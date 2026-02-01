Тидболл - Мудрые пастыри

Цель, которая преследовалась при написании данной книги, была и скромной, и амбициозной одновременно. Скромность состояла в том, что в рамках одной работы был представлен только краткий обзор библейских и исторических данных, а также современных взглядов на пастырское служение. Амбициозность проявилась в стремлении не просто посмотреть на служение, а представить его в трехмерном изображении. Сложность задачи состояла в том, что весь достаточно обширный материал необходимо было подать без нарушения целостности темы.

То, как книга была воспринята читателями, пробудило благодарность Богу. Приступая к работе, автор никогда не знает, насколько серьезно будет воспринята книга. Но, спустя более чем двадцать пять лет после первой публикации, эта книга была переведена на несколько языков и по-прежнему широко используется. Мы очень рады, что теперь она доступна и на русском языке. Моим наибольшим вдохновением стали отзывы студентов семинарий, которые получали духовное образование в наше «столь непростое время, а также свидетельства пасторов, которые рассказывали о том, как книга стала источником обновления в усталости от служения и источником силы для продолжения пути с новым видением служения и новой целеустремленностью. Один из служителей постсоветской Восточной Европы, который получил степень доктора служения, исследовал возможную ценность книги «Мудрые пастыри» и пришел к выводу, что данная книга, благодаря библейским акцентам и практическому пониманию пасторского призвания, близка опыту восточноевропейских пастырей. Он также отметил, что книга затронула некоторые важные проблемы и особенно необходимость преодоления разделения церкви на служителей и прихожан.

Тидболл Дерек - Мудрые пастыри - Исследования в области пасторского богословия

СПб.: Ваката, 2023. — 376 с.

Тидболл Дерек - Мудрые пастыри - Исследования в области пасторского богословия - Содержание

Вступительное слово к изданию на русском языке

ИСХОДНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

Глава 1. Что такое пасторское богословие?

БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ

Глава 2. Ветхий Завет

Глава 3. Синоптические Евангелия и Книга Деяния апостолов

Глава 4. Труды апостола Иоанна

Глава 5. Апостол Павел

Глава 6. Соборные послания

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Глава 7. Ранние века

Глава 8. Средневековье

Глава 9. Реформация и ее наследие

Глава 10. Евангельское пробуждение и его следствие

Глава 11. Тенденции двадцатого столетия

СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Глава 12. Смена передачи... объяснение

Глава 13. Вера

Глава 14. Прощение

Глава 15. Страдание

Глава 16. Единство

Глава 17. Служение

ПРИМЕЧАНИЯ