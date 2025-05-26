Мы живем в эпоху неподдельного интереса к духовности. Кинозвезды, бизнесмены, спортсмены и мыслители часто называют себя «духовными». Выбор значений этого понятия невероятно широк и глубок. Наше внимание привлекает восточное, феминистское, национальное, иудейское, исламское и христианское понимание духовности. Духовная индустрия переживает свой подъем, различные базы данных предоставляют более 10 000 книг по этой теме. Исходя из этого, можно задать справедливый вопрос: зачем понадобилось написать еще одну?

Во-первых, в современном мире имеют место самые разные «духовности», однако эта книга сосредоточена на одном конкретном виде. Не так уж много авторов проповедуют описанный в Библии образ жизни, который в течение многих веков практиковался святыми. Иисус приглашает нас отправиться в путь - путь тяжелый и узкий, начать который рискнет далеко не каждый: «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Евангелие от Матфея 7:14). Во-вторых, несмотря на огромное количество книг даже по христианской духовности, многое еще предстоит сказать. Ведется слишком много разговоров о частном и внутреннем измерении духовности, в ущерб глубоко практической и общинной стороне жизни во Христе. Признавая внутренние измерения духовного роста, данная работа также прославляет практические аспекты духовности, которые в полной мере соответствуют общественным и практическим аспектам пути Иисуса.

Христианство - это не просто система религиозных верований или неопровержимое интеллектуальное видение; это также и полноценный образ жизни. Помимо того, чему учили Иисус и Его последователи, нам также необходимо исследовать то, что они практиковали - в своих домах, во время путешествий, в местах торговли. Таким образом, эта книга представляет собой приглашение еще раз подумать о том, что значит жить как Иисус.

Дэррил Типпенс - Сердце пилигрима - Путь Христа в нашей повседневной жизни

пер. с англ. А. Белова

Восточно-Европейский Гуманитарно-Образовательный Фонд, 2015, 280 с.

ISBN: 978-5-904707-27-9

Дэррил Типпенс - Сердце пилигрима - Путь Христа в нашей повседневной жизни - Содержание

Введение: приглашение начать заново

Часть 1 Приглашение отправиться в путешествие

Призыв к «мирской» духовности

Благословение души и тела

Часть 2 Что свойственно сердцу пилигрима