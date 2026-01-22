Эту книгу я посвящаю моим ученикам, находящимся как здесь, в Соединенных Штатах, так и за границей, в Германии, не устававших каждый год настаивать на опубликовании мною богословской системы, которая была им известна из моих лекций. Их желание видеть в печати слышанное ими на лекциях было для меня сильнейшим психологическим стимулом, позволившим мне преодолеть мою нерешительность, собственное несовершенство, неведение и ограниченность. Мне бы очень хотелось, чтобы на этих страницах они нашли хоть что-то из того, чего они так желали, — помощь в ответах на те вопросы, которые они слышат от людей как в церкви, так и за ее пределами.

Помощь в ответе на вопросы — именно это и является целью данной богословской системы.

Нью-Йорк Сити

Августа 20 дня 1950 года.

Пауль Тиллих - Систематическое богословие

Том I, II; части I, II и III

серия «Памятники религиозно-философской мысли Нового времени»

перевод с английского Данилушкина М.Б.

Издательство «Алетейя»

Санкт-Петербург, 1998

Пауль Тиллих - Систематическое богословие - Содержание

Том первый

Часть первая. Разум и Откровение

ПРЕДИСЛОВИЕ ВВЕДЕНИЕ

A.ТОЧКА ЗРЕНИЯ 1.ПРОПОВЕДЬ И СИТУАЦИЯ 2.АПОЛОГЕТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ И КЕРИГМА

B.ПРИРОДА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 3.БОГОСЛОВСКИЙ КРУГ 4.ДВА ФОРМАЛЬНЫХ КРИТЕРИЯ ВСЯКОГО БОГОСЛОВИЯ 5.БОГОСЛОВИЕ И ХРИСТИАНСТВО 6.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ВОПРОС 7.БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ: ОТВЕТ

C.ОРГАНИЗАЦИЯ БОГОСЛОВИЯ

D.МЕТОД И СТРУКТУРА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 8.ИСТОЧНИКИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 9.ОПЫТ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ 10. НОРМА СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 11.РАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР СИСТЕМАТИЧЕСКОГО БОГОСЛОВИЯ 12.МЕТОД КОРРЕЛЯЦИИ 13.СИСТЕМА БОГОСЛОВИЯ



Часть вторая. Бытие и Бог

Том второй

Часть третья. Экзистенция и Христос