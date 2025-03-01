Теплинский - Израиль — зеница Божьего ока

Я открыл Библию на Псалтири и начал читать. Я смотрел на строки Священного Писания. И в этих незнакомых стихах я стал узнавать себя. Внутри шла борьба, и я испытывал отчаянное желание покончить с жизнью, заполненной наркотиками и насилием. Я начал плакать. Перед глазами проплывали разные эпизоды из моей жизни. Боль, жестокость, несправедливость, ложь и обман заполнили мои воспоминания.

Вдруг я почувствовал, что рядом со мной кто-то стоит, — это присутствие источало любовь и тепло. Бог. Он ждал меня все эти годы, и Он видел все, через что мне пришлось пройти. Когда я осознал эту истину, она пронзила меня до глубины души. Впервые в жизни я испытал любовь моего Небесного Отца.

Через несколько часов, все еще со слезами на глазах, я решил поделиться своими переживаниями с друзьями. Им все это казалось странным, но для меня случившееся стало самым глубоким и непередаваемым переживанием в жизни. Бог все эти годы ждал, когда я обращусь к Нему. Он любил меня. Он был моим Отцом!

Сегодня я живу в Хайфе, городе, расположенном на горе Кармель, в северной части Израиля. Позвольте мне коротко рассказать о моем пути, который привел меня к встрече с Богом.

Я родился в неверующей семье в маленьком еврейском городке Биробиджан в бывшем Советском Союзе. Когда мне было восемнадцать, мой отец внезапно умер. Эта утрата стала очень болезненной. Он ушел неожиданно и именно тогда, когда мне более всего нужен был отец. Вскоре после этого я стал употреблять тяжелые наркотики, и моя жизнь превратилась в ад. Самые близкие люди, мама и брат, уже не надеялись на лучшее. Помню, пока папа был жив, он время от времени говорил об Израиле. После развала Советского Союза я видел, как многие евреи иммигрируют в Израиль. Поскольку мой отец был евреем, в соответствии с израильским законом о возвращении мне разрешили стать гражданином государства Израиль. Я думал, что смогу освободиться от своей зависимости, сменив место пребывания. Поэтому в 1998 году, в возрасте двадцати трех лет, в попытке сбежать от зависимости я иммигрировал в Израиль.

Теплинский A. - Израиль — зеница Божьего ока

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕ «Христианская Миссия», 2023. — 104 с.

ISBN 978-965-92174-2-7

Теплинский A. - Израиль — зеница Божьего ока - Содержание

Вступление