Типпинг - Радикальное Прощение. Самопрощение

Куда ни посмотри – газеты, телевидение и даже наша личная жизнь – везде нас окружают жертвы, страдающие от тяжелых эмоциональных травм. Так, например, мы читаем, что по меньшей мере каждый пятый американец в детстве подвергался физическому или сексуальному насилию. Из телевизионных новостей мы узнаем, что изнасилования и убийства – обычное дело в нашем обществе. Они процветают повсеместно. Во всем мире широко практикуются пытки, репрессии, лишение свободы, геноцид и открытые военные действия.

Прошло уже десять лет с тех пор, как я начал проводить семинары по прощению, терапевтические лагеря для больных раком и практикумы для коммерческих компаний. За это время мне пришлось выслушать бесчисленное количество холодящих душу историй от совершенно обыкновенных людей, и я убедился, что на всей земле не отыскать ни единого человека, который хотя бы раз в жизни не оказался в роли жертвы при весьма серьезных обстоятельствах. А сколько раз подобное происходило по мелочам, никто и сосчитать не в состоянии. Кто из нас может сказать, что никогда не винил в собственных несчастьях других людей? Для большинства, если не для всех, это – образ жизни.

Архетип жертвы укоренен в каждом из нас чрезвычайно глубоко и оказывает огромное воздействие на массовое сознание. На протяжении многих эпох мы во всех сферах жизни играли роль жертвы, убеждая себя, будто сознание жертвы – одно из главнейших условий человеческой жизни.

Настало время задать себе вопрос: как можно перестать строить свою судьбу подобным образом? Как избавиться от склонности использовать архетип жертвы в качестве главного жизненного образца?

Чтобы освободиться от этого мощного архетипа, нужно заменить его чем-то радикально иным, – чем-то необыкновенно захватывающим и несущим такой сильный заряд духовного освобождения, что он помог бы нам преодолеть притяжение архетипа жертвы и мира иллюзий. Нам нужно нечто такое, что уведет нас за пределы собственной жизненной драмы туда, откуда мы сможем увидеть общую картину и ту истину, которая сейчас от нас скрыта. Постигнув эту истину, мы поймем подлинное значение нашего страдания и сможем его трансформировать.

Колин Типпинг - Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации

Москва, София 2009 - 364

ISBN 978-5-906686-81-7

Колин Типпинг - Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации - Содержание

Благодарности

Предисловие ко второму изданию

Введение

Примечание автора

Часть I Радикальное исцеление

Глава 1 История Джилл

Часть II Беседы о Радикальном Прощении

Глава 2 Исходные допущения

Глава 3 Разные миры

Глава 4 Ответственность

Глава 5 Терапия Радикального Прощения

Глава 6 Механизмы эго

Глава 7 Тайники и козлы отпущения

Глава 8 Притяжение и резонанс

Глава 9 Причина и следствие

Глава 10 Миссия «Прощение»

Глава 11 Трансформация архетипа жертвы

Глава 12 Эго оказывает сопротивление

Глава 13 Время, медицина и прощение

Глава 14 Что наверху, то и внизу

Часть III Подробнее об исходных допущениях

Глава 15 Кредо

Часть IV Инструменты Радикального Прощения

Глава 16 Духовная технология

Глава 17 Пять этапов радикального прощения

Глава 18 От напускного – к подлинному

Глава 19 Прочувствовать боль

Глава 20 Освободить пространство для чуда

Глава 21 Разрушить историю

Глава 22 Четыре шага к прощению

Глава 23 Увидеть Христа в другом человеке

Глава 24 Прощение в трех письмах

Глава 25 Ритуалы прощения

Глава 26 Прощение через искусство

Глава 27 Дыхательное упражнение «Сатори»

Глава 28 Письмо-освобождение

Глава 29 Роза прощения

Глава 30 Пробуждение внутреннего ребенка

Эпилог 11 сентября

Использование 4-шагового процесса применительно к событиям 11 сентября

Молитва

Рекомендуем прочесть