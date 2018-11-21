Догматика без догматизма - Тихомиров Антон

Нередко на привлечении именно таких людей строится миссионерская политика церкви: нужно найти тех, у кого чувство реальности по тем или иным причинам ослаблено, и разрекламировать им предлагаемую в церковном учении альтернативную картину мира как истинную.

С одной стороны, немало людей тянется к церкви как раз потому, что настоящий мир (или их положение в нем) кажется им неудовлетворительным, и они стремятся об­рести себе некий новый мир.

В этом случае «глубоко веру­ющим» назовут того человека, который особенно твердо уверен в наличии такого мира и последовательно сообра­зует с ним (а не с видимой реальностью) свои поступки. Понимаемая так вера — это принятие на веру неких не­доказуемых утверждений, знаний и образов.

С большей или меньшей степенью убежденно­сти они предполагают существование неких невидимых глазу существ (от Бога до ангелов и демонов) и неочевид­ных законов (например, что за совершенное при жизни зло последует наказание после смерти). Верить в таком смысле — значит создавать для себя (или принимать как свой кем-то другим созданный) особый мир, отличный от того, который мы воспринимаем органами чувств и можем осмыслить разумом.

М: Издательство ББИ, 2013. — х + 160 с.

ISBN 978-5-89647-299-5

Сегодня многие люди отво­рачиваются от христианства. С их точки зрения, гораздо разумнее не руководствоваться своими или чьими-либо фантазиями, а твердо придерживаться реалий и законов нашего мира. Альтернативная реальность хороша для компьютерных игр, но не для оценки жизненных ситуа­ций. Такие люди воспринимают религию как следствие душевной слабости и едва ли не как разновидность психи­ческого расстройства (вроде того, при котором пережив­ший тяжелое потрясение человек может «оторваться от реальности»: например, считать своего умершего близко­го по-прежнему живым). Подобные представления о сущности веры являются глубоким заблуждением Подлинная вера не создает для человека альтернативной реальности (со своими персона­жами и правилами игры) и не навязывает ее окружаю­щим, а пытается проникнуть вглубь реальности существу­ющей. Верить по-настоящему — значит принимать мир таким, каков он есть, ничего к нему не домысливая, но в то же самое время видеть, что у него есть таинственная глубина, сокрытая от поверхностного взгляда .

Когда-то я услышал от одной женщины, что она не любит ходить по музеям, зато с большим удовольствием смотрит документальные фильмы, о них рассказываю­щие. «В самом деле, — говорила она, — возьмем какое-ни­будь старинное украшение. В витрине музея оно кажется невзрачным и неинтересным, мимо него проходишь, не останавливаясь. Но оператор в фильме умеет так показать то же самое украшение, а ведущий так рассказать о нем, что не можешь оторвать глаз от экрана». Похожим об­разом дело обстоит и с верой: она не придумывает чего- то нового, а видит и рассказывает о самых обыденных и привычных событиях, явлениях и вещах так, что они на­чинают «играть», обретают глубину и неизвестный доселе смысл.

Не принимать на веру наличие каких-то недоказуемых реальностей, а смотреть вглубь реальности, уже данной нам, нашим чувствам и нашему разуму — вот что такое вера. Цель данной книги состоит в том, чтобы рассказать о ней

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Изначально речь шла о проекте создания небольшого вводного курса по основным богословским дисциплинам, в том числе по систематике. В рамках этой работы были подготовлены материалы краткого введения в догмати­ку для начинающих изучать богословие, на базе которых была создана настоящая книга. В ней простые исходные тексты, написанные на традиционном языке, соедини­лись с новыми, содержащими современное осмысление многих богословских проблем. Задачей стало рассмотреть основные богословские темы, опираясь на традиционное учение, но не «привязываясь» к нему намертво; наладить своего рода диалог между устоявшимися формулами и свободным богословским размышлением. Насколько ор­ганично это получилось, судить читателю.

Книга является авторской и потому во многом отра­жает мою личную точку зрения на ряд богословских во­просов. Тем не менее, ее содержание нигде не выходит за рамки официального вероисповедания Евангелическо-лютеранской церкви, хотя иногда предельно заостря­ет или специфическим образом преломляет некоторые важные его вопросы. Разумеется, уделяемое отдельным догматическим темам место и внимание также отражает авторские предпочтения и интересы.

Я не уверен, что эта книга может быть названа «Зани­мательным богословием», поскольку в итоге изложение все же не всегда настолько просто и наглядно, как того хо­телось бы автору, однако намерением было представить самые серьезные вопросы современного богословия мак­симально доступно.

Книга построена таким образом, чтобы дать читателю представление о целях и смысле богословия: как христи­анского в целом, так и евангелического в особенности, познакомить с его основными темами, а также ввести в наиболее актуальные дискуссии, ведущиеся сегодня в бо­гословских кругах. Итогом хотелось бы видеть возникно­вение у читателя желания самому задумываться над обо­значенными темами, искать собственные подходы к ним, задавать новые вопросы и стремиться к ответам на них. При этом речь идет не столько о том, чтобы дать читателю минимально необходимый набор знаний, сколько о том, чтобы помочь ему постигнуть саму суть христианского вероучения, показанного сквозь призму лютеранского ве­роисповедания, проникнуться его духом; не узнать что-то о христианстве в его евангелическо-лютеранской форме, а понять его изнутри. Понять лютеранство как ту ветвь хри­стианства, которая, по моему убеждению, сумела выявить самое глубинное, сущностное в нем.

В этом состоит экуменический посыл предлагаемой книги. Я убежден, что она будет интересна и православ­ному читателю. Причем я надеюсь, что она не только по­может ему лучше понять представляемую мною другую ветвь христианства, но и глубже задуматься об основах собственного вероисповедания.

В отдельных случаях материал выходит за пределы су­губо догматической области и касается религиоведческих или этических тем, что, однако, является абсолютно необ­ходимым для понимания особенностей христианского и евангелическо-лютеранского богословия, а также обсуж­даемых в нем вопросов.