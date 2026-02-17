Праця професора Тіссена — це монументальне зведення християнського віровчення, викладене з позицій історичного ортодоксального протестантизму. Автор ставить за мету дати студентам і служителям тверду біблійну основу для кожної доктрини.

Відмінна риса цієї роботи — її послідовний диспенсаціоналізм та детальний розбір біблійних пророцтв. Тіссен не просто перелічує догмати, він вибудовує їх у логічний ланцюжок, починаючи від доказів буття Бога і закінчуючи славним майбутнім Церкви. Це ідеальний посібник для тих, хто цінує традиційний підхід, точність визначень та велику кількість біблійних посилань.

Генрі Кларенс Тіссен – Лекції з систематичної теології

Переглянуте й виправлене видання за редакцією Вернона Д. Дерксена. - Переклав з англійської мови Леонід М. Коровник. – Едмонтон, Канада: 2001. - 452 с.

Генрі Кларенс Тіссен – Лекції з систематичної теології – Зміст

Пролегомена

Вступні (підготовчі) пояснення

І. Природа і необхідність теології - II. Можливість і поділи теології

ЧАСТИНА І. ТЕЇЗМ

III. Визначення і буття Бога - IV. Нехристиянські світогляди

ЧАСТИНА II. БІБЛІОЛОГІЯ

V. Святе Писання: втілення Божественного об’явлення - VI. Істинність, достовірність і канонічність книг Біблії - VII. Натхнення Писань

ЧАСТИНА IIІ. ТЕОЛОГІЯ

VIII. Природа Бога: сутність і атрибути - IX. Природа Бога: єдність і триєдність - X. ДекретиБожі - XI. Діла Божі: творення - XII. Діла Божі: Його суверенна влада

ЧАСТИНА IV. АНГЕЛОЛОГІЯ

XIII. Походження, природа, гріхопадіння і класифікація ангелів - XIV. Діло і призначення ангелів

ЧАСТИНА V. АНТРОПОЛОГІЯ

XV. Походження і первісний характер людини - XVI. Єдність і постійна конституція людини - XVII. Гріхопадіння людини: тло і проблеми - ХУІІІ. Гріхопадіння людини: факт і безпосередні наслідки - XIX. Гріхопадіння людини: приписування вини і расові наслідки - XX. Гріхопадіння людини: природа і кінцеві наслідки гріха

ЧАСТИНА VI. СОТЕРІОЛОГІЯ

XXI. Мета, план і метод Божий - XXII. Особа Христа: історичні погляди і передвтілений (преінкарнаційний) стан - XXIII. Особа Христа: приниження Христа - XXIV. Особа Христа: дві природи і характер Христа - XXV. Діло Христа: Його смерть - XXVI. Діло Христа: Його воскресіння, вознесіння і звеличування - XXVII. Діло Святого Духа - XXVIII. Вибрання і покликання - XXIX. Навернення - XXX. Виправдайся і відродження - XXXI. Поєднання з Христом і усиновлення - XXXII. Освячення - XXXIII. Наполегливість - XXXIV. Засоби благодаті

ЧАСТИНА VII. ЕКЛЕЗІОЛОГІЯ

XXXV. Визначення і заснування Церкви - XXXVI. Заснування Церкви, спосіб заснування і організація Церков - XXXVII. Постанови Церкви - XXXVIII. Місія і призначення Церкви

ЧАСТИНА VIII. ЕСХАТОЛОГІЯ

XXXIX. Особиста есхатологія і важливість другого приходу Христа - ХL. Другий прихід Христа: природа Його приходу і ціль Його приходу на повітрі - ХLI. Другий прихід Христа: ціль Його приходу на землю і період між підхопленням та об’явленням - ХLІІ. Час Його приходу до Тисячолітнього царства - ХLIІІ. Час Його приходу - доскорботний - ХLІУ. Воскресіння - ХLV. Суди - ХLVІ. Тисячолітнє царство - ХLVІІ. Завершальний стан

Примітки

Бібліографічний покажчик

Предметний покажчик

Про автора