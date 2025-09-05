Тер-Григорян-Демьянюк Наталья - Армения и Израиль - Библейские истоки арийства

Когда в послепотопные времена Аврам с горы Божией, то есть из мира Иафета (Вечного), или иначе, из Ура Халдейского, или Арамейского, или просто из Армении, как с места пребывания «рода праведных, в котором Бог» (Пс 13: 5), спустился в проклятый Ханаан, - мир Хамов, неся с собой понятие о всеобщем Отце (Арии), он заповедал сынам своим праведную жизнь и брак только с арамейками (то есть с арийками по духу),- дочерьми его сородичей, которые мыслили и жили праведно, согласно с волей Ария - Отца их небесного. А о том, в чём заключалась праведность, пророк Иезекииль, например, говорил следующее:

«Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается,

никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог.» (Иез 18: 5-9)

Нельзя не заметить, что описанная пророком Иезекиилем праведная жизнь, предназначенная для царственного дома Израилева, соответствует той, какой жили, согласно Сивилле, жители Ура Халдейского, то есть Армении, - антипода Вавилона, созданного и возглавляемого господствующим в воздухе Князем мира сего, (Еф 2: 2), в котором рядом с сынами Каина оказались и сыны Божии, и мало кто из них смог избегнуть его влияния, особенно усилившегося после Вавилонского столпотворения, разделившего единый язык творения на множество разных языков и народов, в результате чего люди перестали понимать друг друга, потому что ориентироваться стали, согласно видимому родству по плоти, а не согласно истинному родству духовному и невидимому.

Так сыны Божии, по словам Господа, «опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов Моих и пошли вослед чужих богов, служа им. Дом Израиля (фактически, тот же Дом Армении) и дом Иуды нарушили завет Мой, который Я заключил с отцами их». (Иер 11: 10)

В корне этого нарушения лежало то, что и слово обетования сыны Божии, находясь «в стране тени смертной» (Ис 9: 2), стали понимать, и понимают до сих пор, по плоти, то есть, путая Сарру с Агарью, они заключали, и заключают до сих пор, браки не по завещанию Авраама, которое есть завещание Духа Божиего, а по диктовке плоти, чем, фактически, вводили сынов Агари (или сынов плоти) в храм Божий. Иначе говоря, придавая временному и смертному телу образ человека вечного и живущего, они оскверняли, и оскверняют до сих пор, «храм» свой, предназначенный для Ария - Вечного Духа Отца их Небесного. Поэтому устами пророка Иезекииля Господь говорит им:

«И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог: довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в Моем святилище и оскверняли храм Мой, подносить хлеб Мой, тук и кровь, и разрушать завет Мой всякими мерзостями вашими.» (Иез 44: 6-7)

В итоге такого смешения сыны Божии стали путать также Господа с Ваалом, узурпатором творения, чем и заслужили следующий упрёк Господа:

«(Вы) забыли святую гору Мою, приготовляете трапезу для Гада и растворяете полную чашу для Меня» (Ис 65: 11)

И в самом деле, святая гора Отца небесного – Араратское нагорье, или Армения, - забыта и заменена абсурдным образом двумя другими горами – Сионом и Синаем, причём расположенными в разных местах, как будто разделился в Себе Сам Бог, - Дух Отца их Небесного. Забыт и арийский корень творения Божиего и заменён так называемым «корнем» «семитским», - понятием, фактически, абсурдным и выдуманным, о чём я неоднократно писала в других моих трудах. В итоге разделились некогда синонимичные понятия Армения и Израиль, превратившись каждое в отдельный земной народ, различаемый, как и все языческие народы, по плоти и по её представлениям, то есть, согласно миру сему, а не Духу Божиему.

Это разделение подобно упоминаемому в Библии разделению Израиля и Иуды, или Бога и человека, когда между ними встаёт плоть, или смертное тело, о котором ещё пророки говорили:

«Всякая плоть - трава, и вся красота ее - как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и народ - трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». (Ис 40: 6-8), а апостол Павел разъяснил, сказав, что «водворяясь в теле, мы устранены от Господа». (2 Кор 5: 6).