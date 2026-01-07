Тер-Григорян-Демьянюк - Таинство Святой Троицы

1a ed. - Buenos Aires : Credo, 2012.

E-Book.

ISBN 978-987-27819-1-0

Книга представляет собой сборник разных статей богословского содержания, написанных в разное время и объясняющих суть Святой Троицы как основополагающего понятия Богословия и некоторых так называемых «трудных мест» Библии. Цель её – указать на ряд заблуждений, характерных для современного христианства.

Предисловие автора

1. Размышление о месте женщины в Святой Троице согласно «Mulieris dignitatem» Иоанна Павла II-ого

2. Размышления о Святой Троице согласно Хильдегарде из Бингена, немецкой святой 12-ого века

3. Мог ли Христос быть женатым и иметь потомство? (Отвечая на «Код да Винчи»)

4. Таинство Святой Троицы или основа Христианской морали.

5. О божественном прообразе мужчины и женщины или о месте мужчины и женщины в Святой Троице

6. Сакраментальное значение моногамии

7. Голос разума и инстинкты плоти. Долг человеческий и «права человека»

8. Этимология и тайна русского слова человек»

9. Трагедия христианского мира

10.О тройственности человека (Триптих): Пролог I. Кто есть Сыны Божьи или что подразумевается в Библии под словом Израиль II. Загадка сыновей Ноя или кто такие семиты, хамиты и иафетяне III. О трёх родословных.

11. Библейские корни вегетарианства