Если бы кто-либо из небожителей, никогда не бывавших на земле, нами обитаемой, явился на ней и обратил внимание на наш род человеческий, то что бы — вы думаете — наиболее могло поразить его взор? Мне кажется, что его, всего скорее, удивила бы и поразила наша ужасная смертность. В лице человека он тотчас узнал бы владыку земли, коему все подчинено и волею или неволею служит; а в смерти он тотчас увидел бы лютого врага и тирана, коему этот владыка земли отдан в жертву, наряду с последними из бессловесных.

И долго ли надлежало бы ожидать ему, чтобы сделать это последнее заключение о нас? Ни единой даже секунды, ибо на земле, нами обитаемой, — узнайте и ужаснитесь! — не проходит ни единой секунды без того, чтобы не умер кто-либо, так что, если считать непрерывно и по порядку ряд смертей человеческих, то сей счет мог бы служить вместо самых верных часов для измерения нашего земного времени. Так бренен и мимоходящ образ бытия нашего здесь!

Тихомиров Е. - Загробная жизнь, или последняя участь человека

М.: Отчий дом, 2011. 592 с.

ISBN 5-85280-200-Х

Тихомиров Е. - Загробная жизнь, или последняя участь человека - Содержание

Предисловие

Отдел первый. Смерть и бессмертие

1. Господство смерти

2. Происхождение смерти

3. Решение возражений и недоумений

4. Что такое смерть?

5. Противоестественность смерти

6. Благотворная цель смерти

7. Смертный час

8. Смерть праведника

9. Смерть грешника

10. Приготовление к смерти

11. Память смертная

12. Бессмертие души

13. Спиритизм

14. Мнение митрополита Московского Филарета о стологадании

Отдел второй. Частный суд

1. Действительность частного суда

2. Образ частного суда – мытарства

Отдел третий. Погребение и поминовение православного христианина

1. Погребение православного христианина

2. Поминовение православного христианина

Отдел четвертый. Первый период загробной жизни

1. Состояние умерших вообще

2. Состояние умерших в частности

3. Местопребывание праведников и грешников

4. Почитание святых

5. Призывание святых

6. Почитание святых мощей

7. Почитание святых икон

8. Ответы на возражения против почитания святых икон

Отдел пятый. Кончина века

1 Беседа Господа на горе Елеонской

2. Ожидание конца мира

3. Признаки приближения конца мира

4. Антихрист

5. Для чего Бог допустит явление Антихриста?

6. Второе Пришествие Христово

7. Воскресение мертвых и изменение живых

8. Всеобщий Суд

9. Обновление мира

10. Кончина царства благодати и начало Царства славы

11. Хилиазм, или тысячелетнее Царство Христово

Отдел шестой. Второй бесконечный период загробной жизни

1. О вечных муках грешников

2. О вечном блаженстве праведников

Дополнение. Историческое доказательство бессмертия души человеческой и будущей жизни.

Тихомиров Е. - Загробная жизнь, или последняя участь человека - Предисловие

Перенесемся мыслию в апостольские времена... Вот, великий апостол языков (ср.: Рим. 11,13) Павел — в одном из знаменитейших центров древнего язычества, пред именитейшими представителями города языческой мудрости, словом — в Афинском ареопаге. Апостол Христов проповедует народу и сонму мудрецов премудрость Божию, говорит об общем для всех людей Боге, о Христе воскресшем, о будущей жизни. Каков же был результат его проповеди? Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время (Деян. 17,32). Не встречает ли и в наше время учение о воскресении и будущей жизни точно такой же прием? Не служит ли оно и теперь — для одних, хотя и взросших на христианской почве, но возвратившихся к языческой мудрости, предметом глумления и соблазна? И не отвращаются ли от него другие, если не умом, то сердцем, — развлекаемые разными заботами века сего (ср.: Мф. 13, 22): кто своим полем, кто своею торговлею (ст. 22, 5)?

А, между тем, последняя участь человека не должна ли служить для каждого предметом глубочайшего внимания, постоянного размышления, добросовестного изучения? Ведь так или иначе, а к вопросу о последней судьбе человека сводятся все вопросы жизни человеческой! Настоящая книга, рассматривая всесторонне все вопросы последней участи человека, исполнит свое скромное назначение, если хотя несколько удовлетворит благочестивой потребности ищущих истинной христианской мудрости и находящих ее в том, чтобы, — живя здесь, на земле, — помышлять о небе и готовиться к жительству на небесах. Текст книги сопровождается многочисленными примечаниями, подтверждающими те или другие мысли и положения, высказанные автором. Для большего удобства, чтобы не нарушать стройности хода мыслей и тем не разбивать цельности впечатления при чтении книги, примечания помещены не под строкой, как обычно, а отдельно, в конце книги; их потом могут прочесть те, кто пожелает или кому они почему-либо интересны.

Е. Тихомиров