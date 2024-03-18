Тодд, Майкл - Как поверить в Бога? - Маленькие шаги к большой вере

Представьте, что вы попали в 1979 год. Я подхожу к вам, охваченный волнением, и объявляю, что у меня есть маленькое электронное устройство, которое помещается на ладони. Оно без провода, без длинной антенны, и с его помощью вы можете общаться с людьми, живущими на другом конце света! И у этого устройства даже есть название... сотовый телефон! Вы, наверное, подумаете, что меня нужно изолировать об общества, ведь я явно сошел с ума!

Или, скажем, идет 1955 год. Расовая напряженность в Америке крайне высока. В некоторых частях страны людям с разным цветом кожи даже не разрешается пить из одного фонтана. Представьте себе молодого темнокожего парня, который подходит к толпе светлокожих и заявляет, что однажды его дети и их дети будут вместе заниматься бизнесом, посещать одну и ту же церковь и, возможно, жениться друг на друге! Толпа не просто сочтет его сумасшедшим, но, вполне вероятно, начнет выкрикивать оскорбления или даже покушаться на его жизнь.

А как насчет того, чтобы перенестись еще немного назад — в 1899 год — и представить, что вы планируете навестить родственников, живущих на другом конце страны? Вы идете к железнодорожной станции, намереваясь отправиться в недельное путешествие, но тут появляюсь я и уверенно сообщаю, что всего через четыре года появится прототип воздушного транспорта. «Он будет похож на гигантскую металлическую птицу и будет доставлять людей туда, куда они хотят, за короткое время! И называться он будет самолет!» Вы, скорее всего, сочтете меня психом, прежде чем сесть в надежный и проверенный временем поезд: вы точно знаете, что эта идея просто безумна.

А что, если я скажу вам, что все эти истории основаны на реальных событиях? Было время, когда никто и представить себе не мог ни сотовый телефон, ни расовую интеграцию, ни самолет. Парковка, полная машин, приложение, с помощью которого вы заказываете еду, женщины, голосующие на выборах, кресло, где вы сидите, социальные сети — все это считалось безумием... пока не воплотилось в реальность.

Многое из того, что сегодня выглядит нормальным, совсем недавно казалось безумием. Стоит лишь признать эту идею, как тут же рождается вывод: вещи, которые кажутся необычными в современном мире, в будущем могут стать чем-то обыденным. Списание долгов по студенческому кредиту или выплата ипотеки на кругленькую сумму? Врачи, приходящие в отделение интенсивной терапии, чтобы сообщить пациенту новость о том, что он излечился от рака и может идти домой? Мысль о том, что вся ваша семья приняла спасение и живет ради Христа? Получение десятилетнего жетона трезвости после длительного злоупотребления наркотиками или алкоголем? Возможность оставить крупное наследство своим правнукам после жизни в нищете? Избавление от бесконечной депрессии и пробуждение с истинной радостью? Беременность после бесплодия? Окончание колледжа, будучи матерью-одиночкой, едва окончившей среднюю школу? Любовь и забота в полноценном и здоровом браке после долгих лет словесного, физического, эмоционального, сексуального насилия? Способность простить родителя, который вас оставил? Руководство процветающей церковью, имея за плечами всего шесть месяцев образования в колледже? Все это звучит безумно.

Тодд, Майкл - Как поверить в Бога? - Маленькие шаги к большой вере

Пер. с анг. О. Захватовой — Москва: Издательство АСТ, 2022. — 288 с. — (Лекции интернета).

ISBN 978-5-17-139493-6

Тодд, Майкл - Как поверить в Бога? – Содержание

Отзывы о книге

Глава 1. Невозможное возможно

Сегодняшняя обыденность — это вчерашнее безумие

Основа веры

Что такое безумная вера?

Правдивые истории о безумной вере

Глава 2. Детская вера: маленькие шаги

Прежде чем начать ходить, нужно научиться ползать

Воображение

Вера с горчичное зерно

Детское доверие

Правдивая вера

Слишком мало не бывает

Подпитка для веры

Глава 3. Возможная вера

Полезное слово

Пятьдесят один процент веры

Угодить господу возможно

Невидимые доказательства

Обещание > боль

Формула веры

Глава 4. Ожидающая вера

Чудеса средней школы

Не верьте втайне

Не сдавайтесь

Остерегайтесь фальстарта

Синдром упущенной выгоды

Не сомневайтесь: если корнем является страх, то плод будет гнилым

Не предпринимайте поспешных шагов

Глава 5. Неустойчивая вера

Вера в спасение

Это может быть бог

Невозмутимые волны

Защитник против спасителя

Новые горизонты

Не стремиться — идти

Молитва — это предварительная работа

Глава 6. Ленивая вера

Не засыпайте

Кто-то вас ждет

Пророческая работа

Вера, которая не пропадает

Путь через крышу

Нет признания, нет проблем

Вера, дарующая ясность

Вера превыше эмоций

Большая игра

Глава 7. Разделенная вера

Противоположная сторона медали

Обмен

Надежда превыше ненависти

Доверяй, пробуй, свидетельствуй

Исцеление начинается с дома

Я — исключение

Глава 8. Обманчивая вера

Фальшивка

Лживая вера

Вера или оптимизм

Совершенная веры

У меня есть ключ

Глава 9. Утверждающая вера

Используйте слова

Слова, исполненные веры

Я сказал все, как есть

Изложение священных писаний о вере

Говорите, когда не видите

Глава 10. Увядающая вера

Избранный

Потеря реальна

Пока я не увижу

Надежда на свидетельство

Увидеть благодать

Глава 11. Спасительная вера

Рождество в июле (или когда захотите)

Сумасшедшее слово

Безумная тревога

Сумасшедшие шаги

Безумное ожидание

Безумный путь

Безумное поклонение

Не убирайте ногу с педали газа

Вопросы для размышления

Благодарности

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