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Ткаченко-Гильдебрандт - Mysterium Baphometis - тайная доктрина ордена Храма

Ткаченко-Гильдебрандт - Mysterium Baphometis - тайная доктрина ордена Храма
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Theology, Philosophy, History, Gnosticism Secret Societies, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
Series Мистические культы Средневековья и Ренессанса (8 books)

Из-за недостатка сведений об иоаннитах-мандеях и их доктрине картина у них страдала определенной фрагментарностью. Теперь благодаря стараниям выдающегося немецкого семитолога Марка Лидзбарского (18681928), в первой четверти XX столетия переведшего с арамейского на немецкий язык и опубликовавшего “Гинзу” (1925), а также “Книгу Иоанна” (1915), которые являются главными памятниками религиозной мысли мандеев, все становится на свои места и обнаруживается связующая нить, идущая от мандеев к тамплиерам.

Нынешнее всестороннее увлечение орденом не возникло на пустом месте. Оно было инспирировано французским оккультным возрождением XIX-XX веков и некоторыми консервативными кругами франк-масонства, непосредственно связанными с мартинизмом и христианским иллюминизмом. Если говорить о конце XX столетия, то этому поспособствовала гениальная мистификация под названием “Приорат Сиона”, до сих пор приносящая огромные прибыли своим протагонистам и популяризаторам: к последним относится знаменитый Дэн Браун.

Владимир Ткаченко-Гильдебрандт - Mysterium Baphometis - тайная доктрина ордена Храма

Москва : Издательство “Велигор”, 2016. - 404 с.

Владимир Ткаченко-Гильдебрандт - Mysterium Baphometis - тайная доктрина ордена Храма - Содержание

  • Владимир Ткаченко-Гильдебрандт - Тамплиеры: тайные дети святого Иоанна. Загадочная шкатулка герцога де Блакаса

  • Проспер Миньяр - Монография о шкатулке герцога де Блакаса

  • Проспер Миньяр - Продолжение монографии о шкатулке герцога де Блакаса или доказательства манихейства ордена Храма

  • Йозеф фон Гаммер-Пургшталь - Воспоминания о двух гностических шкатулках средневековья из кабинета герцога де Блакаса

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Added 18.01.2026
Author esxatos
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