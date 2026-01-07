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Тер-Григорян-Демьянюк - Таинство Святой Троицы

Тер-Григорян-Демьянюк - Таинство Святой Троицы
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Category Biblical Studies, Theology

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Таинство Святой Троицы - Cтатьи

1a ed. - Buenos Aires : Credo, 2012.

E-Book.
ISBN 978-987-27819-1-0
Книга представляет собой сборник разных статей богословского содержания, написанных в разное время и объясняющих суть Святой Троицы как основополагающего понятия Богословия и некоторых так называемых «трудных мест» Библии. Цель её – указать на ряд заблуждений, характерных для современного христианства.

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Таинство Святой Троицы - Cтатьи - Содержание

Предисловие автора

  • 1. Размышление о месте женщины в Святой Троице согласно «Mulieris dignitatem» Иоанна Павла II-ого

  • 2. Размышления о Святой Троице согласно Хильдегарде из Бингена, немецкой святой 12-ого века

  • 3. Мог ли Христос быть женатым и иметь потомство? (Отвечая на «Код да Винчи»)

  • 4. Таинство Святой Троицы или основа Христианской морали.

  • 5. О божественном прообразе мужчины и женщины или о месте мужчины и женщины в Святой Троице

  • 6. Сакраментальное значение моногамии

  • 7. Голос разума и инстинкты плоти. Долг человеческий и «права человека»

  • 8. Этимология и тайна русского слова человек»

  • 9. Трагедия христианского мира

  • 10.О тройственности человека (Триптих): Пролог I. Кто есть Сыны Божьи или что подразумевается в Библии под словом Израиль II. Загадка сыновей Ноя или кто такие семиты, хамиты и иафетяне III. О трёх родословных.

  • 11. Библейские корни вегетарианства

  • 12. Ещё раз о происхождении слов «аристократия» и «демократия»

Наталья Тер-Григорян-Демьянюк - Шесть дней творения и седьмой день: библейские и лингвистические наблюдения

2-ое издание, исправленное и дополненное. – Буэнос-Айрес: изд. «Credo»,
2013. - 743 с.
Эл. книга
Ter-Grigorian de Demianiuk, Natalia Los seis días de la creación y el día séptimo : observaciones
bíblicas y lingüísticas (Versión rusa). - 2a ed. - Buenos Aires : Credo, 2013. E-Book.
ISBN 978-987-27819-6-5

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Added 07.01.2026
Author Natalia
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