«Спутники Иерофании» – второй сборник эссе, очерков и остросюжетных новелл, в основном написанных в последний год, но сосредоточенных теперь на метафизической проблематике времени, которую пытались разрешить многие философские школы от платоников, неоплатоников до экзистенциалистов, приходя зачастую к неявным и смутным толкованиям этого основного понятия диалектики. Как и в прощлый раз, жанровый характер «связки» наиболее приемлем в этом отношении: он как бы скрепляет поперечным жгутом, коим выступает теперь последнее эссе, посвященное отцу классической европейской алхимии Зосиме Панополитанскому, гереметическому мастеру поздней античности и одному из протагонистов философии Всеединства.

Герои новой «связки» – безвременно ушедшие уже в наше время замечательные деятели русской культуры Владимир Прусаков и Андрей Никитин, выдающийся французский естествоиспытатель и разведчик Жан-Батист Бори де Сен-Венсан, открывший в начале XIX столетия один доселе неизвестный ветхозаветный апокриф, командарм Филипп Миронов, алхимик и основатель общества Цепь Мириам Джулиано Креммерц, Эммануил Сведенборг, Исаак Ньютон, Владимир Высоцкий, Хорхе Луис Борхес и его вдова Мария Кодама.

Владимир Ткаченко-Гильдебрандт - Сад сходящихся троп, или Спутники Иерофании. Вторая связка философических очерков, эссе и новелл

В. А. ТкаченкоГильдебрандт. – СПб.: Алетейя, 2023. – 442 с. : ил. – (Мистические культы Средневековья и Ренессанса)

ISBN 978-5-00165-704-0



Владимир Ткаченко-Гильдебрандт - Сад сходящихся троп, или Спутники Иерофании. Вторая связка философических очерков, эссе и новелл - Содержание



В ПОИСКЕ СМЫСЛА ПОНЯТИЯ ВРЕМЕНИ

РАЗМИНУЛИСЬ: ИЛИ ДВЕ НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ ВСТРЕЧИ

ОБРЕТЕННАЯ И ВНОВЬ УТРАЧЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА. ИСТОРИЯ ПРОРОКА ЛАМУИЛА

«БЫВШИЙ ПОДЪЕСАУЛ», ИЛИ… О КРАСНОМ МАМЛЮКЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО?

ДВЕРЬ В АРКАДИЮ

«ИМПЕРАТОР МЕРТВ… ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИМПЕРАТОР!», ИЛИ ТЕМНАЯ СТОРОНА ИСТОРИИ РЫЦАРСТВА

РОЗА, ПРОРОСШАЯ ИЗ-ПОД ГЛЫБЫ

БРОШЕННЫЙ КОРАБЛЬ, ИЛИ… НА ГРАНИЦЕ ЖИЗНИ СОСМЕРТЬЮ И ПО-НАД ПРОПАСТЬЮ

ЧЕЛОВЕК С ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ СУМАСШЕДШЕГО

ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО НЬЮТОНА, ИЛИ ВСТРЕЧА НАРОССТАНЯХ …

КРАСНЫЙ ДЕРВИШ И «БАХАДУРИ САБЗ»: СМЕЮЩИЙСЯИ УХМЫЛЯЮЩИЙСЯ КАМЕНЬ

САД СХОДЯЩИХСЯ ТРОПОК, ИЛИ ПОСЛЕСЛОВИЕ ПОСЛЕСЛОВИЙ

ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗАКАТА, ИЛИ КНИГА БЕСПРЕДЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ЗАТЕРЯННАЯ ЗАСТАВА, ИЛИ НА ТОМ РУБЕЖЕ, ГДЕ РАСТВОРЯЕТСЯ ВРЕМЯ

ЖАН-МАРИ РАГОН. ЖИЗНЬ, ОБРАЩЕННАЯ К ДРЕВНЕЙ ТРОИЧНОЙ МИСТЕРИИ

ФАБР Д’ОЛИВЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПИФАГОРЕЙСКОГО ПАНТЕИЗМА

«ЧЕЛОВЕК ЖЕЛАНИЯ». ОТ ДОКТРИНЫ УЧИТЕЛЯ К НАЧАЛУ МАРТИНИСТСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ПАНТЕЗИМА

ШАХМАТНЫЕ ЧАСЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ, ИЛИ «ПОПЕРЕЧНЫЙ» ОЧЕРК,СОЕДИНЯЮЩИЙ ВСЮ СВЯЗКУ. ЗОСИМА ПАНОПОЛИТАНСКИЙ КАК РОДОНАЧАЛЬНИК КЛАССИЧЕСКОЙ АЛХИМИИ