Тидболл - Мудрые пастыри
Цель, которая преследовалась при написании данной книги, была и скромной, и амбициозной одновременно. Скромность состояла в том, что в рамках одной работы был представлен только краткий обзор библейских и исторических данных, а также современных взглядов на пастырское служение. Амбициозность проявилась в стремлении не просто посмотреть на служение, а представить его в трехмерном изображении. Сложность задачи состояла в том, что весь достаточно обширный материал необходимо было подать без нарушения целостности темы.
То, как книга была воспринята читателями, пробудило благодарность Богу. Приступая к работе, автор никогда не знает, насколько серьезно будет воспринята книга. Но, спустя более чем двадцать пять лет после первой публикации, эта книга была переведена на несколько языков и по-прежнему широко используется. Мы очень рады, что теперь она доступна и на русском языке. Моим наибольшим вдохновением стали отзывы студентов семинарий, которые получали духовное образование в наше «столь непростое время, а также свидетельства пасторов, которые рассказывали о том, как книга стала источником обновления в усталости от служения и источником силы для продолжения пути с новым видением служения и новой целеустремленностью. Один из служителей постсоветской Восточной Европы, который получил степень доктора служения, исследовал возможную ценность книги «Мудрые пастыри» и пришел к выводу, что данная книга, благодаря библейским акцентам и практическому пониманию пасторского призвания, близка опыту восточноевропейских пастырей. Он также отметил, что книга затронула некоторые важные проблемы и особенно необходимость преодоления разделения церкви на служителей и прихожан.
Тидболл Дерек - Мудрые пастыри - Исследования в области пасторского богословия
СПб.: Ваката, 2023. — 376 с.
Тидболл Дерек - Мудрые пастыри - Исследования в области пасторского богословия - Содержание
Вступительное слово к изданию на русском языке
ИСХОДНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
Глава 1. Что такое пасторское богословие?
БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ
Глава 2. Ветхий Завет
Глава 3. Синоптические Евангелия и Книга Деяния апостолов
Глава 4. Труды апостола Иоанна
Глава 5. Апостол Павел
Глава 6. Соборные послания
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Глава 7. Ранние века
Глава 8. Средневековье
Глава 9. Реформация и ее наследие
Глава 10. Евангельское пробуждение и его следствие
Глава 11. Тенденции двадцатого столетия
СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Глава 12. Смена передачи... объяснение
Глава 13. Вера
Глава 14. Прощение
Глава 15. Страдание
Глава 16. Единство
Глава 17. Служение
ПРИМЕЧАНИЯ
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