Ткаченко-Гильдебрандт - Книга величиной в жизнь - Связка историко-философических очерков
Герои этой «связки» – родоначальник христианской теологии Филон Александрийский, теург и последний классический эллинский философ Прокл Диадох, великий итальянский поэт Данте Алигьери, крымский темник Мамай, открывший Новый Свет адмирал Христофор Колумб, лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Манн и выдающийся австрийский композитор Арнольд Шёнберг, император Петр Великий и его всесильный фаворит Александр Меньшиков, христианский символист Луи Шарбонно-Лассэ, гениальный Николай Гумилев, неподражаемый Макс Волошин и замечательный хранитель его наследия Владимир Купченко… Это далеко не все имена корифеев истории, литературы и культуры, с которыми встретится взыскательный читатель, перебирая ветви нашей «связки».
Но что же соединяет друг с другом все вышеназванные личности. Несомненно, связь с посвящением, а зачастую даже посвятительные организации, присущие временам, странам и народам: ессеи, члены Афинской Академии, бедные рыцари Христа и Храма Соломона, мистические францисканцы, катары и богомилы, компаньонаж, вольные каменщики Средневековья, герметические философы и франкмасоны наших дней, римско-католические посвятительные сообщества и пр. Собственно, посвящение в историческом контексте, способствующее раскрытию тайн и загадок литературных, художественных и музыкальных произведений, является магнитом, если угодно, центростремительным средоточием, вокруг которого выстраиваются звенья «связки», придавая всем очеркам внутреннюю логику.
Ткаченко-Гильдебрандт В. А. - Книга величиной в жизнь - Связка историко-философических очерков
СПб.: Алетейя, 2022. – 450 с.: ил.
(Мистические культы Средневековья и Ренессанса).
ISBN 978-5-00165-528-2
Ткаченко-Гильдебрандт В. А. - Книга величиной в жизнь - Связка историко-философических очерков - Содержание
СВЯЗУЯ ТВОРЧЕСТВО И ВРЕМЯ, И ПРОСТРАНСТВО Вступительное слово автора
ПОЭТОВ ВЕК Личность великого флорентинца на перекрестках эзотерики
ПРОЩАНИЕ С РОДИНОЙ ПЕТРА СКАРГИ О прохудившейся иезуитской сутане
ДЕНИ ДЕ РУЖМОН. КНИГА ВЕЛИЧИНОЙ В ЖИЗНЬ
ХАЛДЕЙСКИЕ ОРАКУЛЫ КАК ВВЕДЕНИЕ В ТЕОЛОГИЮ И ТЕУРГИЮ ПРОКЛА ДИАДОХА
КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ Коктебельские зарисовки в белом, черном и красном: по этапам герметического Великого Делания
ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ, ИЛИ ВИЗАНТИЯ vs ЕВРОПА Некоторые размышления по поводу манифеста Константина Богомолова в «Новой газете»
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРОМЕТЕЯ, ИЛИ СТРАСТИ ПО ХРИСТОФОРУ К 570-летию Христофора Колумба
ТАМПЛИЕР БЕРНАР-РАЙМОН ФАБРЕ-ПАЛАПРА И ТАЙНЫ ВОСТОЧНОГО ОРДЕНА Творческая энергия как залог жизни поэзии и… общественной организации
ТРИАДА В ДЕМИУРГИИ ВЕЧНОСТИ Записки на полях перевода «Откровения Гермеса Трисмегиста» Андре-Жана Фестюжьера
НА ПУТИ МОНОТЕИСТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ Посидоний Родосский и Филон Александрийский
ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ ХРИСТИАНСКОГО СИМВОЛИЗМА
ДВАЖДЫ РОЖДЕННАЯ КНИГА РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ, ИНОГДА ОНИ ПРОСТО ИСЧЕЗАЮТ
АНТУАН ФАБР Д’ОЛИВЕ. ПРОЛОГ ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА
И ВНОВЬ О СТРАСТИ И ЛЮБВИ «Избранник»Томаса Манна в контексте финальных судеб европейской культуры и цивилизации
ВОЗВРАЩЕНИЕ В АЗОВ, ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРЕДЫСТОРИЮ ОДНОЙ КАЗАЦКОЙ ДУМЫ
СКВОЗЬ СЛОЙ ВЕКОВ, НАРУЖУ ПРОРАСТАЯ… ИЛИ ТАЙНА ОРДЕНА ПОД СЕНЬЮ МЕНШИКОВОЙ И СУХАРЕВОЙ БАШЕН МОСКВЫ
ЭНЕРГИИ ЛОГОСА. ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, ПРОКЛ ДИАДОХ И «ЭПАРХ ЕВРЕЙСКОГО ВОЙСКА» – ДВУХ ГЕНИЕВ, СВЯЗУЮЩИЙ ЗЛОДЕЙ
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