Его последний путь должен во всем соответствовать величию его сана. Тело папы Григория начали готовить к погребению сразу после того, как Святой Престол офи­циально объявил о смерти его святейшества. Тысячи ита­льянцев приедут проститься со своим папой. Рим будет переполнен. Каждому из пришедших должна быть предо­ставлена возможность взглянуть на покойного. Для мно­гих это будет первый и единственный раз в их жизни. Понтифик не умер. Он лишь уснул, ожидая воскресения из мертвых, подобно тому, как по вере церкви воскрес Иисус Христос. Его покой должен быть величественным, всем необходимо видеть лишь безмятежный мирный сон, избавляющий верующих от тревог и укрепляющий их убежденность в грядущем воскресении.

Тело усопшего папы подвергалось тщательной проце­дуре бальзамирования. Нет, это не подражание египет­ским фараонам древности, это лишь способ сохранить понтифику прижизненный вид на момент прощания. В те годы искусство сохранения было далеко от нынеш­него, и для улучшения эффекта из тела папы извлекались внутренние органы.

Читатель может задаться вопросом, для чего следу­ет начинать рассказ со столь странного описания такой процедуры? Что же, дадим ответ. Тот уровень отноше­ния церкви и общества к персонам римских пап, кото­рый царил, начиная со средних веков и вплоть до века девятнадцатого, невозможно понять, если не коснуться даже таких, казалось бы излишних вещей.

Считалось верхом неблагочестия использовать даже слово «внутренности». В отношении римского папы с пие­тетом употребляли термин «предсердия», отделяя тем самым персону понтифика от любого другого человека даже в столь деликатном вопросе. Предсердия тщательным образом помещались в со­суды-реликварии, словно драгоценности, и относились в храм святых Викентия и Анастасия, где погребались под главным алтарем.

Максим Ткаченко – Римские папы. Люди в белом: от Пия ІХ до наших дней

