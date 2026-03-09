Книга Олександра Ткаченка «Ми відвідали Україну», видана у Вінніпезі в 1991 році, є унікальним документальним свідченням очевидця, що фіксує переломний момент в історії українського народу та церкви. Автор ставить за мету поділитися враженнями від подорожі на батьківщину, здійсненої в часи великих надій — напередодні та в перші місяці здобуття Україною незалежності. Основна ідея твору полягає у відображенні духовного та національного відродження, яке автор спостерігав під час відвідин багатьох міст, церков та історичних пам’яток, підкреслюючи нерозривний зв’язок між українською діаспорою та матірною землею.

Змістовна частина книги детально описує маршрут делегації: від вильоту з Торонто через Фінляндію до Москви, а потім — до серця України. Ткаченко приділяє значну увагу відвідинам святинь і музеїв, зокрема Києво-Печерської Лаври, Канева та Музею народної архітектури, але головним акцентом залишаються зустрічі з віруючими людьми в Києві, Харкові, Запоріжжі та Дніпропетровську. Особливе історичне значення мають розділи, присвячені Всеукраїнському з’їзду євангельських християн-баптистів та новим можливостям для проповіді в школах і через газету «Християнське життя», що було немислимим у попередні десятиліття радянського режиму.

Текст написаний у щирому, репортажному стилі, наповненому почуттям глибокої любові до рідного краю та вдячності Богу за можливість побачити вільну Україну. Автор додає до своїх спостережень офіційні документи того часу, зокрема Постанову Верховної Ради УРСР, що перетворює подорожні нотатки на повноцінне історичне джерело. Праця служить цінним свідченням про стан українського суспільства та церкви в 1991 році, пропонуючи читачеві відчути атмосферу піднесення та сподівань, якими жила країна на шляху до самостійності. Це розповідь про повернення до коріння, про духовну єдність і про велику відповідальність за майбутнє України.

Олександр Ткаченко – Ми відвідали Україну

Winnipeg, Manitoba, Canada: Impressions. - Накладом автора, 1991. – 118 с.

