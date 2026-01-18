Ткаченко-Гильдебрандт - Мистические культы Средневековья
Многое в истории Ордена тамплиеров мы не поймем, и оно покажется весьма странным, если не обратимся к истокам религии иоаннитов, которую исповедуют малочисленные представители этноконфессиональной группы мандеев, проживающих в южных районах Ирака и называющихся «болотными арабами», хотя они – древнего самарийско-иудейского происхождения. Некогда мандеизм, почитающий вместо Иисуса Христа Иоанна Предтечу, являлся самой опасной альтернативой для только что народившегося кафолического христианства и иудаизма. Характерно, что занесенные извне ростки мандеизма продолжали развиваться уже внутри христианской церкви в качестве опасного вируса в виде гностицизма и манихейства, меняя свои лица и названия в соответствии со странами и эпохами. Мы полагаем, что в определенный период (приблизительно IV-XIV века н. э.) основные усилия мандеев направлялись на влияние и насаждение своих идей именно в христианской среде, на которых затем в итоге взошло европейское франк-масонство. Последнее, как квинтэссенция гностических сообществ, имело различные формы своего исторического существования. Это – средневековые строительные гильдии, рыцари-тамплиеры, катары и богомилы, павликиане, манихеи, гностики, маркиониты и, наконец, мандеи. В прошлом религиоведы, теологи и историки философии, пытаясь установить место зарождения гностицизма, абсолютно верно указывали на три ближневосточные страны: Египет, Сирию и Месопотамию.
Владимир Ткаченко-Гильдебрандт - Мистические культы Средневековья и Ренессанса
(Документы и материалы древней и новой истории Суверенного Военного ордена Иерусалимского храма)
СПб, «Алетейя», 2020 г. — 313 с.
ISBN 978-5-00165-008-9
Владимир Ткаченко-Гильдебрандт - Мистические культы Средневековья и Ренессанса - Содержание
Тамплиеры: тайные дети Святого Иоанна
Темная сторона ордена Храма
Тайно и незаконно привитая ветвь на древе Римско-католической Церкви
«Христиане Святого Иоанна» или брат, который всегда действует в тени
Иоаннизм – секретная религия ордена Храма. Маркионитская схизма XIII века в Германии
Вместо послесловия
Об авторах «Загадочной шкатулки герцога де Блакаса»
Монография о шкатулке герцога де Блакаса
Краткий обзор
Свидетельства существования идола или бородатой головы
Соотношения между предшествовавшими свидетельствами, изображением и надписью на шкатулке
Иные соотношения этого изумительного документа с историческими фактами и уточнение степени виновности ордена
Разыскания о происхождении отречения, выраженного в надписи на шкатулке словом Tanker и пр.; О значимости латинского эпитета Germinans
Объяснение слова Zonar, которое завершает арабскую надпись на шкатулке
Продолжение монографии о шкатулке герцога де Блакаса или Доказательства манихейства ордена Храма
Продолжение монографии о шкатулке герцога де Блакаса
Краткий обзор
Барельефы
Статистические данные по милиции храма, находившейся в ведении великого приорства Вулена, иначе называемого великим приорством Шампани
Записка о двух гностических шкатулках средневековья из кабинета герцога де Блакаса
Секретное учение тамплиеров
Об авторе «Секретного учения тамплиеров»
Предисловие
Введение
Первая часть. Доктрина
Вторая часть. Источники доктрины
Третья часть. Обзор чисто восточных источников
Четвертая часть. Дискуссия об артефактах, приписываемых ордену Храма
Сжатое изложение учения и заключение
Утверждающие примечания и документы
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