Название этой книги, «Мужество быть», объединяет оба значения «мужества», этическое и онтологическое.

Мужество как человеческий акт, как предмет оценки — этическое понятие.

Мужество как универсальное и сущностное утверждение собственного бытия — понятие онтологическое.

Мужество быть — это этический акт, в котором человек утверждает собственное бытие вопреки тем элементам своего существования, которые препятствуют его сущностному самоутверждению.

Обозревая историю западной мысли, мы почти всюду встретим — в явном или неявном виде — два значения «мужества».

Поскольку нам придется иметь дело с идеями стоиков и неостоиков в дальнейшем, в отдельных главах, здесь я ограничусь интерпретацией мужества в той линии мысли, которая идет от Платона к Фоме Аквинскому.

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Пауль Тиллих - Мужество быть

Издатели: Константин Сигов и Леонид Финберг

Перевод с английского: Ольга Седакова

Киев, ДУХ I ЛIТЕРА,, 2013. - 200 с.

ISBN 978-966-378-325-3

Пауль Тиллих - Мужество быть - Содержание

1. БЫТИЕ И МУЖЕСТВО

Мужество и стойкость. От Платона до Фомы Аквинского

Мужество и мудрость. Стоики

Мужество и самоутверждение. Спиноза

Мужество и жизнь. Ницше

2. БЫТИЕ, НЕБЫТИЕ И ТРЕВОГА

Онтология тревоги. Смысл небытия

Взаимозависимость страха и тревоги

Три типа тревоги и природа человека

Тревога судьбы и смерти

Тревога пустоты и бессмысленности

Тревога вины и осуждения

Значение отчаяния

3. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА. ВИТАЛЬНОСТЬ (ЖИЗНЕННОСТЬ) И МУЖЕСТВО

Природа патологической тревоги

Тревога, религия и медицина

Витальность (жизненность) и мужество

4. МУЖЕСТВО И УЧАСТИЕ (МУЖЕСТВО БЫТЬ ЧАСТЬЮ)

Бытие, индивидуализм и участие

Коллективистские и полуколлективистские проявления мужества быть частью

Неоколлективистское проявление мужества быть частью

Мужество быть частью в демократическом конформизме

5. МУЖЕСТВО И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ (МУЖЕСТВО БЫТЬ СОБОЙ)

Подъем современного индивидуализма и мужества быть собой

Романтическое и натуралистическое мужество быть собой

Экзистенциалистские формы мужества быть собой. Экзистенциальная позиция и экзистенциализм

Экзистенциалистская точка зрения

Утрата экзистенциалистской точки зрения

Экзистенциализм как бунт Новейший экзистенциализм и мужество отчаяния Мужество и отчаяние Мужество отчаяния в современном искусстве и литературе Мужество отчаяния в современной философии Мужество отчаяния в нетворческой экзистенциалистской позиции

Ограниченность мужества быть собой

6. МУЖЕСТВО И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ

Сила бытия как источник мужества быть. Мистическое переживание и мужество быть

Встреча человека с Богом и мужество быть

Вина и мужество принять приятие

Судьба и мужество принять приятие

Абсолютная вера и мужество быть

Мужество быть как ключ к Самому-Бытию

За пределами теизма

Бог-над-Богом и мужество быть

МУЖЕСТВО И ПОСЛЕ НЕГО. Заметки переводчика