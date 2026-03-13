Тихонова - История русской музыки

Книга А. И. Тихоновой «История русской музыки: Музыкальная культура древней Руси и России (X — первая половина XIX века)» представляет собой масштабное учебное пособие, прослеживающее процесс становления и расцвета национальной музыкальной традиции на протяжении почти тысячелетия. Автор ставит задачу систематизировать сложный путь развития русского музыкального искусства от истоков богослужебного пения до формирования классической композиторской школы. Основная идея произведения заключается в преемственности духовного и светского начал, где глубокие традиции знаменного распева и фольклора послужили фундаментом для возникновения уникального музыкального языка, воплотившегося в творчестве Михаила Глинки и его современников.

Содержательная часть книги охватывает ключевые эпохи: от введения христианства и формирования самобытной системы крюковой записи до реформ петровского времени и «золотого века» русской культуры. Тихонова подробно анализирует жанры церковной музыки, развитие партесного пения, возникновение русской оперы и становление инструментального исполнительства. Особое внимание уделяется XVIII веку как переходному периоду, когда в Россию проникали западноевропейские каноны, ассимилируясь с местной певческой культурой. Автор исследует деятельность первых отечественных профессиональных композиторов и теоретиков, чьи усилия привели к созданию первой национальной оперы и расцвету романса.

Текст пособия отличается академической основательностью, логичностью изложения и богатым иллюстративным материалом, включая музыкальные примеры и ссылки на исторические источники. А. И. Тихонова успешно сочетает искусствоведческий анализ с широким историко-культурным контекстом, что позволяет читателю увидеть музыку как неотъемлемую часть общественной жизни страны. Работа служит ценным ресурсом для студентов музыкальных вузов, педагогов и всех, кто желает глубже понять корни и эволюцию русского звукового кода. Это чтение помогает осознать величие и самобытность отечественного наследия, ставшего в итоге неотъемлемой частью мировой музыкальной сокровищницы.

А. И. Тихонова - История русской музыки - Музыкальная культура древней Руси и России (X — первая половина XIX века)

Пособие для студентов факультета церковного пения ПСТГУ. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. - 52 с.

А. И. Тихонова - История русской музыки – Содержание

Тема 1. Музыкальная культура Руси (X—XVI вв.)

Музыкальная культура Киевской Руси (X—XII вв.)

Музыкальная культура Руси периода феодальной раздробленности (XIII—XV вв.)

Музыкальная культура Московской Руси (XV—XVI вв.)

Тема 2. Музыкальная культура России XVII — 1-й трети XVIII века

Тема 3. Музыкальная культура России XVIII века

Тема 4. Музыкальная культура России первой половины XIX века

Творчество А. Н. Верстовского. Опера «Аскольдова могила»

Тема 5. Творчество М. И. Гпинки

Тема 6. Творчество А. С. Даргомыжского

Вопросы к зачету