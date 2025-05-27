Читаю электронные странички нового сборника Светланы Тимохиной, и в сердце растёт благодарение Господу за ценные мысли, которыми проникнуты эти рассказы. И ещё они наполнены любовью. Любовью автора к молодым людям. Чувствуется, как болит её душа оттого, что видит, как многие, сохраняя внешнюю форму христианства, не замечают, что их сердце удалилось от Христа и Его любви. И потому старается автор через эти жизненные примеры открыть глаза читателю на действительность. Книга написана для молодого поколения, но не только. Я сама, впечатлённая прочитанным, ещё раз осознала, как опасно это «лаодикийское» состояние, незаметно всё глубже проникающее в нашу жизнь, в наши души. Поняла и то, как порой негативно отражается это наше «потомственное христианство» на наших детях. Светлана пишет откровенно, не пряча «горькие корни» под обманчивой розовой краской. Пишет, переживая о тех, кто обкрадывает самих себя, играя роль верующих, а в действительности привязались сердцем совсем к другим ценностям. В ответ на вопрос героини рассказа «Чтобы иметь жизнь» она словами служителя отвечает всем тем, кто измучились, пытаясь служить двум господам: «Конечно, роль играть не нужно: ведь церковь - это не театр. Но почему бы тебе вместо того, чтобы играть роль, просто стать верующей: настоящей?»

Тимохина Светлана - И был вечер и было утро

Рассказы для молодежи / Светлана Тимохина. — Новосибирск: Посох, 2024. — 236 с. — 12+

ISBN 978-5-93958-089-2

Тимохина Светлана - И был вечер и было утро - Содержание