К сожалению, вопрос о целесообразности библейских масштабов для внешности христиан уже принёс в нашу среду много разногласий, споров и разделений. Поэтому во многих общинах он даже не затрагивается. Чтобы не нарушать гармонию и единство между христианами, его приравнивают к вопросам, вносящим беспорядок.

При этом обычно впадают в противоположную крайность — считают правильным любое мнение. Библейские высказывания на эту тему не исследуют должным образом, объясняя, что они относятся к особенностям культуры и сегодня не имеют существенного значения. Определённые тексты Библии ничего особенного им не говорят, или понимаются, кому как угодно. Взаимная любовь на их взгляд означает, что другому ничего нельзя сказать в отношении внешнего вида. При этом любовь к Божьему слову (следовательно, и к Самому Христу) остаётся в стороне. Именно поэтому цель данной книги - осветить высказывания Библии, которые говорят о внешности.

Библейское учение о внешнем виде христианина действительно можно отнести к второстепенным вопросам. Но скажем честно: кто из нас довольствуется в жизни только главным? Кто питается только хлебом и водой? У кого только одна смена одежды? Кто живёт в доме без занавесок? Существует невероятно много предметов не первостепенных, однако они много значат для нас. Почему же в духовной сфере мы желаем ограничиваться только самым главным?

Генрих Тевс - Христианин и его внешность

Библейский анализ, 2024, 200 с.

ISBN 978-3-86203-341-6

Генрих Тевс - Христианин и его внешность - Содержание

Для чего эта книга?

Часть 1 Основание

Христианин и значение внешности в его жизни

Христианин - наше положение в период благодати

Экскурс. «Верно преподавать слово»

Внешность — земная оболочка и язык её выражения

Часть 2 Изучение Священного Писания

Что говорит Писание об одежде, украшениях и причёсках

Ветхий Завет

Новый Завет

Часть 3 Вопросы и возражения

Значение закона в Новом Завете

Мужская и женская одежда во Втор. 22, 5

Возражения относительно разномыслий между христианами

Наша ответственность перед погибающим миром

Перечень литературы

Список Библейских текстов в книге