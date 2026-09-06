Ткаченко - История религий

Религиозная картина человечества чрезвычайно разнообразна: за тысячелетия возникли сотни учений, множество направлений и локальных культов, по-разному отвечавших на вопросы о происхождении мира, природе человека, смерти и возможности существования за пределами видимой реальности. Максим Ткаченко предлагает обзор наиболее значимых религиозных систем — от верований первобытного человека и религий древних цивилизаций до иудаизма, индуизма, китайских и японских традиций и трех мировых религий.

Книга построена как цикл самостоятельных, но логически связанных лекций по истории религий. Автор рассматривает происхождение и историческое развитие религиозных традиций, их космологию и представления о божественном, священные тексты, антропологию, учения о посмертном существовании и культовую практику. Ткаченко стремится писать вне конфессиональной полемики и одновременно не скрывает собственной принадлежности к христианской традиции. Доступное изложение, авторские переводы ряда сакральных текстов и иллюстративный материал превращают книгу в вводный путеводитель по истории религиозных идей.

Ткаченко Максим – История религий – Что нужно знать о каждой религии, прежде чем говорить о ней

Ткаченко М. М. – М.: «Издательство АСТ», 2026. – 236 с. – («Религии мира»).

ISBN 978-5-17-174051-1

Ткаченко Максим – История религий – Содержание