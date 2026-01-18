Ткаченко-Гильдебрандт - Сад сходящихся троп
«Спутники Иерофании» – второй сборник эссе, очерков и остросюжетных новелл, в основном написанных в последний год, но сосредоточенных теперь на метафизической проблематике времени, которую пытались разрешить многие философские школы от платоников, неоплатоников до экзистенциалистов, приходя зачастую к неявным и смутным толкованиям этого основного понятия диалектики. Как и в прощлый раз, жанровый характер «связки» наиболее приемлем в этом отношении: он как бы скрепляет поперечным жгутом, коим выступает теперь последнее эссе, посвященное отцу классической европейской алхимии Зосиме Панополитанскому, гереметическому мастеру поздней античности и одному из протагонистов философии Всеединства.
Герои новой «связки» – безвременно ушедшие уже в наше время замечательные деятели русской культуры Владимир Прусаков и Андрей Никитин, выдающийся французский естествоиспытатель и разведчик Жан-Батист Бори де Сен-Венсан, открывший в начале XIX столетия один доселе неизвестный ветхозаветный апокриф, командарм Филипп Миронов, алхимик и основатель общества Цепь Мириам Джулиано Креммерц, Эммануил Сведенборг, Исаак Ньютон, Владимир Высоцкий, Хорхе Луис Борхес и его вдова Мария Кодама.
Владимир Ткаченко-Гильдебрандт - Сад сходящихся троп, или Спутники Иерофании. Вторая связка философических очерков, эссе и новелл
В. А. ТкаченкоГильдебрандт. – СПб.: Алетейя, 2023. – 442 с. : ил. – (Мистические культы Средневековья и Ренессанса)
ISBN 978-5-00165-704-0
Владимир Ткаченко-Гильдебрандт - Сад сходящихся троп, или Спутники Иерофании. Вторая связка философических очерков, эссе и новелл - Содержание
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ПОНЯТИЯ ВРЕМЕНИ
РАЗМИНУЛИСЬ: ИЛИ ДВЕ НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ ВСТРЕЧИ
ОБРЕТЕННАЯ И ВНОВЬ УТРАЧЕННАЯ БИБЛЕЙСКАЯ КНИГА. ИСТОРИЯ ПРОРОКА ЛАМУИЛА
«БЫВШИЙ ПОДЪЕСАУЛ», ИЛИ… О КРАСНОМ МАМЛЮКЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО?
ДВЕРЬ В АРКАДИЮ
«ИМПЕРАТОР МЕРТВ… ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИМПЕРАТОР!», ИЛИ ТЕМНАЯ СТОРОНА ИСТОРИИ РЫЦАРСТВА
РОЗА, ПРОРОСШАЯ ИЗ-ПОД ГЛЫБЫ
БРОШЕННЫЙ КОРАБЛЬ, ИЛИ… НА ГРАНИЦЕ ЖИЗНИ СОСМЕРТЬЮ И ПО-НАД ПРОПАСТЬЮ
ЧЕЛОВЕК С ГЕНИАЛЬНОСТЬЮ СУМАСШЕДШЕГО
ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО НЬЮТОНА, ИЛИ ВСТРЕЧА НАРОССТАНЯХ …
КРАСНЫЙ ДЕРВИШ И «БАХАДУРИ САБЗ»: СМЕЮЩИЙСЯИ УХМЫЛЯЮЩИЙСЯ КАМЕНЬ
САД СХОДЯЩИХСЯ ТРОПОК, ИЛИ ПОСЛЕСЛОВИЕ ПОСЛЕСЛОВИЙ
ПРИКОСНОВЕНИЕ ЗАКАТА, ИЛИ КНИГА БЕСПРЕДЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
ЗАТЕРЯННАЯ ЗАСТАВА, ИЛИ НА ТОМ РУБЕЖЕ, ГДЕ РАСТВОРЯЕТСЯ ВРЕМЯ
ЖАН-МАРИ РАГОН. ЖИЗНЬ, ОБРАЩЕННАЯ К ДРЕВНЕЙ ТРОИЧНОЙ МИСТЕРИИ
ФАБР Д’ОЛИВЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПИФАГОРЕЙСКОГО ПАНТЕИЗМА
«ЧЕЛОВЕК ЖЕЛАНИЯ». ОТ ДОКТРИНЫ УЧИТЕЛЯ К НАЧАЛУ МАРТИНИСТСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
ПУТЕШЕСТВИЕ К ИСТОКАМ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ПАНТЕЗИМА
ШАХМАТНЫЕ ЧАСЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ, ИЛИ «ПОПЕРЕЧНЫЙ» ОЧЕРК,СОЕДИНЯЮЩИЙ ВСЮ СВЯЗКУ. ЗОСИМА ПАНОПОЛИТАНСКИЙ КАК РОДОНАЧАЛЬНИК КЛАССИЧЕСКОЙ АЛХИМИИ
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