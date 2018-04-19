Здравствуйте, дорогие сотрудники Эсхатоса! Христос воскрес! Снова и снова мы празднуем это благословенное событие, дающее нам надежду на то, что мы вырвемся из когтей этого мира, проклятого смертностью, злом и болезнями. Празднуем один раз в год, хотя сердце живёт им ежедневно, ежечасно. И всё это благодаря Церкви. Поэтому особенно горько видеть эту же Церковь со всеми её конфессиями на краю бездны. Я давно задумывалась над причинами ослабления и даже осквернения церквей и нашла, что они, скорее, внутренние, чем внешние. Этому я посвятила мою новую книгу, которая называется «Болезни земной Церкви или вопреки учению Иисуса Христа» и написана с целью очертить пути её оздоровления. Как и предыдущие мои труды, также эта книга написана на основе библейских наблюдениий. Посылаю Вам её в приложении, надеясь, что Вы добавите её к тем моим трудам, которые уже опубликованы на вашем сайте. Остаюсь всегда с самыми лучшими пожеланиями всем вам в Господе нашем Иисусе Христе Наталья Тер-Григорян-Демьянюк, Аргентина

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Болезни земной Церкви или вопреки учению Иисуса Христа

Издательство Credo, Буэнос-Айрес, 2015

ISBN 978-987-45821-0-2

Ter-Grigorian de Demianiuk, Natalia

Bolezni zemnoi cerkvi ili vopreki ucheniu Jrista : Bibleiskie nabliudenia . - a ed. - Ciudad

Autуnoma de Buenos Aires : Credo, 2015.

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Болезни земной Церкви или вопреки учению Иисуса Христа - Содержание

Вступление

Компромисс с миром О теле воскресения Искажение в понимании таинства Евхаристии Почему ислам обвиняет христиан в многобожии или Ещё раз о Пресвятой Троице Таинство брака и святость семьи, согласно Слову Божиему и Церкви Почитание святых мощей Блуд в Церкви. К проблеме гомосексуализма О «матахе», практикуемом в Армянской церкви Противоречия в учении Серафима Саровского и современное православное монашество. Размышления, вызванные проповедью Архимандрита Ионы одесского Амбиции в Церкви Отечество христиан и христианские войны Церковь, которая не знает? Заключение Приложение

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Болезни земной Церкви или вопреки учению Иисуса Христа - Вступление

В моей книге «Таинство Святой Троицы» среди прочих статей я поместила также статью «Трагедия Христианского мира». Настоящая книга как бы продолжает начатую тему.

Почему я вновь к ней обращаюсь?

Когда-то Господь избрал Себе духовный народ из праведников и назвал его именем Израиль, то есть образом и подобием Своим. Он же вдохновил Моисея сказать об этом народе:

«С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их!» (Чис 23: 9-10).

Народ этот «между народами не числился», потому что состоял из праведников, рождающихся внутри любой земной расы. Но случилось так, что его стали воспринимать по плоти со всеми связанными с этим искажениями, заставившими псалмопевца сказать:

«Из глаз моих текут потоки вод оттого, что не хранят закона твоего. Праведен Ты,

Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, - правда и совершенная истина... » (Пс 118: 136-138).

Тогда Бог Сам, Который есть Дух (Ин 4: 24), пришёл на землю во плоти тех, кто называл себя Израилем по плоти, и, основав Свою Церковь, подчеркнул, что члены её определяются не по плоти, а по Духу, - то есть по принадлежности Ему духом своим.

«Отныне мы никого не знаем по плоти, - отмечает апостол; - если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.» (2 Кор 5: 16-17)

А «совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его, - продолжает он в другом месте, - уже не различают «ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного,» ибо «все и во всем Христос.» (Кол 3: 9-11).

Иными словами, Господь, как и раньше, назвал Свою Церковь словом Израиль, но на этот раз пояснил, что это название всегда относилось не к плоти, а к духу, и когда Исайя говорил о значении этого слова, что «...а иной напишет рукою своею: "я Господень", и прозовется именем Израиля.» (Ис 44: 5)., то имел в виду принадлежность Господу именно по духу.

И вот теперь уже эта Церковь, - под которой я подразумеваю все её конфессии и которая есть самое драгоценное сокровище человека, истинный хлеб его жизни, придающий человечность дикой сути грешника, - стала в свою очередь подвергаться неустанным атакам духов плоти, носители которых даже сумели утвердиться в Церкви и нанести ей такой огромный ущерб, что, наблюдая за ней сегодня, каждый любящий её мог бы сказать вслед за псалмопевцем, что из глаз его текут потоки вод оттого, что земная Церковь Господа не всегда и не во всём хранит Его закон, и слово своё зачастую ставит выше Слова Божиего, которое или игнорирует, или искажает, сообразуясь с тем, что с человеческой точки зрения ей кажется наиболее удобным и приемлемым. Поэтому тело её поражено многими болезнями, возникшими вследствие укоренившегося в ней двоедушия.

Видя эти болезни, а также часто невежественность, лицемерие и амбиции многих церковнослужителей, огромное число христиан, живущих в условиях поистине «вавилонского» столпотворения вер и мировоззрений и не понимающих сути учения Спасителя, начинает искать истину вне Церкви и, запутавшись в языческих идеологиях, незаметно для себя отдаляется от Бога, оставаясь в неведении относительно истинных причин и целей своего существования. Но и посещающие Церковь не всегда избегают подобной участи, становясь жертвами уже внутрицерковного соблазна, также не позволяющего им по-настоящему утвердиться ни в вере, ни в истине.