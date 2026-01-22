Тиллих - Систематическое богословие
Эту книгу я посвящаю моим ученикам, находящимся как здесь, в Соединенных Штатах, так и за границей, в Германии, не устававших каждый год настаивать на опубликовании мною богословской системы, которая была им известна из моих лекций. Их желание видеть в печати слышанное ими на лекциях было для меня сильнейшим психологическим стимулом, позволившим мне преодолеть мою нерешительность, собственное несовершенство, неведение и ограниченность. Мне бы очень хотелось, чтобы на этих страницах они нашли хоть что-то из того, чего они так желали, — помощь в ответах на те вопросы, которые они слышат от людей как в церкви, так и за ее пределами.
Помощь в ответе на вопросы — именно это и является целью данной богословской системы.
Нью-Йорк Сити
Августа 20 дня 1950 года.
Пауль Тиллих - Систематическое богословие
Том I, II; части I, II и III
серия «Памятники религиозно-философской мысли Нового времени»
перевод с английского Данилушкина М.Б.
Издательство «Алетейя»
Санкт-Петербург, 1998
Пауль Тиллих - Систематическое богословие - Содержание
Том первый
Часть первая. Разум и Откровение
ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ
A.ТОЧКА ЗРЕНИЯ
1.ПРОПОВЕДЬ И СИТУАЦИЯ
2.АПОЛОГЕТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И КЕРИГМА
B.ПРИРОДА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
3.БОГОСЛОВСКИЙ КРУГ
4.ДВА ФОРМАЛЬНЫХ КРИТЕРИЯ ВСЯКОГО БОГОСЛОВИЯ
5.БОГОСЛОВИЕ И ХРИСТИАНСТВО
6.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ВОПРОС
7.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ОТВЕТ
C.ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОСЛОВИЯ
D.МЕТОД И СТРУКТУРА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
8.ИСТОЧНИКИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
9.ОПЫТ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
10. НОРМА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
11.РАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ
12.МЕТОД КОРРЕЛЯЦИИ
13.СИСТЕМА БОГОСЛОВИЯ
Часть вторая. Бытие и Бог
Том второй
Часть третья. Экзистенция и Христос
М. Сиверцев. Судьбы культуры в религиозной философии Пауля Тиллиха
No comments yet. Be the first!