепции учительства в труде архиепископа Евсевия (Орлинского) (1806-1883) «О воспитании детей в духе христианского благочестия» (иером. Афанасий (Микрюков))

  • Устроение человека и его духовный путь в аскетическом богословии святителя Феофана Затворника (П. К. Иванов)

  • Философско-педагогическая концепция П. Д. Юркевича (П. К. Иванов)

  • Библиография

ГЛАВА 10. НАЧАЛА СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОТОПРЕСВИТЕР ВАСИЛИЙ ЗЕНЫСОВСКИЙ (Д. В. ШМОНИН, П. К. ИВАНОВ)

  • Протопресвитер Василий Зеньковский и начала современной православной теологии образования (Д. В. Шмонин)

  • Христианская антропология протопресвитера Василия Зеньковского (П. К. Иванов)

  • Проблемы воспитания в учении протопресвитера Василия Зеньковского (П. К. Иванов)

  • Вера как средство социализации личности (П. К. Иванов)

  • Воспитание к свободе через общение с Христом. Роль педагога (П. К. Иванов)

  • Библиография

ГЛАВА 11. СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ОРИЕНТИРЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (ЕПИСКОП КИРИЛЛ (ЗИНКОВСКИЙ), ИГУМЕН МЕФОДИЙ (ЗИНКОВСКИЙ), Д. В. ШМОНИН)

  • Предварительные замечания (Д. В. Шмонин)

  • Противоречит ли научному прогрессу христианская образовательная парадигма?

  • Секулярная и христианская парадигмы образования

  • Личность в секулярной и христианской парадигмах

  • Значение личного общения в христианской образовательной парадигме. Бытийное единение с другими личностями

  • Свобода как ключевая составляющая в обеих парадигмах образования

  • Преимущества христианского подхода к образованию

  • Библиография

ГЛАВА 12. ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЛИЧНОСТИ И ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ (ИГУМЕН МЕФОДИЙ (ЗИНКОВСКИЙ))

  • Образование личности. Значение богословского понятия личности для образования

  • Образование в свете комплекса богословских свойств личности. Личная сообразность Бога и человека

  • Личность и природа

  • Значение мета-физичности личности для философии педагогики и образовательной деятельности

  • Педагогика и свойства личности человека

  • Педагогика и открытость личности к общению

  • Синтетичность и религиозность личности и педагогика

  • Свобода человеческой личности — бытие «для других» в контексте педагогики

  • Библиография

ГЛАВА 13. ПЕДАГОГИКА И ТВОРЧЕСТВО. К ИДЕАЛУ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ (ИГУМЕН МЕФОДИЙ (ЗИНКОВСКИЙ))

  • Нравственный характер человеческой личности в контексте педагогики

  • Педагогика и творческий потенциал личности

  • Творчество педагога

  • Устойчивость личности и ее целостность

  • Педагогика и динамичность личности

  • Педагогика в свете целостности и целеустремленности личности

  • Цель педагогики — приведение к познанию личного Первообраза и самопознанию

  • Библиография

ГЛАВА 14. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ХРИСТИАНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ (М. Н. ЦВЕТАЕВА)

  • Богословско-педагогический смысл культуры в образовании: свидетельство об Истине, Красоте и Благе

  • Культура против «идолов прагматизма». Образы культуры в образовании

  • Красота как образ Бога

  • Художественные образы и формирование личности человека

  • Классическое образование в противостоянии антикультуре

  • Слово и Образ: христианский путь в культуре и образовании

  • Культуры народов России в образовательном контексте

  • Библиография

Views 335
Rating
Added 18.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books