Тищенко Ирина – Ключи семейного счастья

На страницах этой книги мне бы хотелось дать каждой женщине, каждому мужчине ключи семейного счастья. Прочитав ее, вы научитесь применять Божьи истины, которые будут созидать вас как отцов и матерей, мужей и жен, родителей и детей. У меня огромное желание, дорогой брат и сестра, чтобы Иисус Христос всегда был неугасимым огнем в вашем семейном очаге.

Спросите любого человека, чего он больше всего хочет от жизни? И самым распространенным ответом, который можно услышать, будет: «Я просто хочу быть счастливым». Счастье — это то, к чему стремятся все люди, но не всем удаётся достичь его.

Думаю, что семью, отношения в браке люди начинают высоко ценить и беречь, как правило, уже с возрастом. С годами приходит мудрость, появляется опыт. Молодости более свойственны эгоизм и максимализм. Молодежь мало ценит сегодняшний день. Им кажется, что вся жизнь впереди. Люди постарше понимают — надо беречь и ценить то, что есть, — часы и даже минуты счастья со своими близкими, ведь они уже не повторятся.

К сожалению, очень часто весьма простые истины о том, что любовь, семья, чувства супругов — это величайшая в мире ценность, и что все это нужно ценить и беречь, люди понимают не сразу. Только малый процент семей с самого начала живет в мире и согласии, но большинство находят свое счастье не сразу, а лишь спустя годы или пройдя через испытания.

«Что имеем — не храним, потерявши — плачем». Наверное, вы не раз слышали это выражение. Но именно оно как нельзя лучше демонстрирует то, как мыслят и, соответственно, поступают современные люди.

Что бы мы ни делали, всегда есть такая точка, после которой наши действия становятся необратимыми. Это та самая точка невозврата, момент, после которого уже нельзя повернуть назад. Путь ошибок и потерь чреват тем, что однажды можно потерять навсегда все то, что имеешь. Библия учит нас:

«Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». 2-е Иоанна 1:8

Я очень надеюсь, что моя книга поможет вам избежать подобных семейных трагедий, потерь, боли, разочарований. Чтобы понять, что любовь нужно хранить и беречь, совершенно необязательно её терять. Через призму своего опыта я попытаюсь показать вам, чего стоит избегать, что необходимо учитывать, и каких ошибок можно избежать в вопросе построения крепких семейных отношений. Верю, что эти «ключи семейного счастья» окажутся ценными и для вас!

Ирина Тищенко – Ключи семейного счастья

Першотравенск: Новое поколение, 2017. — 104 с.

Ирина Тищенко – Ключи семейного счастья - Содержание