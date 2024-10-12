Тимохина – Влюблённый Василёк
Последний выстрел
«Юношеских похотей убегай...» 2 Тим 2:22
Коле очень понравилось стрелять из рогатки. При каждом удобном случае он находил небольшой камень, вкладывал его в резинку, натягивал её, затем прицеливался в какое-нибудь дерево и — р-раз! Камень вылетал в заданном направлении, сбивая ёлочные шишки, плоды с деревьев или что-нибудь другое. Эту рогатку Коля недавно выменял на свой альбом с марками у Толика, с которым вместе учился в третьем классе. Некоторое время ему удавалось прятать новую игрушку от своих верующих родителей. Но однажды, вернувшись домой, он случайно оставил её в кармане куртки, а мама как раз собралась постирать её. Найдя рогатку, она тут же сообщила об этой неприятности Колиному отцу.
В этот же день у Коли состоялся серьёзный разговор с родителями. Отец потребовал, чтобы Коля, не откладывая, вернул рогатку своему однокласснику.
— Но почему мне нельзя хотя бы ещё немного поиграть ею? — недовольно спросил Коля.
— Сынок, эта игрушка очень опасная, — ответил отец, — ты ведь можешь повредить кому-то. К тому же, стрелять из рогатки — неподходящее занятие для тех, кто верит в Бога...
— А разве это грех? — настаивал на своём Коля.
— Да, конечно, это грех, — уверенно подтвердил отец.
— А вот в Библии ничего не написано о рогатке, — упрямо заявил Коля и посмотрел на маму в надежде на её поддержку.
Но она печально сказала:
— Зато там ясно написано о послушании детей своим родителям.
А отец добавил:
— В общем, не забудь завтра же отдать рогатку Толику.
— Может быть, всё-таки не надо? А вдруг он уже не вернёт мне мой альбом с марками? Ведь мы с ним обменялись навсегда, — решился ещё раз возразить отцу Коля.
— Ничего, если даже он не отдаст тебе альбом, всё равно сделай то, о чём я тебе сказал, — повелительно ответил отец.
На этом нелёгкая беседа закончилась. На следующий день Коля пришёл в школу в плохом настроении. Перед началом занятий он подошёл к Толику и, протянув ему рогатку, неохотно сказал:
— Вот, возьми: она мне больше не нужна. Только верни мой альбом с марками.
Светлана Тимохина – Влюблённый Василёк – Христианские рассказы и стихи для детей
Samenkorn e.V., 2020. – 110 с.
ISBN 978-3-86203-260-0
Светлана Тимохина – Влюблённый Василёк – Содержание
- Последний выстрел
- Влюблённый Василёк
- Вот он!
- Дорогой подарок
- И котёнок заплакал
- Кого ты видишь?
- Молчунья
- Не просто фильм!
- Нелёгкое признание
- Пять минут в день
- Сломанная ракетка
- Страшный сон
- Теперь мне не жалко!
- Удивительная тайна
- Украденный подарок
- Чужая черешня
- Утопленные часы
- Приключение в магазине
- Опасная змея
- Живой, потому что мёртвый
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