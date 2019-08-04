Тешке - Миф о 1648 годе
Книга «Миф о 1648 годе» — это в первую очередь критика данной основной нормы, определяющей дисциплину, — нормы, которая структурирует периодизацию и концептуализацию международных отношений в современном дискурсе МО. Однако главное новшество не исчерпывается эмпирической коррекцией какого-то исторического недопонимания, но заключается в проекте теоретической реинтерпретации долгосрочной эволюции европейской системы государств, реинтерпретации, которая призвана теоретически прояснить структуру, способ функционирования и трансформацию различных (по конкретным историческим условиям) геополитических систем.
При этом данное исследование не только дистанцируется от литературы МО, но и создает двойной интеллектуальный фронт: во-первых, против неовеберианского ренессанса в исторической социологии, который объясняет процессы образования государств, происходившей в раннее Новое время, в первую очередь с помощью модели модернизационного и рационализационного давления, вызванного военной и геополитической конкуренцией; во-вторых, отмежевываясь от ортодоксального марксизма, который объясняет образование государств прежде всего коммерциализацией и заморской торговлей и утверждает, что не только возникновение нововременного государства, но и вообще существование всей системы государств — а именно, множественности государств — могут быть выведены из торгового капитализма.
Бенно Тешке - Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных отношений
Издательский дом Государственного университета — Высшая школа экономики, 2011 год — 416 с.
ISBN 978-5-7598-0827-5
Бенно Тешке - Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных отношений - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Введение
I. Начала и эволюция нововременной системы государств: спор в теории международных отношений
- 1. Введение: От структуры к истории
- 2. Структурный неореализм
- 3. Историзирующий реализм
- 4. Историзирующий конструктивизм
- 5. Неоэволюционная историческая социология
- 6. Неомарксистская теория Мо
- 7. Заключение: к новой теории образования нововременных международных отношений
II. Теория геополитических отношений в европейском средневековье
- 1. Введение
- 2. Отношение между экономическим и политическим в феодальном обществе
- 3. Проблема соотношения структуры и субъекта действия в феодальном контексте
- 4. Феноменология средневековых «международных» институтов
- 5. Феодальные «международные системы»: по ту сторону анархии и иерархии
- 6. Заключение: Геополитические системы как социальные системы
III. Формирование многоакторной Европы в средневековье
- 1. Введение: От иерархии к анархии
- 2. Каролингская империя
- 3. Объяснение перехода от имперской иерархии к феодальной анархии
- 4. Новый способ эксплуатации
- 5. Посткризисная феодальная экспансия как геополитическое накопление (XI—XIV вв.)
- 6. Заключение: Формирование многоакторной европы в средневековье
IV. Переходы и непереходы к новому времени: критика конкурирующих парадигм
- 1. Введение: Возвышение запада?
- 2. Модель геополитической конкуренции
- 3. Демографическая модель
- 4. Модель коммерциализации
- 5. Капитализм, нововременное государство и нововременная система государств: решения и проблемы
V. «L'etat, c'est моi!»: логика формирования абсолютистского государства
- 1. Введение: Идеализация абсолютизма
- 2. Споры вокруг абсолютизма: переход или непереход?
- 3. Развитие и природа французского абсолютизма
- 4. Заключение: Модернизационные пределы абсолютизма
VI. Международная политическая экономия раннего нового времени: меркантилизм и создание морских империй
- 1. Введение: «Долгий XVI век» и меркантилизм
- 2. Теоретические предпосылки: меркантилизм как торговый капитализм
- 3. Классовый характер морской торговли и ее геополитические последствия
- 4. Привел ли меркантилизм к развитию капитализма?
- 5. Закрытые торговые государства: единообразные экономические территории?
- 6. Заключение: «Богатство государства» против «богатства народа»
VII. Демистификация вестфальской системы государств
- 1. Введение: Теории формирования, действия и трансформации геополитических систем
- 2. Структура и субъект действия в вестфальском порядке
- 3. Вестфальские геополитические отношения: внешняя политика как семейный бизнес династий
- 4. Циркуляция территорий, циркуляция принцев
- 5. Династическое хищническое равновесие и баланс сил
- 6. Демистификация вестфальского мира
- 7. Заключение: Конец концепции 1648 г
VIII. По направлению к нововременной системе государств: международные отношения на переходе от абсолютизма к капитализму
- 1. От «структурного разрыва» к «смешанному сценарию»
- 2. Переход от феодализма к капитализму в Англии
- 3. Славная революция и нововременной суверенитет
- 4. Уникальность Британии: капитализм, нововременной суверенитет и активное уравновешивание
- 5. Геополитически комбинированное и социально неравномерное развитие заключение: диалектика международных отношений
Литература
Бенно Тешке - Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных отношений - Предисловие
Настоящая работа представляет собой попытку теоретической реконструкции генезиса и эволюции системы европейских государств в период от империи Каролингов до раннего Нового времени — реконструкции, понимаемой как исследование архитектоники и структурной трансформации международных порядков. Первоначально автор мыслил ее как критическое вторжение в преимущественно англо-американский дискурс теории и истории международных отношений, но в ходе исследовательской работы, захватывавшей смежные дисциплины и страны, он все чаще начал обращаться к исторической социологии и историографии для адекватного (как в эмпирическом, так и в методологическом отношениях) изучения своего обширного предмета. После окончания «холодной войны» работа над проектом совпала с периодом растущей неопределенности в сфере нашего объекта исследования — «международных отношений» (МО). На ключевой вопрос — вопрос о новом миропорядке — вплоть до сегодняшнего дня ответа не найдено: к такому выводу приходишь, рассматривая понятийные трупы типа «глобализация», «глобальное управление», «глобальное гражданское общество», «многоуровневое управление», «гегемония», «интернационализация государства», «империя», которые после падения Берлинской стены были порождены дискурсом МО, а затем отброшены. Но все эти понятия связаны с представлением об упадке, если не о кончине национального государства эпохи модерна и системы классического государства, которые, опираясь на международно-правовые принципы суверенитета, территориальности и равенства, со времен Вестфальского мира (1648 г.) структурировали геополитический порядок модерна.
Кроме того, возникла угроза утраты МО как самостоятельной дисциплины, которая (по крайней мере в англо-американских странах) после окончания Первой мировой войны институционально выделилась из политологии и легитимировала свой статус в качестве независимой научной дисциплины, ссылаясь на свою специфическую предметную область «международного».
В контексте кризиса данной дисциплины автор рассматривает настоящую работу как вклад в начавшийся в середине 1990-х годов «исторический поворот» в МО, стремясь четче зафиксировать на понятийном уровне современные геополитические изменения.
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