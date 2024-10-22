Тевс - Христианин и его внешность
К сожалению, вопрос о целесообразности библейских масштабов для внешности христиан уже принёс в нашу среду много разногласий, споров и разделений. Поэтому во многих общинах он даже не затрагивается. Чтобы не нарушать гармонию и единство между христианами, его приравнивают к вопросам, вносящим беспорядок.
При этом обычно впадают в противоположную крайность — считают правильным любое мнение. Библейские высказывания на эту тему не исследуют должным образом, объясняя, что они относятся к особенностям культуры и сегодня не имеют существенного значения. Определённые тексты Библии ничего особенного им не говорят, или понимаются, кому как угодно. Взаимная любовь на их взгляд означает, что другому ничего нельзя сказать в отношении внешнего вида. При этом любовь к Божьему слову (следовательно, и к Самому Христу) остаётся в стороне. Именно поэтому цель данной книги - осветить высказывания Библии, которые говорят о внешности.
Библейское учение о внешнем виде христианина действительно можно отнести к второстепенным вопросам. Но скажем честно: кто из нас довольствуется в жизни только главным? Кто питается только хлебом и водой? У кого только одна смена одежды? Кто живёт в доме без занавесок? Существует невероятно много предметов не первостепенных, однако они много значат для нас. Почему же в духовной сфере мы желаем ограничиваться только самым главным?
Генрих Тевс - Христианин и его внешность
Библейский анализ, 2024, 200 с.
ISBN 978-3-86203-341-6
Генрих Тевс - Христианин и его внешность - Содержание
Для чего эта книга?
Часть 1 Основание
- Христианин и значение внешности в его жизни
- Христианин - наше положение в период благодати
- Экскурс. «Верно преподавать слово»
- Внешность — земная оболочка и язык её выражения
Часть 2 Изучение Священного Писания
- Что говорит Писание об одежде, украшениях и причёсках
- Ветхий Завет
- Новый Завет
Часть 3 Вопросы и возражения
- Значение закона в Новом Завете
- Мужская и женская одежда во Втор. 22, 5
- Возражения относительно разномыслий между христианами
- Наша ответственность перед погибающим миром
Перечень литературы
Список Библейских текстов в книге
Большое спасибо!