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Тиллих - Мужество быть

Тиллих - Мужество быть
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Название этой книги, «Мужество быть», объединяет оба значения «мужества», этическое и онтологическое.

Мужество как человеческий акт, как предмет оценки — этическое понятие.

Мужество как универсальное и сущностное утверждение собственного бытия — понятие онтологическое.

Мужество быть — это этический акт, в котором человек утверждает собственное бытие вопреки тем элементам своего существования, которые препятствуют его сущностному самоутверждению.

Обозревая историю западной мысли, мы почти всюду встретим — в явном или неявном виде — два значения «мужества».

Поскольку нам придется иметь дело с идеями стоиков и неостоиков в дальнейшем, в отдельных главах, здесь я ограничусь интерпретацией мужества в той линии мысли, которая идет от Платона к Фоме Аквинскому.

Приобрести книгу можно в книжных интернет-магазинах, а также в киевском издательстве "Дух i Лiтера"

Пауль Тиллих - Мужество быть

  • Издатели: Константин Сигов и Леонид Финберг

  • Перевод с английского: Ольга Седакова

  • Киев, ДУХ I ЛIТЕРА,, 2013. - 200 с.

  • ISBN 978-966-378-325-3

Пауль Тиллих - Мужество быть - Содержание

1. БЫТИЕ И МУЖЕСТВО

  • Мужество и стойкость.

    • От Платона до Фомы Аквинского

  • Мужество и мудрость. Стоики

  • Мужество и самоутверждение. Спиноза

  • Мужество и жизнь. Ницше

2. БЫТИЕ, НЕБЫТИЕ И ТРЕВОГА

  • Онтология тревоги. Смысл небытия

  • Взаимозависимость страха и тревоги

  • Три типа тревоги и природа человека

  • Тревога судьбы и смерти

  • Тревога пустоты и бессмысленности

  • Тревога вины и осуждения

  • Значение отчаяния

3. ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА. ВИТАЛЬНОСТЬ (ЖИЗНЕННОСТЬ) И МУЖЕСТВО

  • Природа патологической тревоги

  • Тревога, религия и медицина

  • Витальность (жизненность) и мужество

4. МУЖЕСТВО И УЧАСТИЕ (МУЖЕСТВО БЫТЬ ЧАСТЬЮ)

  • Бытие, индивидуализм и участие

  • Коллективистские и полуколлективистские проявления мужества быть частью

  • Неоколлективистское проявление мужества быть частью

  • Мужество быть частью в демократическом конформизме

5. МУЖЕСТВО И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ (МУЖЕСТВО БЫТЬ СОБОЙ)

  • Подъем современного индивидуализма и мужества быть собой

  • Романтическое и натуралистическое мужество быть собой

  • Экзистенциалистские формы мужества быть собой. Экзистенциальная позиция и экзистенциализм

  • Экзистенциалистская точка зрения

  • Утрата экзистенциалистской точки зрения

  • Экзистенциализм как бунт

    • Новейший экзистенциализм и мужество отчаяния

    • Мужество и отчаяние

    • Мужество отчаяния в современном искусстве и литературе

    • Мужество отчаяния в современной философии

    • Мужество отчаяния в нетворческой экзистенциалистской позиции

  • Ограниченность мужества быть собой

6. МУЖЕСТВО И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ

  • Сила бытия как источник мужества быть. Мистическое переживание и мужество быть

  • Встреча человека с Богом и мужество быть

  • Вина и мужество принять приятие

  • Судьба и мужество принять приятие

  • Абсолютная вера и мужество быть

  • Мужество быть как ключ к Самому-Бытию

  • За пределами теизма

  • Бог-над-Богом и мужество быть

МУЖЕСТВО И ПОСЛЕ НЕГО. Заметки переводчика

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Added 22.01.2026
Author esxatos
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