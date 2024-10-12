Последний выстрел

«Юношеских похотей убегай...» 2 Тим 2:22

Коле очень понравилось стрелять из рогатки. При каждом удобном случае он находил небольшой камень, вкладывал его в резинку, натягивал её, затем прицеливался в какое-нибудь дерево и — р-раз! Камень вылетал в заданном направлении, сбивая ёлочные шишки, плоды с деревьев или что-нибудь другое. Эту рогатку Коля недавно выменял на свой альбом с марками у Толика, с которым вместе учился в третьем классе. Некоторое время ему удавалось прятать новую игрушку от своих верующих родителей. Но однажды, вернувшись домой, он случайно оставил её в кармане куртки, а мама как раз собралась постирать её. Найдя рогатку, она тут же сообщила об этой неприятности Колиному отцу.

В этот же день у Коли состоялся серьёзный разговор с родителями. Отец потребовал, чтобы Коля, не откладывая, вернул рогатку своему однокласснику.

— Но почему мне нельзя хотя бы ещё немного поиграть ею? — недовольно спросил Коля.

— Сынок, эта игрушка очень опасная, — ответил отец, — ты ведь можешь повредить кому-то. К тому же, стрелять из рогатки — неподходящее занятие для тех, кто верит в Бога...

— А разве это грех? — настаивал на своём Коля.

— Да, конечно, это грех, — уверенно подтвердил отец.

— А вот в Библии ничего не написано о рогатке, — упрямо заявил Коля и посмотрел на маму в надежде на её поддержку.

Но она печально сказала:

— Зато там ясно написано о послушании детей своим родителям.

А отец добавил:

— В общем, не забудь завтра же отдать рогатку Толику.

— Может быть, всё-таки не надо? А вдруг он уже не вернёт мне мой альбом с марками? Ведь мы с ним обменялись навсегда, — решился ещё раз возразить отцу Коля.

— Ничего, если даже он не отдаст тебе альбом, всё равно сделай то, о чём я тебе сказал, — повелительно ответил отец.

На этом нелёгкая беседа закончилась. На следующий день Коля пришёл в школу в плохом настроении. Перед началом занятий он подошёл к Толику и, протянув ему рогатку, неохотно сказал:

— Вот, возьми: она мне больше не нужна. Только верни мой альбом с марками.

Светлана Тимохина – Влюблённый Василёк – Христианские рассказы и стихи для детей

Samenkorn e.V., 2020. – 110 с.

ISBN 978-3-86203-260-0

Светлана Тимохина – Влюблённый Василёк – Содержание