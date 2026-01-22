Тиллих - Любовь, сила и справедливость
Эта книга содержит лекции, впервые прочитанные в Ноттингеме, в Англии, — тогда финансовая корпорация First Foundation попросила меня прочесть первую серию «Начальных лекций» и взять в качестве темы проблемы любви, силы и справедливости.
Несмотря на некоторые колебания — поскольку трудности, связанные с необходимостью рассмотреть столь сложные проблемы всего в шести лекциях, казались мне почти непреодолимыми — я в конце концов согласился. Ибо понимал, что творческая работа в сфере богословия, философии и этики на каждом шагу вынуждает нас четко определить, какое содержание мы вкладываем в понятия «любовь», «сила» и «справедливость».
Подготовка лекций, из которых выросла эта книга, была поддержана двумя важными лекционными фондами, First Foundation и Sprunt Foundation, что даже слишком для одного лектора и одного курса лекций. Хочу поблагодарить оба фонда за оказанную мне честь быть их лектором, а также за радушный прием и настойчивость, с которой они побуждали меня заняться всеми этими проблемами и рассмотреть их глубже и шире, чем я это делал до сих пор.
Пауль Тиллих - Любовь, сила и справедливость - Онтологический анализ и применение к этике
Пер. с англ. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. — 128 с.
Серия «Книга света»
ISBN 978-5-98712-510-6
Пауль Тиллих - Любовь, сила и справедливость - Онтологический анализ и применение к этике — Содержание
I. Проблемы, путаница, метод
Проблемы внутреннего содержания понятий «любовь», «сила» и «справедливость»
Проблемы связи между любовью, силой и справедливостью
II. Бытие и любовь
Онтологический вопрос
Онтология любви
III. Бытие и сила
Бытие как сила бытия
Феноменология силы
Сила и насилие
Онтологическое единство любви и силы
IV. Бытие и справедливость
Справедливость как форма бытия
Принципы справедливости
Уровни справедливости
Онтологическое единство справедливости, силы и любви
V. Единство справедливости, любви и силы в межличностных столкновениях
Онтология и этика
Справедливость в межличностных столкновениях
Единство справедливости и любви в межличностных столкновениях
Единство справедливости и силы в межличностных столкновениях
VI. Единство силы, справедливости и любви в отношениях внутри групп и между группами
Структуры силы в природе и обществе
Сила, справедливость и любовь в столкновениях социальных групп
VII. Единство любви, силы и справедливости в их отношении к предельному
Бог как источник любви, силы и справедливости
Любовь, сила и справедливость в святом сообществе Чернявский А.
Проблемы христианского богословия в современном мире и новый богословский язык Пауля Тиллиха
1. История понятий «ипостась», «природа», «лицо» и проблема неведения Христа
2. Проблема неведения Христа в свете новозаветной библеистики
3. Происхождение человека и грехопадение
4. Проблемы христианской этики
5. Глубинные изменения в сознании как причина возникновения богословских проблем
6. Необходимость нового богословского языка. Онтология Тиллиха
7. Грехопадение, христология и спасение
8. Этика милосердия и спасение
9. Заключительные замечания
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