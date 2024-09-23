Ткаченко-Гильдебрандт - Возвращение тамплиера

В одном из своих интервью Славой Жижек сказал о Дональде Трампе буквально следующее: «Трамп — это настоящая катастрофа, его избрание означает разложение публичной морали». Если это политический анализ, то он, мягко говоря, ниже среднего, так что будем считать, что Жижек просто хотел рассмешить слушателя. Смешно, когда постмодернистский автор пытается быть моралистом. Но если все же предположить, что Жижек серьезен, то можно лишь удивиться, насколько человек, часто бывающий с лекциями в США, прочитал американскую ситуацию глазами выпускника кафедры научного коммунизма в доперестроечном МГУ.

Впрочем, словенский философ далеко не одинок в своем непопадании в цель, когда речь идет о нынешнем американском президенте. Так, в книге «Опасный случай Дональда Трампа» (2017), под редакцией судмедэксперта Бэнди Ли, собраны мнения двадцати с лишним психиатров и психологов, которые утверждают, что ментальное состояние президента Америки вызывает серьезное опасение и что мы имеем дело с законченным нарциссом и социопатом. Сама Ли ранее заявляла о том, что Трамп балансирует на грани умственного помешательства и не может быть лидером сверхдержавы. Рони Джексон, лечащий врач президента, выступая в Белом Доме перед представителями прессы, всех успокоил: за исключением легкой близорукости, здоровье его пациента в полном порядке и он проживет еще уйму лет.

Мы понятия не имеем, какой на самом деле Дональд Трамп. Мы знаем только того Трампа, которого играет Трамп. Трамп вышел из американских постмодернистских романов. И он не читал эти романы, скорее всего, но это не важно, эти романы читали те, кто делает фигуру, персонажа под названием Дональд Трамп.

Как бы то ни было, парадокс заключается в том, что все суждения о Трампе как о политике (и человеке) не имеют смысла или, скажем мягче, неполны по той причине, что Трамп — не политик, а литературный персонаж, точнее даже — литературное произведение, и в политику он пришел не столько из бизнеса, сколько со страниц культовых романов или как отдельный роман, смоделированный в первую очередь с «JR» (1975) Уильяма Гэддиса и «Бесконечной шутки» (Infinite Jest, 1996) Дэвида Фостера Уоллеса. Между выходом этих двух романов — два десятилетия, в которые и умещается «золотой век» американского литературного постмодернизма; в этот же период Трамп создает свой основной капитал, реальный и символический. Разумеется, за это время было создано немало авангардных романов: «Радуга земного притяжения» (1973) Томаса Пинчона, который подытоживает то, что можно было бы назвать «Америка как жанр»; «Женщины и мужчины» (1987) Джозефа Макэлроя, который отвечает Пинчону, описывая Америку на микроуровне, потому что у Пинчона это геометрическая, эзотерическая конструкция; «Туннель» (1995) Уильяма Гасса, где происходит еще большее интровертирование нарратива — рассказ профессора истории в американском университете о его жизни в нацистской Германии; «Любовница Виттгенштейна» (1988) Дэвида Марксона — о женщине, считающей себя последним человеком на Земле. Но для того, чтобы понять почему Трамп сегодня президент США, нам важнее первые два романа, которые стоят ближе всего к нашему герою.

Ткаченко-Гильдебрандт В. А. - Возвращение тамплиера - Дональд Трамп 44/45 – мессия из колена Иосифа - Генеалогия и политика как две стороны одной американской медали

СПб.: Алетейя, 2020. – 354 с., ил.

ISBN 978-5-00165-075-1

Ткаченко-Гильдебрандт В. А. - Возвращение тамплиера – Содержание

Дональд Трамп — последний из постмодерна

Наша цель и задача. Вступительное слово

Трамп наш как, впрочем, и Обама. Президенты США с русской Великокняжеской Кровью. Трамп — Президент из «Проклятых Королей»

Клан Маклауд. Из глубин Средневековья

Большая шарада: Маклауды в знаменитых экранизациях

Трамп-Тауэр — обитель и место Силы потомка Клана Маклаудов

Проект строительства башни в Москве, снятый в башне мистический фильм

Дональд Трамп и глубинное Государство

Противостояние глубинного государства «глубинному» народу

Последний Президент США Или президент последнего времени

Дональд Трамп — Кир Великий XXI-го столетия

В преддверии Третьего Иерусалимского Храма. «Чудо» и мессия из колена Иосифа

Дональд Трамп — квинтэссенция фаустовского человека на исходе истории Или ее переходе в новое качество

Гностико-манихейский апокалипсис. Пресвитерианская религия Дональда Трампа. Фаустианство и хлыстовство

Возвращаясь в Трамп-Тауэр. Отношение Дональда Трампа с тайными обществами. Является ли Трамп масоном? Высшие франкмасонские ложи Для мировой элиты

Все дороги ведут в Рим. Дональд Трамп в роли главы аврамических монотеистических религий

Антагонизм: последний папа — последний президент. Отношения Трампа с Ватиканом

Дональд Трамп и тайна власти. Магический треугольник власти: Дональд Трамп, Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Возвращение к фаустовскому человеку

Грета Тунберг как проект «Антитрамп»: противопоставление Гретхен и Фауста

Уход Джона Болтона и приход Греты «Гретхен» Тунберг

Продолжение проекта «Антитрамп» в Американском политикуме

Борьба с Трампом новых эгалитаристов и феминисток

Альт-Hайт движение и его роль в победе Дональда Трампа на президентских выборах

Два шофара: Трумпгеллер и Трумпельдор. Неожиданная типология Дональда Трампа и Иосифа Трумпельдора

Знаменательная связь немецких земель Гессен и Рейнланд-Пфальц с американской элитой. Рокфеллеры и Трампы

Предварительный итог

Мусульманские святыни на горе Мория. И почему там пока не юудет Третьего Иерусалимского Храма

Возвращаясь к родословной Дональда Трампа

Пять колен и происхождение Трампа з монархической династии Вельфов

«Безумный Перс», поражающий Перса. Вместо послесловия

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. Клан Маклауд с острова Льюис. Краткая история высокогорного шотландского клана, которому некогда принадлежал остров Льюис

II. Книга Зоровавеля (Зерубавеля)

III. Ингерсолл Локвуд. 1900 Год, Или Последний Президент. Сокращенное переложение с англ.В.Ткаченко-Гильдебрандта

Литература. Trumpiana Russica