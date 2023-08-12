Типпинг - Радикальное Прощение. Самопрощение
Куда ни посмотри – газеты, телевидение и даже наша личная жизнь – везде нас окружают жертвы, страдающие от тяжелых эмоциональных травм. Так, например, мы читаем, что по меньшей мере каждый пятый американец в детстве подвергался физическому или сексуальному насилию. Из телевизионных новостей мы узнаем, что изнасилования и убийства – обычное дело в нашем обществе. Они процветают повсеместно. Во всем мире широко практикуются пытки, репрессии, лишение свободы, геноцид и открытые военные действия.
Прошло уже десять лет с тех пор, как я начал проводить семинары по прощению, терапевтические лагеря для больных раком и практикумы для коммерческих компаний. За это время мне пришлось выслушать бесчисленное количество холодящих душу историй от совершенно обыкновенных людей, и я убедился, что на всей земле не отыскать ни единого человека, который хотя бы раз в жизни не оказался в роли жертвы при весьма серьезных обстоятельствах. А сколько раз подобное происходило по мелочам, никто и сосчитать не в состоянии. Кто из нас может сказать, что никогда не винил в собственных несчастьях других людей? Для большинства, если не для всех, это – образ жизни.
Архетип жертвы укоренен в каждом из нас чрезвычайно глубоко и оказывает огромное воздействие на массовое сознание. На протяжении многих эпох мы во всех сферах жизни играли роль жертвы, убеждая себя, будто сознание жертвы – одно из главнейших условий человеческой жизни.
Настало время задать себе вопрос: как можно перестать строить свою судьбу подобным образом? Как избавиться от склонности использовать архетип жертвы в качестве главного жизненного образца?
Чтобы освободиться от этого мощного архетипа, нужно заменить его чем-то радикально иным, – чем-то необыкновенно захватывающим и несущим такой сильный заряд духовного освобождения, что он помог бы нам преодолеть притяжение архетипа жертвы и мира иллюзий. Нам нужно нечто такое, что уведет нас за пределы собственной жизненной драмы туда, откуда мы сможем увидеть общую картину и ту истину, которая сейчас от нас скрыта. Постигнув эту истину, мы поймем подлинное значение нашего страдания и сможем его трансформировать.
Колин Типпинг - Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации
Москва, София 2009 - 364
ISBN 978-5-906686-81-7
Колин Типпинг - Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации - Содержание
Благодарности
Предисловие ко второму изданию
Введение
Примечание автора
Часть I Радикальное исцеление
Глава 1 История Джилл
Часть II Беседы о Радикальном Прощении
Глава 2 Исходные допущения
Глава 3 Разные миры
Глава 4 Ответственность
Глава 5 Терапия Радикального Прощения
Глава 6 Механизмы эго
Глава 7 Тайники и козлы отпущения
Глава 8 Притяжение и резонанс
Глава 9 Причина и следствие
Глава 10 Миссия «Прощение»
Глава 11 Трансформация архетипа жертвы
Глава 12 Эго оказывает сопротивление
Глава 13 Время, медицина и прощение
Глава 14 Что наверху, то и внизу
Часть III Подробнее об исходных допущениях
Глава 15 Кредо
Часть IV Инструменты Радикального Прощения
Глава 16 Духовная технология
Глава 17 Пять этапов радикального прощения
Глава 18 От напускного – к подлинному
Глава 19 Прочувствовать боль
Глава 20 Освободить пространство для чуда
Глава 21 Разрушить историю
Глава 22 Четыре шага к прощению
Глава 23 Увидеть Христа в другом человеке
Глава 24 Прощение в трех письмах
Глава 25 Ритуалы прощения
Глава 26 Прощение через искусство
Глава 27 Дыхательное упражнение «Сатори»
Глава 28 Письмо-освобождение
Глава 29 Роза прощения
Глава 30 Пробуждение внутреннего ребенка
Эпилог 11 сентября
Использование 4-шагового процесса применительно к событиям 11 сентября
Молитва
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