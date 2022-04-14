Константин Тетерятников - Что говорит Библия о миссии через семью?

В Библии достаточно часто и много говорится о семьях. Об одних пишется вскользь, другим посвящаются целые главы. Ясно одно, в Библии истории о семьях появляются не просто так. Мы видим красную нить не только в действиях Бога и Его верности, но и человечность ситуаций, когда семьи представлены неидеально и с ошибками. Библейские рассказы противоречат общепринятому тренду современных историй успеха, в которых люди представлены таким образом, что кажется, они никогда не ошибались.

Данный учебный курс предлагает десять историй библейских семей, которые в своей жизни осуществляли определенную миссию. Акцент курса сделан не только на основных персонажей и главных героев событий, но и на семье как важнейшем месте, где возможно осуществление нашей персональной миссии, а если точнее, без чего осуществление нашей миссии просто невозможно. Ведь наши дары и призвание зависят не только от нас самих, но и от семьи, в которой мы находимся.

Порой мы входим в призвание и становимся делателями благодаря кому-то в семье, даже если этот кто-то не находится на первом плане. Когда мы говорим о библейских героях, таких как Авраам, Исаак, Иаков, то не сразу обращаем свое внимание на их жен – они часто отходят на второй план. Но библейская история и сами персонажи сказали бы иначе. И Сарра, и Ревекка, и Рахиль были яркими личностями, которые помогли своим мужьям в осуществлении их призвания, и при этом не выделялись на их фоне.

Это же можно сказать и о других семьях в Библии. В Новом Завете мы встречаем феномен, когда в центр внимания выходит женщина, а не мужчина. В этом показателен пример Марии, матери Иисуса Христа, которая обрела призвание, не получив одобрения от своего будущего мужа Иосифа. На первых порах он не хотел поддержать осуществлении ее миссии, но смирился, когда получил ответ от Бога. Уникален пример удивительной семьи Прискиллы и Акилы, в которой роль женщины не сводится только к традиционному пониманию: деторождению и заботе о домашнем очаге, но и в реализации своих талантов и способностей. Прискилла была энергичной и интеллектуальной женщиной, которая могла наставлять и духовно опекать тех, кто в этом нуждался, не важно, мужчина это или женщина. В конце каждой темы представлены вопросы для размышления, чтобы лучше закрепить материал и сделать его практичным для жизни. Начиная с третьей темы, в конце занятия даны практические шаги, которые помогут вам и вашей семье осуществить библейские принципы, выявленные в теме, на личном опыте. Это помогает сделать данный учебный материал прикладным и применимым для жизни.