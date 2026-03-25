Пять лет назад я купил у одного известного французского издателя несколько изящных гравюр на дереве, по которым можно проследить историю игральных карт. Вместе с небольшой работой, в которой первоначально появились эти гравюры, они были переданы преподобному Эдварду Тейлору, ныне покойному, из Ормесби Сент-Маргарет, Грейт-Ярмут, в качестве материала для его Истории игральных карт, английских и иностранных, опубликовать которую он предложил мне. Читатели журнала «Notes and Queries» будут помнить мистера Тейлора как талантливого автора множества примечательных статей в этом полезном периодическом издании.

Эрудиция этого человека была широкой и разносторонней, в то время как его вкусы указывали на тот своеобразный тип ученых, которые находят удовольствие в скрупулезном исследовании проселочных дорог, а не широких проспектов познания.

Первая часть этого сочинения вскоре попала в руки печатников, но затем мистер Тейлор приболел, и с тех пор работа над книгой продвигалась медленно вплоть до самой его кончины, два года назад.

Мы сочли необходимым упомянуть об этом факте, поскольку некоторые ссылки относятся к давно минувшим дням, хотя изложены они по состоянию на сегодняшний день.

М., 2023. - 344 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-175-9

Эдвард Сэмюэл Тейлор - История игральных карт - магия, предсказание судьбы и шулерство - Содержание

Предисловие

I. ИСТОРИЯ КАРТ

I. Введение - II. Восточное происхождение карт - III. Появление карт в южной Европе - IV. Дата появления карт - V. Появление карт во Франции - VI. Карты Карла VI - VII. Изобретение французских карт и игры пикет - VIII. Карты в Англии - IX. История карт Таро, рассказанная ими самими - X. Современное состояние французских и английских карт - XI. Применение карт в науке - XII. Различные сведения о картах

II. ИГРА В КАРТЫ И КАРТОЧНЫЕ ИГРОКИ

I. Игры XV И XVI веков - II. Карточная игра в XVIИ XVII веках - III. Карточная игра во Франции в XVII и XVIII веках - IV. От Людовика Великого до Людовика Слесаря - V. Карточная игра во Франции от Людовика Слесаря до Людовика Бонапарта - VI. Карточная игра в Англии в XVII веке - VII. Карточная игра в Англии в XVIII веке - XVIII. Известные афоризмы, связанные с картами

III. ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ, МАГИЯ И ШУЛЕРСТВО

I. Предсказание судьбы - II. Фокусы с картами и шулерство