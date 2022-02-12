Владимир Тихонов - Божественные начала возникновения и мироустройства Вселенной

Особенность сверхмалых дискретно—волновых квантов и влияние на согласованность пространства Вселенной

Вакуум в физике имеет определенное понятие — полной пустоты в пространстве. В XIX веке физики обнаружили в космическом пространстве невидимые поля и назвали их «эфиром». В космогонической науке стали называть невидимые поля и все частицы в космическом пространстве — физическим вакуумом. Необычные сверхмалые квантовые частицы, которые являются, одновременно, дискретно-волновыми и корпускулярными частицами — называются квантовым вакуумом. Квантовый вакуум (КВ) и физический вакуум (ФВ) равномерно распределены в космическом пространстве Вселенной и постоянно сосуществуют с частицами атомной материи (AM).

Как субстанция, физический вакуум обладает свойством вибрации и плотностью, а также обладает способностью передачи всех видов энергии: световой, электромагнитной, гравитационной и информации (тонкой материи).

Одно из важных открытий физиков в XX веке было открытие закономерности нелокальной «согласованности» космического пространства во Вселенной. Исследования космоса в различных точках пространства по более чем тридцати физическими параметрами, подтверждает их согласованность.

Сегодня существует достаточно оснований считать, что регулирование нелокальной согласованности космического пространства обусловлено влиянием особых частиц квантов. Выявлено при экспериментах, что сверхмалые частицы могут проявляться как дискретная частица, обладающая массой, так и, как волновая энергия — свет или, как сила. Одновременно связанные энергетическими полями некоторые кванты могут иметь физические свойства материи, другие могут обладать электромагнитными, волновыми или световыми свойствами. Кванты обладают свойством: побывав, однажды в одинаковых условиях друг с другом, они остаются навсегда взаимосвязанными на больших расстояниях.

Эксперименты подтвердили, что кванты, находящиеся на больших расстояниях друг от друга, общаются со скоростью более скорости света (с) на четыре порядка — 2-ю9 км/сек. Сверхмалые кванты могут объединяться в суперструны (нити), которые постоянно вибрируют. Эти суперструны сосуществуя с частицами атомной материи, физических объектов, получая информацию, вибрируют только на своей определенной частоте (октаве), передавая информацию в виде волновой энергии. На космическом уровне это явление давно известно. Все объекты Космоса: звезды, планеты, галактики имеют свою октаву (частоту). Это физическое явление определяет и информирует о состоянии изменений физического объекта во Вселенной.

Длительные поиски начала процесса эволюции материи, при разработке теории квантов и взаимодействии с энергетическими полями, выявили возможность трансформации (получение) более сложных частиц и античастиц физического вакуума. При локализации частицы ФВ создается пространственное несовпадение (дырка), что приводит к образованию античастицы.

При условии антиподальности они локализуются без аннигиляции, из-за отсутствия полной зеркальности частиц (структуры).

Открытие и изучение дискретно-волновых квантов выявило их невероятное поведение в реальном видимом мире. С квантом происходит непрерывный танец состояний виртуальных и реальных, то есть загадочное взаимодействие реальных и виртуальных состояний и дополняется связью с пространством и временем частиц.