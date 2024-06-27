Миллионы лет развития подарили живым организмам «технологии», которые лучше всего приспосабливают их к условиям обитания. Эволюция - отличный инженер! Человек давно подсматривает у своих природных «соседей» разнообразные «изобретения», а в XXI веке биомиметика и вовсе стала основой технологического прогресса и развития науки. Люди всю историю своего существования взаимодействуют с окружающей средой. Долгое время мы использовали природу только как источник материалов и ресурсов - для строительства жилья, пошива одежды, изготовления лекарств. Конечно, такой подход по-прежнему существует. Например, мексиканскую кошениль - маленьких родственников клопов - до сих пор выращивают для изготовления красного красителя - кармина, а тутового шелкопряда используют для производства ткани - шёлка. Но отношения с природой могут выстраиваться иначе - и сейчас люди всё чаще внимательно присматриваются к природной инженерии и вместо слепого потребления заимствуют самые интересные идеи, воплощая их в собственных разработках.

Взять, например, кошек: благодаря особым связкам и сухожилиям фаланги с когтем у них сгибаются независимо, позволяя выпускать или прятать когти по собственному желанию. Когда лапа напряжена, когти выпущены, а когда расслаблена - спрятаны. Наблюдение за кошкой помогло придумать канцелярский нож с выдвижным лезвием, работающий по похожему принципу. Шарниры, которые используются в игрушках, промышленных машинах и привычных бытовых вещах вроде дверных петель, тоже имеют аналоги в природе. Существует целый род двустворчатых моллюсков Spondylus, само название которых переводится как «шарниры»! Створки их раковин подвижны и надёжно соединены между собой. Благодаря этому моллюски могут быстро закрывать створки в случае угрозы, так же как мы захлопываем дверь.

С появлением и совершенствованием цифровых микроскопов нам удаётся детальнее рассматривать окружающие нас организмы. Наука взяла курс на сохранение всего живого, и неслучайно: благодаря «изобретениям» животных и растений мы сможем сделать нашу жизнь комфортнее, безопаснее и рациональнее. Какую бы профессию мы ни выбрали - инженер, врач, архитектор, учёный, - природа может стать бесценным источником вдохновения, ведь она давно всё придумала! Помни: природа не ресурс, природа - капитал. Вдохновляйся. Изучай. Удивляйся.

Ирина Тимофеева - Дикие изобретения - 40 технологий, подаренных нам природой

Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2024

Серия «МИФ. Большая энциклопедия»

ISBN 978-5-00214-092-3

Ирина Тимофеева - Дикие изобретения - 40 технологий, подаренных нам природой - Содержание

Введение

Цвет

Материалы

Техника

Технологии

Энергетика

Роботы

Медицина

Архитектура

Сотрудничество

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