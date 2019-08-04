Книга «Миф о 1648 годе» — это в первую очередь критика данной основной нормы, определяющей дисциплину, — нормы, которая структурирует периодизацию и концептуализацию международных отношений в современном дискурсе МО. Однако главное новшество не исчерпывается эмпирической коррекцией какого-то исторического недопонимания, но заключается в проекте теоретической реинтерпретации долгосрочной эволюции европейской системы государств, реинтерпретации, которая призвана теоретически прояснить структуру, способ функционирования и трансформацию различных (по конкретным историческим условиям) геополитических систем.

При этом данное исследование не только дистанцируется от литературы МО, но и создает двойной интеллектуальный фронт: во-первых, против неовеберианского ренессанса в исторической социологии, который объясняет процессы образования государств, происходившей в раннее Новое время, в первую очередь с помощью модели модернизационного и рационализационного давления, вызванного военной и геополитической конкуренцией; во-вторых, отмежевываясь от ортодоксального марксизма, который объясняет образование государств прежде всего коммерциализацией и заморской торговлей и утверждает, что не только возникновение нововременного государства, но и вообще существование всей системы государств — а именно, множественности государств — могут быть выведены из торгового капитализма.

Бенно Тешке - Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных отношений

Издательский дом Государственного университета — Высшая школа экономики, 2011 год — 416 с.

ISBN 978-5-7598-0827-5

Бенно Тешке - Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных отношений - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Введение

I. Начала и эволюция нововременной системы государств: спор в теории международных отношений

1. Введение: От структуры к истории

2. Структурный неореализм

3. Историзирующий реализм

4. Историзирующий конструктивизм

5. Неоэволюционная историческая социология

6. Неомарксистская теория Мо

7. Заключение: к новой теории образования нововременных международных отношений

II. Теория геополитических отношений в европейском средневековье

1. Введение

2. Отношение между экономическим и политическим в феодальном обществе

3. Проблема соотношения структуры и субъекта действия в феодальном контексте

4. Феноменология средневековых «международных» институтов

5. Феодальные «международные системы»: по ту сторону анархии и иерархии

6. Заключение: Геополитические системы как социальные системы

III. Формирование многоакторной Европы в средневековье

1. Введение: От иерархии к анархии

2. Каролингская империя

3. Объяснение перехода от имперской иерархии к феодальной анархии

4. Новый способ эксплуатации

5. Посткризисная феодальная экспансия как геополитическое накопление (XI—XIV вв.)

6. Заключение: Формирование многоакторной европы в средневековье

IV. Переходы и непереходы к новому времени: критика конкурирующих парадигм

1. Введение: Возвышение запада?

2. Модель геополитической конкуренции

3. Демографическая модель

4. Модель коммерциализации

5. Капитализм, нововременное государство и нововременная система государств: решения и проблемы

V. «L'etat, c'est моi!»: логика формирования абсолютистского государства

1. Введение: Идеализация абсолютизма

2. Споры вокруг абсолютизма: переход или непереход?

3. Развитие и природа французского абсолютизма

4. Заключение: Модернизационные пределы абсолютизма

VI. Международная политическая экономия раннего нового времени: меркантилизм и создание морских империй

1. Введение: «Долгий XVI век» и меркантилизм

2. Теоретические предпосылки: меркантилизм как торговый капитализм

3. Классовый характер морской торговли и ее геополитические последствия

4. Привел ли меркантилизм к развитию капитализма?

5. Закрытые торговые государства: единообразные экономические территории?

6. Заключение: «Богатство государства» против «богатства народа»

VII. Демистификация вестфальской системы государств

1. Введение: Теории формирования, действия и трансформации геополитических систем

2. Структура и субъект действия в вестфальском порядке

3. Вестфальские геополитические отношения: внешняя политика как семейный бизнес династий

4. Циркуляция территорий, циркуляция принцев

5. Династическое хищническое равновесие и баланс сил

6. Демистификация вестфальского мира

7. Заключение: Конец концепции 1648 г

VIII. По направлению к нововременной системе государств: международные отношения на переходе от абсолютизма к капитализму

1. От «структурного разрыва» к «смешанному сценарию»

2. Переход от феодализма к капитализму в Англии

3. Славная революция и нововременной суверенитет

4. Уникальность Британии: капитализм, нововременной суверенитет и активное уравновешивание

5. Геополитически комбинированное и социально неравномерное развитие заключение: диалектика международных отношений

Литература

Бенно Тешке - Миф о 1648 годе: класс, геополитика и создание современных международных отношений - Предисловие

Настоящая работа представляет собой попытку теоретической реконструкции генезиса и эволюции системы европейских государств в период от империи Каролингов до раннего Нового времени — реконструкции, понимаемой как исследование архитектоники и структурной трансформации международных порядков. Первоначально автор мыслил ее как критическое вторжение в преимущественно англо-американский дискурс теории и истории международных отношений, но в ходе исследовательской работы, захватывавшей смежные дисциплины и страны, он все чаще начал обращаться к исторической социологии и историографии для адекватного (как в эмпирическом, так и в методологическом отношениях) изучения своего обширного предмета. После окончания «холодной войны» работа над проектом совпала с периодом растущей неопределенности в сфере нашего объекта исследования — «международных отношений» (МО). На ключевой вопрос — вопрос о новом миропорядке — вплоть до сегодняшнего дня ответа не найдено: к такому выводу приходишь, рассматривая понятийные трупы типа «глобализация», «глобальное управление», «глобальное гражданское общество», «многоуровневое управление», «гегемония», «интернационализация государства», «империя», которые после падения Берлинской стены были порождены дискурсом МО, а затем отброшены. Но все эти понятия связаны с представлением об упадке, если не о кончине национального государства эпохи модерна и системы классического государства, которые, опираясь на международно-правовые принципы суверенитета, территориальности и равенства, со времен Вестфальского мира (1648 г.) структурировали геополитический порядок модерна.

Кроме того, возникла угроза утраты МО как самостоятельной дисциплины, которая (по крайней мере в англо-американских странах) после окончания Первой мировой войны институционально выделилась из политологии и легитимировала свой статус в качестве независимой научной дисциплины, ссылаясь на свою специфическую предметную область «международного».

В контексте кризиса данной дисциплины автор рассматривает настоящую работу как вклад в начавшийся в середине 1990-х годов «исторический поворот» в МО, стремясь четче зафиксировать на понятийном уровне современные геополитические изменения.