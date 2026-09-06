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Ткаченко - История религий

Ткаченко - История религий
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, ISLAM, History, Religious Studies Atheism, Shamanism, Paganism

Религиозная картина человечества чрезвычайно разнообразна: за тысячелетия возникли сотни учений, множество направлений и локальных культов, по-разному отвечавших на вопросы о происхождении мира, природе человека, смерти и возможности существования за пределами видимой реальности. Максим Ткаченко предлагает обзор наиболее значимых религиозных систем — от верований первобытного человека и религий древних цивилизаций до иудаизма, индуизма, китайских и японских традиций и трех мировых религий.

Книга построена как цикл самостоятельных, но логически связанных лекций по истории религий. Автор рассматривает происхождение и историческое развитие религиозных традиций, их космологию и представления о божественном, священные тексты, антропологию, учения о посмертном существовании и культовую практику. Ткаченко стремится писать вне конфессиональной полемики и одновременно не скрывает собственной принадлежности к христианской традиции. Доступное изложение, авторские переводы ряда сакральных текстов и иллюстративный материал превращают книгу в вводный путеводитель по истории религиозных идей.

Ткаченко Максим – История религий – Что нужно знать о каждой религии, прежде чем говорить о ней

Ткаченко М. М. – М.: «Издательство АСТ», 2026. – 236 с. – («Религии мира»).
ISBN 978-5-17-174051-1

Ткаченко Максим – История религий – Содержание

  • Предисловие автора

  • Раздел I. Религии древности

    • Человек и религия

      • От начала

      • Религиоведческие аспекты

      • Религиозные формы

    • Религия палеолита

      • Вера первобытных

      • Культы и символы

      • Сакральное искусство

      • На пути к неолиту

      • Мегалиты

      • Божества

      • Шаманизм

    • Религия Междуречья

      • Земля библейского рая

      • Пантеон и космогония

      • Гильгамеш

      • Вера и культы

      • Церемониал

    • Религия Египта

      • Египет в поиске вечности

      • Теология и формирование пантеона

      • Форма египетской религии

      • Загробная жизнь в Египте

      • Ритуалы и духовенство

      • Сохранение тела

      • Концепция души

      • Египетское жречество

    • Религия Греции

      • Вера в колыбели культуры

      • Основные исторические сведения

      • Во что верили греки

      • Греческая теогония

      • Греческая антропология

      • Культы и таинства греков

      • Элевсинские мистерии

      • Дионисийские таинства

    • Религия майя

      • Америка ищет истину

      • Духовные сущности

      • Мир земной и небесный

      • Эзотерика и религия

      • Жречество и обряды

    • Религия Скандинавии

      • Скандинавский взгляд на мир

      • Вера воинственных народов

      • Мифология викингов

      • Обряды скандинавского культа

      • Храмы и служители

      • Ритуалы и богослужения

  • Раздел II. Религии наших дней

    • Иудаизм

      • Вера Авраама и религия закона

      • Религиозная концепция

      • Закон и практика

      • Эволюция иудаизма

      • Храмовый иудаизм

      • Талмудический иудаизм

      • Раввинистический иудаизм

      • Современные течения

    • Зороастризм

      • Благая вера в мудрого

      • Биография Зороастра

      • Писание и теология

      • Зороастрийская космогония

      • Два духа

      • Мир метафизики

      • Поведение и нравственность

      • Бытовые особенности

    • Индуизм

      • Древняя и сложная система

      • Формирование канона

      • Вероучение индуизма

      • Представление о божестве

      • Посмертное существование

      • Духовные практики

    • Синтоизм

      • Религия страны самураев

      • История развития

      • Верования

      • Практическая составляющая

      • Молитвы

      • Ритуалы

      • Храмы и духовенство

    • Религии Китая

      • Конфуцианство

        • Личность Конфуция

        • Основные идеи

      • Даосизм

        • Персона Лао-цзы

        • Философия Дао

  • Раздел III. Мировые религии

    • Буддизм

      • Религия и философия

      • Биография Будды

      • Вероучение буддизма

      • Школы и практики

      • Священные писания

      • Основные направления

      • Путь через три этапа

    • Христианство

      • Уникальная религия

      • Персона основателя

      • Трудности теософии

      • Внешнее устройство

      • Христианские течения

      • Священный текст

      • Символика

      • Богослужение и таинства

    • Ислам

      • Новый монотеизм в Аравии

      • Возникновение ислама

      • Мусульманские партии

      • Вероучение и практика

      • Шесть столпов имана

      • Пять столпов ислама

      • Быт и законы мусульман

  • Заключительный комментарий

  • Приложение

  • Библиография

  • Список рекомендуемой литературы

Views 69
Rating 5.0 / 5
Added 06.09.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (2)

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