Многое в истории Ордена тамплиеров мы не поймем, и оно покажется весьма странным, если не обратимся к истокам религии иоаннитов, которую исповедуют малочисленные представители этноконфессиональной группы мандеев, проживающих в южных районах Ирака и называющихся «болотными арабами», хотя они – древнего самарийско-иудейского происхождения. Некогда мандеизм, почитающий вместо Иисуса Христа Иоанна Предтечу, являлся самой опасной альтернативой для только что народившегося кафолического христианства и иудаизма. Характерно, что занесенные извне ростки мандеизма продолжали развиваться уже внутри христианской церкви в качестве опасного вируса в виде гностицизма и манихейства, меняя свои лица и названия в соответствии со странами и эпохами. Мы полагаем, что в определенный период (приблизительно IV-XIV века н. э.) основные усилия мандеев направлялись на влияние и насаждение своих идей именно в христианской среде, на которых затем в итоге взошло европейское франк-масонство. Последнее, как квинтэссенция гностических сообществ, имело различные формы своего исторического существования. Это – средневековые строительные гильдии, рыцари-тамплиеры, катары и богомилы, павликиане, манихеи, гностики, маркиониты и, наконец, мандеи. В прошлом религиоведы, теологи и историки философии, пытаясь установить место зарождения гностицизма, абсолютно верно указывали на три ближневосточные страны: Египет, Сирию и Месопотамию.

Владимир Ткаченко-Гильдебрандт - Мистические культы Средневековья и Ренессанса

(Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма)

СПб, «Алетейя», 2020 г. — 313 с.

ISBN 978-5-00165-008-9

Владимир Ткаченко-Гильдебрандт - Мистические культы Средневековья и Ренессанса - Содержание

Тамплиеры: тайные дети Святого Иоанна

Темная сторона ордена Храма

Тайно и незаконно привитая ветвь на древе Римско-католической Церкви

«Христиане Святого Иоанна» или брат, который всегда действует в тени

Иоаннизм – секретная религия ордена Храма. Маркионитская схизма XIII века в Германии

Вместо послесловия

Об авторах «Загадочной шкатулки герцога де Блакаса»

Монография о шкатулке герцога де Блакаса

Краткий обзор

Свидетельства существования идола или бородатой головы

Соотношения между предшествовавшими свидетельствами, изображением и надписью на шкатулке

Иные соотношения этого изумительного документа с историческими фактами и уточнение степени виновности ордена

Разыскания о происхождении отречения, выраженного в надписи на шкатулке словом Tanker и пр.; О значимости латинского эпитета Germinans

Объяснение слова Zonar, которое завершает арабскую надпись на шкатулке

Продолжение монографии о шкатулке герцога де Блакаса или Доказательства манихейства ордена Храма

Продолжение монографии о шкатулке герцога де Блакаса Краткий обзор Барельефы

Статистические данные по милиции храма, находившейся в ведении великого приорства Вулена, иначе называемого великим приорством Шампани

Записка о двух гностических шкатулках средневековья из кабинета герцога де Блакаса