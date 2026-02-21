Тепперман - Эффект Достоевского

Простой вопрос для любителей литературы: кто из двух знаменитых писателей XIX века — Джейн Остин или Ф. М. Достоевский — страдал от тяжелой игровой зависимости? Несложно догадаться, что речь идет о Достоевском (1821-1881).

Чтобы хоть немного понять книги этих авторов, необходимо глубоко погрузиться в их жизнь — в особенности в детские годы. Если из-под пера Остин никогда бы не вышли «Братья Карамазовы», а Достоевский никогда бы не написал «Гордость и предубеждение», на это были причины биографического и психологического характера.

Обратимся, например, к образу отца в творчестве обоих писателей. В книгах Остин отец — например, мистер Беннет из «Гордости и предубеждения» — поддерживает своих детей, относится к ним с теплом и добротой. У Достоевского отцовская фигура выглядит совершенно иначе, и далее мы рассмотрим почему. Действительно, отцы и мужчины в целом в произведениях Достоевского чаще ведут себя жестоко, холодно и отстра-ненно. С особенно едким презрением Достоевский относится к таким мужчинам, как Степан Трофимович («Бесы»), — напыщенным, властным и тщеславным (Достоевский охотно использует это слово в качестве уничижительной характеристики).

(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»)

СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2022. — 399 с.

ISBN 978-1-6446991-6-4 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-907532-24-3 (Библиороссика)

Лорн Тепперман, Патриция Альбанезе, Саша Старк, Надин Залан - Эффект Достоевского - Детство и игровая зависимость - Содержание

Благодарности

Часть первая - Азартные игры в жизни Достоевского

Глава 1. Достоевский: предисловие к биографии - Глава 2. Азартные игры в России XIX века - Глава 3. О чем рассказывают романы Достоевского? - Глава 4. Традиционные подходы к проблеме игромании у Достоевского

Часть вторая - «Эффект Достоевского»

Глава 5. Трудное детство - Глава 6. Стресс во взрослой жизни - Глава 7. Нездоровые копинг-стратегии - Глава 8. Как игромания вредит жизни игрока

Часть третья - Факторы, не проявившиеся у Достоевского

Глава 9. Доступность и приемлемость азартных игр - Глава 10. Социальное научение в семье и обществе - Глава 11. Что общего у семей, где нет патологических игроков?

Часть четвертая - Заключения и выводы

Глава 12. Игрок: тогда и сейчас - Глава 13. Уроки (для) Достоевского - Глава 14. Практическое применение нашего исследования

Приложение 1. Теоретическая основа исследования

Приложение 2. Описание исследования

