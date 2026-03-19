Книга Томми Тинни «Нашедшие Бога» (в оригинале The God Chasers) представляет собой страстный духовный манифест, призывающий верующих выйти за рамки формальной религиозности в поисках живого присутствия Творца. Автор ставит задачу пробудить в читателе «святое недовольство» текущим духовным состоянием, утверждая, что многие современные церкви довольствуются лишь воспоминаниями о прошлых посещениях Бога, вместо того чтобы искать Его здесь и сейчас. Основная идея произведения заключается в том, что Бог открывается тем, кто преследует Его с отчаянной жаждой, и что истинная встреча с Божественной реальностью неизбежно сокрушает человеческую гордость и религиозные стереотипы.

Содержательная часть книги наполнена яркими библейскими образами и личными свидетельствами автора о моментах сверхъестественного пробуждения. Тинни последовательно развивает концепцию «охотников за Богом», которые, подобно Моисею или Давиду, не успокаиваются, пока не увидят Славу Божью. Автор уделяет значительное внимание метафоре «разбитого сосуда» и важности покаяния, объясняя, что Бог обитает не в величественных зданиях, а в сокрушенных сердцах. В книге глубоко исследуется разница между «программами» и «присутствием», призывая лидеров и прихожан освободить место для суверенного действия Святого Духа, даже если это нарушает привычный порядок богослужения.

Текст написан в эмоциональном, пророческом и вдохновляющем стиле, который характерен для литературы харизматического возрождения конца XX века. Томми Тинни мастерски использует метафоры — такие как «следы Бога» или «запах Его присутствия», — чтобы передать неуловимую, но реальную динамику духовного поиска. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто чувствует духовную засуху и жаждет радикального обновления своих отношений с Господом. Это чтение помогает осознать, что христианство — это не изучение биографии Бога, а непрестанная погоня за Тем, Кто Сам желает быть найденным Своими детьми.

Томми Тинни – Нашедшие Бога – Испытайте реальность встречи с Богом

Санкт-Петербург: «Библейский взгляд», 2005. – 240 с.

ISBN 5-8445-0105-5

Томми Тинни – Нашедшие Бога – Содержание

Глава 1 Играет ли Бог в прятки? Что мне следовало знать в тот день, когда я чуть не нашел Его

Глава 2 Горящие уста и пылающее сердце. Правдивая история о человеке, нашедшем Бога

Глава 3 Не знаю — плакать или смеяться. В центре того, что есть и что могло бы быть

Глава 4 Следует ли нам собираться у реки или просто нужно прыгнуть в нее? Почему опасно ставить свои планы выше Его присутствия

Глава 5 Когда судьба встречается с отчаянием. Не хочу смотреть на шествие Иисуса со стороны

Глава 6 Что может предложить небесному Посетителю человек, желающий послужить Ему? Служение в небесном кафе — это не духовная праздность

Глава 7 Собрать опустошенность. От объема вашей опустошенности зависит объем вашего наполнения

Глава 8 Как нужно нести горячий кофе? Как удержать новые откровения Бога

Глава 9 Потайной ход «под кровом утеса». Доступ невесты к сердцу Бога

Глава 10 Ты мне нужен, Папа! Крик, которым Бог не может пренебречь

Глава 11 Жизнь в поселке Покаяние по адресу Отчаяние (с готовностью там остаться)

Глава 12 Только богоискатели могут обрести Бога. «Готовли ты взобраться на дерево Судьбы, чтобы встретиться со Мной?»

Об авторе

Примечания