Ткаченко - Римские папы
Его последний путь должен во всем соответствовать величию его сана. Тело папы Григория начали готовить к погребению сразу после того, как Святой Престол официально объявил о смерти его святейшества. Тысячи итальянцев приедут проститься со своим папой. Рим будет переполнен. Каждому из пришедших должна быть предоставлена возможность взглянуть на покойного. Для многих это будет первый и единственный раз в их жизни. Понтифик не умер. Он лишь уснул, ожидая воскресения из мертвых, подобно тому, как по вере церкви воскрес Иисус Христос. Его покой должен быть величественным, всем необходимо видеть лишь безмятежный мирный сон, избавляющий верующих от тревог и укрепляющий их убежденность в грядущем воскресении.
Тело усопшего папы подвергалось тщательной процедуре бальзамирования. Нет, это не подражание египетским фараонам древности, это лишь способ сохранить понтифику прижизненный вид на момент прощания. В те годы искусство сохранения было далеко от нынешнего, и для улучшения эффекта из тела папы извлекались внутренние органы.
Читатель может задаться вопросом, для чего следует начинать рассказ со столь странного описания такой процедуры? Что же, дадим ответ. Тот уровень отношения церкви и общества к персонам римских пап, который царил, начиная со средних веков и вплоть до века девятнадцатого, невозможно понять, если не коснуться даже таких, казалось бы излишних вещей.
Считалось верхом неблагочестия использовать даже слово «внутренности». В отношении римского папы с пиететом употребляли термин «предсердия», отделяя тем самым персону понтифика от любого другого человека даже в столь деликатном вопросе. Предсердия тщательным образом помещались в сосуды-реликварии, словно драгоценности, и относились в храм святых Викентия и Анастасия, где погребались под главным алтарем.
Максим Ткаченко – Римские папы. Люди в белом: от Пия ІХ до наших дней
Серия – «Классика лекций. Лучшее»
Издательство – «АСТ»
Москва – 2025 г. / 336 с.
ISBN 978-5-17-172630-0
Максим Ткаченко – Римские папы. Люди в белом: от Пия ІХ до наших дней – Содержание
Часть I ЕПИСКОП, МОНАРХ, НАМЕСТНИК БОГА
Часть II ПИЙ IX. ЭПОХА ЗАМИРАЕТ, УХОДЯ
Часть III ЛЕВ XIII.ПОД ЗВУКИ ИНДУСТРИИ
Часть IV ПИЙ X.ПАПА МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ
Часть V БЕНЕДИКТ XV. МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ
Часть VI ПИЙ XI.НОВАТОР В МИРЕ СТАРИНЫ
Часть VII ПИЙ XII. ЭЛЕГАНТНЫЙ, СПОРНЫЙ, ВЕЛИКИЙ
Часть VIII ИОАНН XXIII. ТАКАЯ НЕПРОСТАЯ ПРОСТОТА
Часть IX ПАВЕЛ VI. КАК РАНЬШЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ
Часть X ЭРА ИОАННОВ ПАВЛОВ. НОВАЯ СТРАНИЦА
Часть XI БЕНЕДИКТ XVI. МОЦАРТ НА ТРОНЕ ПЕТРА
Часть дополнительная ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Comments (1 comment)