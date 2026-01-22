Эта книга содержит лекции, впервые прочитанные в Ноттингеме, в Англии, — тогда финансовая корпорация First Foundation попросила меня прочесть первую серию «Начальных лекций» и взять в качестве темы проблемы любви, силы и справедливости.

Несмотря на некоторые колебания — поскольку трудности, связанные с необходимостью рассмотреть столь сложные проблемы всего в шести лекциях, казались мне почти непреодолимыми — я в конце концов согласился. Ибо понимал, что творческая работа в сфере богословия, философии и этики на каждом шагу вынуждает нас четко определить, какое содержание мы вкладываем в понятия «любовь», «сила» и «справедливость».

Подготовка лекций, из которых выросла эта книга, была поддержана двумя важными лекционными фондами, First Foundation и Sprunt Foundation, что даже слишком для одного лектора и одного курса лекций. Хочу поблагодарить оба фонда за оказанную мне честь быть их лектором, а также за радушный прием и настойчивость, с которой они побуждали меня заняться всеми этими проблемами и рассмотреть их глубже и шире, чем я это делал до сих пор.

Пауль Тиллих - Любовь, сила и справедливость - Онтологический анализ и применение к этике

Пер. с англ. — М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. — 128 с.

Серия «Книга света»

ISBN 978-5-98712-510-6

Пауль Тиллих - Любовь, сила и справедливость - Онтологический анализ и применение к этике — Содержание

I. Проблемы, путаница, метод

Проблемы внутреннего содержания понятий «любовь», «сила» и «справедливость»

Проблемы связи между любовью, силой и справедливостью

II. Бытие и любовь

Онтологический вопрос

Онтология любви

III. Бытие и сила

Бытие как сила бытия

Феноменология силы

Сила и насилие

Онтологическое единство любви и силы

IV. Бытие и справедливость

Справедливость как форма бытия

Принципы справедливости

Уровни справедливости

Онтологическое единство справедливости, силы и любви

V. Единство справедливости, любви и силы в межличностных столкновениях

Онтология и этика

Справедливость в межличностных столкновениях

Единство справедливости и любви в межличностных столкновениях

Единство справедливости и силы в межличностных столкновениях

VI. Единство силы, справедливости и любви в отношениях внутри групп и между группами

Структуры силы в природе и обществе

Сила, справедливость и любовь в столкновениях социальных групп

VII. Единство любви, силы и справедливости в их отношении к предельному

Бог как источник любви, силы и справедливости

Любовь, сила и справедливость в святом сообществе Чернявский А.

Проблемы христианского богословия в современном мире и новый богословский язык Пауля Тиллиха

1. История понятий «ипостась», «природа», «лицо» и проблема неведения Христа

2. Проблема неведения Христа в свете новозаветной библеистики

3. Происхождение человека и грехопадение

4. Проблемы христианской этики

5. Глубинные изменения в сознании как причина возникновения богословских проблем

6. Необходимость нового богословского языка. Онтология Тиллиха

7. Грехопадение, христология и спасение

8. Этика милосердия и спасение

9. Заключительные замечания