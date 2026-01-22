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Тиллих - Любовь, сила и справедливость

Тиллих - Любовь, сила и справедливость
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ethics
Series Книга света (9 books)

Эта книга содержит лекции, впервые прочитанные в Ноттингеме, в Англии, — тогда финансовая корпорация First Foundation попросила меня прочесть первую серию «Начальных лекций» и взять в качестве темы проблемы любви, силы и справедливости.

Несмотря на некоторые колебания — поскольку трудности, связанные с необходимостью рассмотреть столь сложные проблемы всего в шести лекциях, казались мне почти непреодолимыми — я в конце концов согласился. Ибо понимал, что творческая работа в сфере богословия, философии и этики на каждом шагу вынуждает нас четко определить, какое содержание мы вкладываем в понятия «любовь», «сила» и «справедливость».

Подготовка лекций, из которых выросла эта книга, была поддержана двумя важными лекционными фондами, First Foundation и Sprunt Foundation, что даже слишком для одного лектора и одного курса лекций. Хочу поблагодарить оба фонда за оказанную мне честь быть их лектором, а также за радушный прием и настойчивость, с которой они побуждали меня заняться всеми этими проблемами и рассмотреть их глубже и шире, чем я это делал до сих пор.

Пауль Тиллих - Любовь, сила и справедливость - Онтологический анализ и применение к этике

  • Пер. с англ. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. — 128 с.

  • Серия «Книга света»

  • ISBN 978-5-98712-510-6

Пауль Тиллих - Любовь, сила и справедливость - Онтологический анализ и применение к этике — Содержание

I. Проблемы, путаница, метод

  • Проблемы внутреннего содержания понятий «любовь», «сила» и «справедливость»

  • Проблемы связи между любовью, силой и справедливостью

II. Бытие и любовь

  • Онтологический вопрос

  • Онтология любви

III. Бытие и сила

  • Бытие как сила бытия

  • Феноменология силы

  • Сила и насилие

  • Онтологическое единство любви и силы

IV. Бытие и справедливость

  • Справедливость как форма бытия

  • Принципы справедливости

  • Уровни справедливости

  • Онтологическое единство справедливости, силы и любви

V. Единство справедливости, любви и силы в межличностных столкновениях

  • Онтология и этика

  • Справедливость в межличностных столкновениях

  • Единство справедливости и любви в межличностных столкновениях

  • Единство справедливости и силы в межличностных столкновениях

VI. Единство силы, справедливости и любви в отношениях внутри групп и между группами

  • Структуры силы в природе и обществе

  • Сила, справедливость и любовь в столкновениях социальных групп

VII. Единство любви, силы и справедливости в их отношении к предельному

  • Бог как источник любви, силы и справедливости

  • Любовь, сила и справедливость в святом сообществе Чернявский А.

  • Проблемы христианского богословия в современном мире и новый богословский язык Пауля Тиллиха

1. История понятий «ипостась», «природа», «лицо» и проблема неведения Христа

2. Проблема неведения Христа в свете новозаветной библеистики

3. Происхождение человека и грехопадение

4. Проблемы христианской этики

5. Глубинные изменения в сознании как причина возникновения богословских проблем

6. Необходимость нового богословского языка. Онтология Тиллиха

7. Грехопадение, христология и спасение

8. Этика милосердия и спасение

9. Заключительные замечания

Views 368
Rating 5.0 / 5
Added 22.01.2026
Author esxatos
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