Эту книгу я написала для вас, мои дорогие мальчики и девочки!

Конечно, мне бы хотелось познакомиться с каждым из вас, но это невозможно!

Только Бог видит всех людей и знает о нас всё.

Когда мы поступаем хорошо, Он радуется, а когда делаем что-то плохое, то Его это огорчает.

Скажи честно, дорогой читатель, тебе бывает стыдно за какие-то неправильные поступки? И может быть, ты уже не раз обещал себе и другим, что больше никогда такого не сделаешь.

Но, к сожалению, исправить себя мы сами не можем, потому что рождаемся грешниками. Это под силу только Богу. Для того, чтобы помочь нам освободиться от своих плохих привычек, Божий Сын Иисус Христос умер на кресте, взяв на Себя все наши грехи.

И если ты примешь Иисуса своим Спасителем, Он будет помогать тебе поступать правильно. Ты увидишь, какая это радость: всегда жить с Иисусом - и на земле и на небе! В этих рассказах ты познакомишься с мальчиками и девочками, которые захотели получить от Бога чудесный подарок: новое чистое сердце.

Его невозможно купить ни за какие деньги. Но Бог может дать тебе это прекрасное сердце бесплатно.

Ты хочешь получить его? Тогда попроси об этом Иисуса!

Светлана Тимохина – Где купить новое сердце? – Рассказы и стихотворения для детей

Steinhagen, Germany: Samenkorn e.V., 2021. – 110 с.

ISBN 978-3-86203-278-5

Светлана Тимохина – Где купить новое сердце? – Содержание