Цель монографии, которую держит в руках читатель, — обращение к ценностно-мировоззренческим истокам и перспективам отечественной системы образования в широком историко- культурном и философско-богословском (теологическом) контекстах.

Именно христианская школа (от греч. σχολή), созерцательная, наполненная ученым досугом жизнь исследователя (βίος σχολαστικός) задает привычные нам параметры школьного и университетского образования, причем не только ценностномировоззренческие и содержательные, но и организационные.

Обратим внимание на то, как выглядит классическая учебная аудитория с ее возвышением для учительского стола или профессорской кафедры, школьными партами или скамьями для студентов. Вспомним традиционный характер взаимоотношений между учащим и учащимися на занятиях и extra curriculum, включая нравственные, воспитательные стороны общения, которые в становлении личности молодого человека играют не меньшую роль, чем собственно обучение наукам и практическим умениям.

Вспомним и то, что вся система передачи знаний, которая кажется нам привычной, есть плод христианской образовательной парадигмы, впитавшей в свое время лучшее из античной и иудейской традиций обучения и воспитания, и сохранившейся, как некий стержень, внутри секулярных образовательных моделей и практик.

Теология образования в христианской парадигме - под общей редакцией проф. Д. В. Шмонина

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия

Научно-образовательная теологическая ассоциация

СПб.: Изд-во СПбДА, 2023. — 480 с.

Теология: история и современность)

ISBN 978-5-6048867-7-9

Теология образования в христианской парадигме - под общей редакцией проф. Д. В. Шмонина - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Христианская образовательная парадигма в общем контексте (Д. В. Шмонин)

Реформация в христианской образовательной парадигме (протоиерей Владимир Хулап)

Конфессионализация и секуляризация: утрата позиций (Д. В. Шмонин)

Теология образования (Д. В. Шмонин)

Библиография

ГЛАВА 1. АНТИЧНЫЕ КОРНИ ХРИСТИАНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ (Р. В. СВЕТЛОВ)

О «теологиях» в языческих религиях: начало благочестия

Аналоги священных книг

Боги и дидаскалы: образы наставников в раннегреческой культуре

Первые школы и программы

Формирование философско-теологического взгляда на образование

Просвещение Эллады

Платоновская академия

Основы античной теологии образования: субстанция души не имеет природы в самой себе

«Частные философские мнения» и богоуподобление как идеал греческого образования

Концепция богоуподобления и аристотелевская рациональная теология

Педагогика в эллинистически-римскую эпоху: образование и богоуподобление

Высшее образование: индивидуальность вместо коллективизма

«Теологизация» платоновского наследия

Теургия в сирийском неоплатонизме

Библиография. Сокращения

ГЛАВА 2. ОБРАЗОВАНИЕ В ДРЕВНЕМ ИЗРАИЛЕ (ПРОТОИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ ЮРЕВИЧ)

Иудейское воспитание в контексте истории еврейского народа

Доэллинистический период: мудрость как цель обучения

Семья и образовательные институты

Образование и государство

Методы обучения. Содержание образования

Эллинистический период. Образование как способ исполнения миссии еврейского народа

Традиционное еврейское и греческое образование

Книжники, фарисеи и раввины

Синагоги, начальные школы, академии книжников

Рождение традиции толкования Торы

Методы толкования Священного Писания у евреев Палестины

Развитие экзегетики библейского текста

Еврейское и эллинское образование: различие и сходство

Библиография

ГЛАВА 3. РОЖДЕНИЕ ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ГРЕЧЕСКОЙ ПАТРИСТИКЕ (СВЯЩЕННИК МИХАИЛ ЛЕГЕЕВ, СВЯЩЕННИК МАКСИМ НИКУЛИН, П. К. ИВАНОВ)

Греческая философия как подготовительная наука

Начала христианской образовательной парадигмы

Путь очищения души. Каппадокийская традиция

Образование и нравственность. Педагогические идеи антиохийской школы

Теология образования в Александрийской школе

Развитие теологии образования в греческой патристике

Библиография

ГЛАВА 4. «О ХРИСТИАНСКОМ УЧЕНИИ». НАЧАЛА ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ У БЛЖ. АВГУСТИНА (Д. В. ШМОНИН)

Вещи и слова

Необязательность светских наук. Важность теологии

Образование на основе веры

Библиография

ГЛАВА 5. ВИЗАНТИЙСКАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ И ТЕОЛОГИЯ (СВЯЩЕННИК ИГОРЬ ИВАНОВ)

Византийское образование и античное наследие

Византийский гуманизм

Филологическая культура и образование

Типы византийских высших школ

Особенности преподавания теологии

Образование в Византии позднего периода. Византийская модель в современной теологии образования

Библиография

ГЛАВА 6. ОБРАЗОВАНИЕ В ДРЕВНЕЙ РУСИ (ПРОТОИЕРЕЙ КОНСТАНТИН КОСТРОМИН)

Образованность и православная культура в Древней Руси

Школы на Руси

Второе южнославянское влияние. Монастыри

Развитие школьного дела в XVI-XVII вв

Библиография

ГЛАВА 7. ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ XVI-XVII ВВ.: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ (Д. А. КАРПУК)

Образование в западно-русских землях XVI в

Образование в братских школах

Организаторская деятельность митрополита Петра (Могилы). Киевская коллегия

Библиография

ГЛАВА 8. БОГОСЛОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В XVIII ־ НАЧАЛЕ XX ВВ. ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТЫ (Д. А. КАРПУК)

Становление системы духовного образования и ее развитие в XVIII в

Реформа духовного образования начала XIX в. Особенности развития духовных академий и формирование самостоятельной российской богословской традиции

Богословское образование и богословская наука во второй половине XIX — начале XX вв

Богословские дисциплины в российских университетах

Библиография

ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РУССКОЙ БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XIX В. (И. Б. ГАВРИЛОВ, СВЯЩЕННИК ДИМИТРИЙ ЛУШНИКОВ, ИЕРОМОНАХ АФАНАСИЙ (МИКРЮКОВ), П. К. ИВАНОВ)

Русский консерватизм и идея народного просвещения. Н. М. Карамзин (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

«Русское воспитание». А. С. Шишков (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

Московское «Общество любомудрия» и становление триады «Православие. Самодержавие. Народность» (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

Просвещение против «недостатка твердых познаний». Идея образования в николаевскую эпоху (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

Практика и теория образования В. А. Жуковского (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

«Свободный консерватизм» А. С. Пушкина

Н. В. Гоголь: «просветить прежде грамотных, чем неграмотных...» (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

Славянофильство против западничества: богословско-педагогические аспекты (И. Б. Гаврилов, свящ. Димитрий Лушников)

Концепции учительства в труде архиепископа Евсевия (Орлинского) (1806-1883) «О воспитании детей в духе христианского благочестия» (иером. Афанасий (Микрюков))

Устроение человека и его духовный путь в аскетическом богословии святителя Феофана Затворника (П. К. Иванов)

Философско-педагогическая концепция П. Д. Юркевича (П. К. Иванов)

Библиография

ГЛАВА 10. НАЧАЛА СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОТОПРЕСВИТЕР ВАСИЛИЙ ЗЕНЫСОВСКИЙ (Д. В. ШМОНИН, П. К. ИВАНОВ)

Протопресвитер Василий Зеньковский и начала современной православной теологии образования (Д. В. Шмонин)

Христианская антропология протопресвитера Василия Зеньковского (П. К. Иванов)

Проблемы воспитания в учении протопресвитера Василия Зеньковского (П. К. Иванов)

Вера как средство социализации личности (П. К. Иванов)

Воспитание к свободе через общение с Христом. Роль педагога (П. К. Иванов)

Библиография

ГЛАВА 11. СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: ОРИЕНТИРЫ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ (ЕПИСКОП КИРИЛЛ (ЗИНКОВСКИЙ), ИГУМЕН МЕФОДИЙ (ЗИНКОВСКИЙ), Д. В. ШМОНИН)

Предварительные замечания (Д. В. Шмонин)

Противоречит ли научному прогрессу христианская образовательная парадигма?

Секулярная и христианская парадигмы образования

Личность в секулярной и христианской парадигмах

Значение личного общения в христианской образовательной парадигме. Бытийное единение с другими личностями

Свобода как ключевая составляющая в обеих парадигмах образования

Преимущества христианского подхода к образованию

Библиография

ГЛАВА 12. ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЛИЧНОСТИ И ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ (ИГУМЕН МЕФОДИЙ (ЗИНКОВСКИЙ))

Образование личности. Значение богословского понятия личности для образования

Образование в свете комплекса богословских свойств личности. Личная сообразность Бога и человека

Личность и природа

Значение мета-физичности личности для философии педагогики и образовательной деятельности

Педагогика и свойства личности человека

Педагогика и открытость личности к общению

Синтетичность и религиозность личности и педагогика

Свобода человеческой личности — бытие «для других» в контексте педагогики

Библиография

ГЛАВА 13. ПЕДАГОГИКА И ТВОРЧЕСТВО. К ИДЕАЛУ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ (ИГУМЕН МЕФОДИЙ (ЗИНКОВСКИЙ))

Нравственный характер человеческой личности в контексте педагогики

Педагогика и творческий потенциал личности

Творчество педагога

Устойчивость личности и ее целостность

Педагогика и динамичность личности

Педагогика в свете целостности и целеустремленности личности

Цель педагогики — приведение к познанию личного Первообраза и самопознанию

Библиография

ГЛАВА 14. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ХРИСТИАНСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ (М. Н. ЦВЕТАЕВА)