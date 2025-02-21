Ти помічала за собою, що поділяєш життя на умовні «до» та «після» події, яка тобі завдала глибокого болю? Жахливий період. Розмова, яка тебе приголомшила. День, який став шоком через певне відкриття. Раптовий дзвінок про нещасний випадок. Розлучення. Самогубство. Несправедлива смерть — настільки незбагненна, що ти досі не можеш повірити, що цих людей більше немає. Зловживання службовим становищем. Розрив. День, коли ваші шляхи з близькою людиною розійшлися. Ненависна розмова. Зауваження, яке, здається, тепер затавроване у твоїй душі назавжди. День, коли забрали те, що мало бути твоїм. Жорстокість, спрямована на того, кого ти любиш. Електронний лист, який ти не мала побачити. Маніпуляції. Насилля. Фальшиве звинувачення. Крадіжки. Пожежі. Стрілянина. День, коли все змінилося. Цей знаменний момент у часі. Як твої особисті «до Р. X.» та «після Р. X.». Це датування мало вказати на поворотний момент в історії — народження, життя, смерть і воскресіння Христа. Коли ж ми маємо особисті знаменні моменти в нашій власній історії, ми їх більше відчуваємо, як «до РозруХи» та «після РозруХи». Це лінія часу. Лінія, що так різко проходить через твою реальність, що не лише розділяє твоє життя, а й розриває твою пам’ять та оскверняє її. Фотографії минулого є одними з наших найбезцінніших скарбів, доки вони не стають болісним нагадуванням про те, чого вже немає. І коли твій телефон навмання «підкидає» тобі ці відеоролики спогадів про те, що сталося того самого дня чотири роки тому, тобі перехоплює подих. Життя раніше. Життя зараз. Чи можливо взагалі рухатися далі після чогось такого? Чи можливо взагалі жити життя, яке знову буде прекрасним?

Теркерст Ліза - Пробачити те, що неможливо забути

Як рухатися далі, примиритися з болісними спогадами та жити життя, яке знову буде прекрасним / Ліза Теркерст; пер. з англ. А. Колодніцька. — Львів : Свічадо, 2024. — 328 с.

ISBN 978-966-938-776-9

Теркерст Ліза - Пробачити те, що неможливо забути - Зміст

Розділ 1. Прощення, слово — як двосічний меч.

Розділ 2. Вітаю за столом

Розділ 3. Хіба це можливо пережити?

Розділ 4. Як взагалі можливе прощення коли я у такому стані?

Розділ 5. Збирання фактів

Розділ 6. Зв'язування фактів

Розділ 7. Коригування сприйняття фактів

Розділ 8. Те, що вже неможливо змінити, здається, що неможливо й простити

Розділ 9. Межі, які допомагають нам порвати з дисфункцією

Розділ 10. Бо вони думали, що Бог врятує їх

Розділ 11. Прощаючи Богу

Розділ 12. Роль втрати

Розділ 14. Жити практикою прощення щодня

Краса прощення

Новини від Лізи

Подорож крізь те, що Біблія насправді каже про прощення

Найпоширеніші запитання до Лізи про прощення

Отримання необхідної допомоги

Кілька важливих зауважень щодо насильства