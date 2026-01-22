Тиллих - Мужество быть
Название этой книги, «Мужество быть», объединяет оба значения «мужества», этическое и онтологическое.
Мужество как человеческий акт, как предмет оценки — этическое понятие.
Мужество как универсальное и сущностное утверждение собственного бытия — понятие онтологическое.
Мужество быть — это этический акт, в котором человек утверждает собственное бытие вопреки тем элементам своего существования, которые препятствуют его сущностному самоутверждению.
Обозревая историю западной мысли, мы почти всюду встретим — в явном или неявном виде — два значения «мужества».
Поскольку нам придется иметь дело с идеями стоиков и неостоиков в дальнейшем, в отдельных главах, здесь я ограничусь интерпретацией мужества в той линии мысли, которая идет от Платона к Фоме Аквинскому.
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Пауль Тиллих - Мужество быть
Издатели: Константин Сигов и Леонид Финберг
Перевод с английского: Ольга Седакова
Киев, ДУХ I ЛIТЕРА,, 2013. - 200 с.
ISBN 978-966-378-325-3
Пауль Тиллих - Мужество быть - Содержание
1. БЫТИЕ И МУЖЕСТВО
Мужество и стойкость.
От Платона до Фомы Аквинского
Мужество и мудрость. Стоики
Мужество и самоутверждение. Спиноза
Мужество и жизнь. Ницше
2. БЫТИЕ, НЕБЫТИЕ И ТРЕВОГА
Онтология тревоги. Смысл небытия
Взаимозависимость страха и тревоги
Три типа тревоги и природа человека
Тревога судьбы и смерти
Тревога пустоты и бессмысленности
Тревога вины и осуждения
Значение отчаяния
3. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА. ВИТАЛЬНОСТЬ (ЖИЗНЕННОСТЬ) И МУЖЕСТВО
Природа патологической тревоги
Тревога, религия и медицина
Витальность (жизненность) и мужество
4. МУЖЕСТВО И УЧАСТИЕ (МУЖЕСТВО БЫТЬ ЧАСТЬЮ)
Бытие, индивидуализм и участие
Коллективистские и полуколлективистские проявления мужества быть частью
Неоколлективистское проявление мужества быть частью
Мужество быть частью в демократическом конформизме
5. МУЖЕСТВО И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ (МУЖЕСТВО БЫТЬ СОБОЙ)
Подъем современного индивидуализма и мужества быть собой
Романтическое и натуралистическое мужество быть собой
Экзистенциалистские формы мужества быть собой. Экзистенциальная позиция и экзистенциализм
Экзистенциалистская точка зрения
Утрата экзистенциалистской точки зрения
Экзистенциализм как бунт
Новейший экзистенциализм и мужество отчаяния
Мужество и отчаяние
Мужество отчаяния в современном искусстве и литературе
Мужество отчаяния в современной философии
Мужество отчаяния в нетворческой экзистенциалистской позиции
Ограниченность мужества быть собой
6. МУЖЕСТВО И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ
Сила бытия как источник мужества быть. Мистическое переживание и мужество быть
Встреча человека с Богом и мужество быть
Вина и мужество принять приятие
Судьба и мужество принять приятие
Абсолютная вера и мужество быть
Мужество быть как ключ к Самому-Бытию
За пределами теизма
Бог-над-Богом и мужество быть
МУЖЕСТВО И ПОСЛЕ НЕГО. Заметки переводчика
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