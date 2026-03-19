The Biblical Qumran Scrolls
В этом издании представлен весь текст ТаНаХа (Ветхого Завета), который находится в древних свитках Мертвого моря. В этом издании представлены свитки который были найдены в 11 пещерах Кумрана. Приводится транскрипция каждого фрагмента текста, а также текстовые варианты из масоретского текста, септуагинты, таргумов. Свитки Кумрана являются самыми древними свидетелями древнего текста книг Ветхого Завета. С момента открытия в 1947 году и до 1956 года было найдено около 900 свитков различной степени сохранности, в основном написанные на пергаменте, но также и на папирусе.
The Biblical Qumran Scrolls - Eugene Ulrich - Библейские свитки из Кумрана
Издательство: BRILL
Год издания: 2010 г
Язык: English, Hebrew, Greek
The Biblical Qumran Scrolls - Eugene Ulrich - Библейские свитки из Кумрана - Содержание
Preface
Acknowledgements
Abbreviations and Sigla
Genesis - Exodus - Leviticus - Numbers - Deuteronomy - Joshua - Judges - Samuel - Kings - Isaiah: lQIsaiah a - Isaiah: Fragments - Jeremiah - Ezekiel - Twelve Minor Prophets - Psalms: Fragments - Psalms: llQ Psalms - Job - Proverbs - Ruth - Canticles - Qoheleth - Lamentations - Daniel - Ezra - Chronicles
Index of Manuscripts
Index of Biblical Passages
