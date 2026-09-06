Ткаченко - История религий
Религиозная картина человечества чрезвычайно разнообразна: за тысячелетия возникли сотни учений, множество направлений и локальных культов, по-разному отвечавших на вопросы о происхождении мира, природе человека, смерти и возможности существования за пределами видимой реальности. Максим Ткаченко предлагает обзор наиболее значимых религиозных систем — от верований первобытного человека и религий древних цивилизаций до иудаизма, индуизма, китайских и японских традиций и трех мировых религий.
Книга построена как цикл самостоятельных, но логически связанных лекций по истории религий. Автор рассматривает происхождение и историческое развитие религиозных традиций, их космологию и представления о божественном, священные тексты, антропологию, учения о посмертном существовании и культовую практику. Ткаченко стремится писать вне конфессиональной полемики и одновременно не скрывает собственной принадлежности к христианской традиции. Доступное изложение, авторские переводы ряда сакральных текстов и иллюстративный материал превращают книгу в вводный путеводитель по истории религиозных идей.
Ткаченко Максим – История религий – Что нужно знать о каждой религии, прежде чем говорить о ней
Ткаченко М. М. – М.: «Издательство АСТ», 2026. – 236 с. – («Религии мира»).
ISBN 978-5-17-174051-1
Ткаченко Максим – История религий – Содержание
Предисловие автора
Раздел I. Религии древности
Человек и религия
От начала
Религиоведческие аспекты
Религиозные формы
Религия палеолита
Вера первобытных
Культы и символы
Сакральное искусство
На пути к неолиту
Мегалиты
Божества
Шаманизм
Религия Междуречья
Земля библейского рая
Пантеон и космогония
Гильгамеш
Вера и культы
Церемониал
Религия Египта
Египет в поиске вечности
Теология и формирование пантеона
Форма египетской религии
Загробная жизнь в Египте
Ритуалы и духовенство
Сохранение тела
Концепция души
Египетское жречество
Религия Греции
Вера в колыбели культуры
Основные исторические сведения
Во что верили греки
Греческая теогония
Греческая антропология
Культы и таинства греков
Элевсинские мистерии
Дионисийские таинства
Религия майя
Америка ищет истину
Духовные сущности
Мир земной и небесный
Эзотерика и религия
Жречество и обряды
Религия Скандинавии
Скандинавский взгляд на мир
Вера воинственных народов
Мифология викингов
Обряды скандинавского культа
Храмы и служители
Ритуалы и богослужения
Раздел II. Религии наших дней
Иудаизм
Вера Авраама и религия закона
Религиозная концепция
Закон и практика
Эволюция иудаизма
Храмовый иудаизм
Талмудический иудаизм
Раввинистический иудаизм
Современные течения
Зороастризм
Благая вера в мудрого
Биография Зороастра
Писание и теология
Зороастрийская космогония
Два духа
Мир метафизики
Поведение и нравственность
Бытовые особенности
Индуизм
Древняя и сложная система
Формирование канона
Вероучение индуизма
Представление о божестве
Посмертное существование
Духовные практики
Синтоизм
Религия страны самураев
История развития
Верования
Практическая составляющая
Молитвы
Ритуалы
Храмы и духовенство
Религии Китая
Конфуцианство
Личность Конфуция
Основные идеи
Даосизм
Персона Лао-цзы
Философия Дао
Раздел III. Мировые религии
Буддизм
Религия и философия
Биография Будды
Вероучение буддизма
Школы и практики
Священные писания
Основные направления
Путь через три этапа
Христианство
Уникальная религия
Персона основателя
Трудности теософии
Внешнее устройство
Христианские течения
Священный текст
Символика
Богослужение и таинства
Ислам
Новый монотеизм в Аравии
Возникновение ислама
Мусульманские партии
Вероучение и практика
Шесть столпов имана
Пять столпов ислама
Быт и законы мусульман
Заключительный комментарий
Приложение
Библиография
Список рекомендуемой литературы
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