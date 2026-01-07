Тер-Григорян-Демьянюк - Таинство Святой Троицы
Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Таинство Святой Троицы - Cтатьи
1a ed. - Buenos Aires : Credo, 2012.
E-Book.
ISBN 978-987-27819-1-0
Книга представляет собой сборник разных статей богословского содержания, написанных в разное время и объясняющих суть Святой Троицы как основополагающего понятия Богословия и некоторых так называемых «трудных мест» Библии. Цель её – указать на ряд заблуждений, характерных для современного христианства.
Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Таинство Святой Троицы - Cтатьи - Содержание
Предисловие автора
1. Размышление о месте женщины в Святой Троице согласно «Mulieris dignitatem» Иоанна Павла II-ого
2. Размышления о Святой Троице согласно Хильдегарде из Бингена, немецкой святой 12-ого века
3. Мог ли Христос быть женатым и иметь потомство? (Отвечая на «Код да Винчи»)
4. Таинство Святой Троицы или основа Христианской морали.
5. О божественном прообразе мужчины и женщины или о месте мужчины и женщины в Святой Троице
6. Сакраментальное значение моногамии
7. Голос разума и инстинкты плоти. Долг человеческий и «права человека»
8. Этимология и тайна русского слова человек»
9. Трагедия христианского мира
10.О тройственности человека (Триптих): Пролог I. Кто есть Сыны Божьи или что подразумевается в Библии под словом Израиль II. Загадка сыновей Ноя или кто такие семиты, хамиты и иафетяне III. О трёх родословных.
11. Библейские корни вегетарианства
12. Ещё раз о происхождении слов «аристократия» и «демократия»
Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Шесть дней творения и седьмой день: библейские и лингвистические наблюдения
2-ое издание, исправленное и дополненное. – Буэнос-Айрес: изд. «Credo»,
2013. - 743 с.
Эл. книга
Ter-Grigorian de Demianiuk, Natalia Los seis días de la creación y el día séptimo : observaciones
bíblicas y lingüísticas (Versión rusa). - 2a ed. - Buenos Aires : Credo, 2013. E-Book.
ISBN 978-987-27819-6-5
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