Я обращаюсь к тебе: к тому, кто открыл сейчас эту книгу.

Правда я не знаю, кто ты: мальчик или девочка. Не знаю, где ты живёшь, сколько тебе лет, какой у тебя характер, о чём ты мечтаешь, и ещё очень-очень много я не знаю. Но одно знаю точно: Бог любит тебя и хочет открыть тебе секрет настоящей радости. Может быть, ты с удивлением думаешь:

- Какой ещё секрет?! Я радуюсь просто так, без всякого секрета!

И в этом я с тобой согласна: наверное, у тебя бывает немало радостей в жизни.

Например, когда тебе, наконец, купили то, что давно обещали. Или же - когда ты знаешь о том, что летом поедешь отдыхать на море. А может быть, ты радуешься тому, что тебя назвали лучшим учеником класса? Да, причин для радости может быть немало! Но вот беда: часто хорошее настроение быстро исчезает. Ведь все подобные радости когда-то кончаются, а иногда сменяются разочарованием и печалью.

Например, вчера твои друзья восхищались тобой, а сегодня - ядовито насмехаются.

Или же с интересом ожидаемая поездка на отдых вдруг отменяется из-за плохой погоды. К тому же неожиданно подводит здоровье, и ты, вместо того, чтобы загорать на морском песочке, оказываешься на больничной койке...

Какая уж тут радость, правда?! А иногда неприятности продолжаются так долго, что кажется - конца им не будет!

И, действительно, для нас, людей всё кончилось бы очень плохо, если бы Бог не послал на нашу землю Своего Сына Иисуса Христа.

Знаешь ли ты это имя? А если да, то знаешь ли ты о том, что Он может дать настоящую нескончаемую радость? Дело в том, что причина нашего испорченного настроения - не только скверная погода и плохое здоровье, а грех, который живёт в каждом человеке.

Но Божий Сын Иисус решил помочь нам и взял все наши грехи на Себя. Он согласился быть наказанным вместо нас, хотя Сам Он не сделал ни одного плохого поступка.

Может быть, ты сейчас думаешь: «Почему же тогда Иисус умер на кресте?» Ответ есть в Библии: Бог очень любит нас и потому спасает всех, кто поверил в Его Сына.

Только Иисус Христос может дать тебе настоящую радость!

Об этом - правдивые истории в этой книге. С некоторыми героями этих рассказов я знакома, а о других - услышала от своих друзей. И мне так хочется, чтобы, прочитав о том, что с ними произошло, и ты узнал секрет той чудесной радости, которая никогда не кончается.

Светлана Тимохина – Секрет радости – Рассказы и стихи для детей

Steinhagen: Samenkorn e. V., 2013. – 192 с.

ISBN 978-3-86203-107-8

Светлана Тимохина – Секрет радости – Содержание

Содержание рассказов

Слово автора к детскому читателю

Воскресное приключение

Выпускной экзамен

Странная девочка

Ночная гроза

Первый день летних каникул

Возвращённая радость

Нелёгкое решение

Новенькая

Новогодний подарок

Ночь в лесу

Разговор на прямой дороге

Вовины молитвы

Мила, Милочка, Милюля

Не успел!

Почему дерутся петухи?

Проваленный экзамен

Проходной балл

Рождественский подарок для Иисуса

Сашино открытие

Секрет радости

Спрятанный ключ

Тяжёлые ножницы

Стихи для детей