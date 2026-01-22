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Тиллих - Систематическое богословие

Тиллих - Систематическое богословие
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Educational
Series Памятники религиозно-философской мысли Нового времени (1 book)

Эту книгу я посвящаю моим ученикам, находящимся как здесь, в Соединенных Штатах, так и за границей, в Германии, не устававших каждый год настаивать на опубликовании мною богословской системы, которая была им известна из моих лекций. Их желание видеть в печати слышанное ими на лекциях было для меня сильнейшим психологическим стимулом, позволившим мне преодолеть мою нерешительность, собственное несовершенство, неведение и ограниченность. Мне бы очень хотелось, чтобы на этих страницах они нашли хоть что-то из того, чего они так желали, — помощь в ответах на те вопросы, которые они слышат от людей как в церкви, так и за ее пределами.

Помощь в ответе на вопросы — именно это и является целью данной богословской системы.

Нью-Йорк Сити

Августа 20 дня 1950 года.

Пауль Тиллих - Систематическое богословие

  • Том I, II; части I, II и III

  • серия «Памятники религиозно-философской мысли Нового времени»

  • перевод с английского Данилушкина М.Б.

  • Издательство «Алетейя»

  • Санкт-Петербург, 1998

Пауль Тиллих - Систематическое богословие - Содержание

Том первый

Часть первая. Разум и Откровение

  • ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ

  • A.ТОЧКА ЗРЕНИЯ

    • 1.ПРОПОВЕДЬ И СИТУАЦИЯ

    • 2.АПОЛОГЕТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И КЕРИГМА

  • B.ПРИРОДА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ

    • 3.БОГОСЛОВСКИЙ КРУГ

    • 4.ДВА ФОРМАЛЬНЫХ КРИТЕРИЯ ВСЯКОГО БОГОСЛОВИЯ

    • 5.БОГОСЛОВИЕ И ХРИСТИАНСТВО

    • 6.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ВОПРОС

    • 7.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ОТВЕТ

  • C.ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОСЛОВИЯ

  • D.МЕТОД И СТРУКТУРА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ

    • 8.ИСТОЧНИКИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ

    • 9.ОПЫТ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

    • 10. НОРМА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ

    • 11.РАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ

    • 12.МЕТОД КОРРЕЛЯЦИИ

    • 13.СИСТЕМА БОГОСЛОВИЯ

Часть вторая. Бытие и Бог

Том второй

Часть третья. Экзистенция и Христос

  • М. Сиверцев. Судьбы культуры в религиозной философии Пауля Тиллиха

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Added 22.01.2026
Author esxatos
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