Герои этой «связки» – родоначальник христианской теологии Филон Александрийский, теург и последний классический эллинский философ Прокл Диадох, великий итальянский поэт Данте Алигьери, крымский темник Мамай, открывший Новый Свет адмирал Христофор Колумб, лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Манн и выдающийся австрийский композитор Арнольд Шёнберг, император Петр Великий и его всесильный фаворит Александр Меньшиков, христианский символист Луи Шарбонно-Лассэ, гениальный Николай Гумилев, неподражаемый Макс Волошин и замечательный хранитель его наследия Владимир Купченко… Это далеко не все имена корифеев истории, литературы и культуры, с которыми встретится взыскательный читатель, перебирая ветви нашей «связки».

Но что же соединяет друг с другом все вышеназванные личности. Несомненно, связь с посвящением, а зачастую даже посвятительные организации, присущие временам, странам и народам: ессеи, члены Афинской Академии, бедные рыцари Христа и Храма Соломона, мистические францисканцы, катары и богомилы, компаньонаж, вольные каменщики Средневековья, герметические философы и франкмасоны наших дней, римско-католические посвятительные сообщества и пр. Собственно, посвящение в историческом контексте, способствующее раскрытию тайн и загадок литературных, художественных и музыкальных произведений, является магнитом, если угодно, центростремительным средоточием, вокруг которого выстраиваются звенья «связки», придавая всем очеркам внутреннюю логику.

Ткаченко-Гильдебрандт В. А. - Книга величиной в жизнь - Связка историко-философических очерков

СПб.: Алетейя, 2022. – 450 с.: ил.

(Мистические культы Средневековья и Ренессанса).

ISBN 978-5-00165-528-2

Ткаченко-Гильдебрандт В. А. - Книга величиной в жизнь - Связка историко-философических очерков - Содержание