Христианство пришло на Русь из Византии. Проповедниками Святого Евангелия в основном были иноки, поэтому и утверждение христианства в нашем Отечестве происходило под большим влиянием иноческих идеалов. Сразу же за крещением русского народа стали возникать монастыри и появились черноризцы. Сохранилось предание об основании Спасского монастыря близ Вышгорода греческими монахами, пришедшими на Русь в период крещения ее. К началу XI века уже существовали монастыри Святой Софии, Георгиевский, Ирининский и другие. Непосредственное влияние на развитие монашества в нашей стране оказали святыни Востока, в том числе Святая Земля Палестины и Святая Гора Афон. Монашество православного Востока было школой спасения и той веткой восточного монашества, от которой, по словам Г.Н. Федотова, отделилась русская отрасль [255].

Подвиги древних святых отцов являлись примером для подражания многим пастырям Русской Православной Церкви, в особенности священно - инокам — устроителям отечественного монашества. Но русские священноиноки смягчили суровые формы аскезы Востока, сделали идеал святости доступным для всех ищущих спасения. Аскеза русских пастырей состояла не в умерщвлении тела, а в воздержании, в непрестанном подвиге молитвы, поста и физического труда. Они внесли и другие черты, свойственные отечественному пастырству: милосердие, жертвенную любовь к людям, благотворительность, странноприимство, любовь к природе, к ее красоте. Они проникались блаженным состоянием, когда созерцали благодатный Божий мир. Смирением, кротостью, терпением, любовью они старались подражать Пастыреначальнику — Господу нашему Иисусу Христу. Их воздействие на христианские души осуществлялось не столько через слово, сколько через дела святой жизни. Подвиг их был направлен на созидание Царства Божия внутри христианской души. Русское монашество не избегало общественной жизни, как это было в Египте первых веков христианства; ему не были присущи и формы активного вмешательства в жизнь государства, какие мы наблюдаем в монашеских орденах средневекового Запада.

Архимандрит Георгий (Тертышников) - Жизнь и деятельность святителя Феофана Затворника. Служба святителю Феофану Затворнику

М. : Правило веры, 2019. 320 с., 32 илл.

ISBN 978-3-94739-239-7

Архимандрит Георгий (Тертышников) - Жизнь и деятельность святителя Феофана Затворника. Служба святителю Феофану Затворнику - Содержание

Русское монашество в служении человеку

Жизнь и деятельность епископа Феофана Затворника

Глава 1. Детство, учеба и первые шаги на учебно-воспитательском поприще

Глава 2. Пастырская и ученая деятельность

Глава 3. Архипастырские труды в Тамбовской и Владимирской епархиях

Глава 4. Душепопечительная и литературная деятельность святителя Феофана в период затвора в Вышенской пустыни

Глава 5. Последние годы жизни святителя Феофана

Библиография