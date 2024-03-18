Тодд, Майкл - Как поверить в Бога? - Маленькие шаги к большой вере

Тодд Майкл - Как поверить в Бога?
Представьте, что вы попали в 1979 год. Я подхожу к вам, охваченный волнением, и объявляю, что у меня есть маленькое электронное устройство, которое помещается на ладони. Оно без провода, без длинной антенны, и с его помощью вы можете общаться с людьми, живущими на другом конце света! И у этого устройства даже есть название... сотовый телефон! Вы, наверное, подумаете, что меня нужно изолировать об общества, ведь я явно сошел с ума!
Или, скажем, идет 1955 год. Расовая напряженность в Америке крайне высока. В некоторых частях страны людям с разным цветом кожи даже не разрешается пить из одного фонтана. Представьте себе молодого темнокожего парня, который подходит к толпе светлокожих и заявляет, что однажды его дети и их дети будут вместе заниматься бизнесом, посещать одну и ту же церковь и, возможно, жениться друг на друге! Толпа не просто сочтет его сумасшедшим, но, вполне вероятно, начнет выкрикивать оскорбления или даже покушаться на его жизнь.
А как насчет того, чтобы перенестись еще немного назад — в 1899 год — и представить, что вы планируете навестить родственников, живущих на другом конце страны? Вы идете к железнодорожной станции, намереваясь отправиться в недельное путешествие, но тут появляюсь я и уверенно сообщаю, что всего через четыре года появится прототип воздушного транспорта. «Он будет похож на гигантскую металлическую птицу и будет доставлять людей туда, куда они хотят, за короткое время! И называться он будет самолет!» Вы, скорее всего, сочтете меня психом, прежде чем сесть в надежный и проверенный временем поезд: вы точно знаете, что эта идея просто безумна.
А что, если я скажу вам, что все эти истории основаны на реальных событиях? Было время, когда никто и представить себе не мог ни сотовый телефон, ни расовую интеграцию, ни самолет. Парковка, полная машин, приложение, с помощью которого вы заказываете еду, женщины, голосующие на выборах, кресло, где вы сидите, социальные сети — все это считалось безумием... пока не воплотилось в реальность.
Многое из того, что сегодня выглядит нормальным, совсем недавно казалось безумием. Стоит лишь признать эту идею, как тут же рождается вывод: вещи, которые кажутся необычными в современном мире, в будущем могут стать чем-то обыденным. Списание долгов по студенческому кредиту или выплата ипотеки на кругленькую сумму? Врачи, приходящие в отделение интенсивной терапии, чтобы сообщить пациенту новость о том, что он излечился от рака и может идти домой? Мысль о том, что вся ваша семья приняла спасение и живет ради Христа? Получение десятилетнего жетона трезвости после длительного злоупотребления наркотиками или алкоголем? Возможность оставить крупное наследство своим правнукам после жизни в нищете? Избавление от бесконечной депрессии и пробуждение с истинной радостью? Беременность после бесплодия? Окончание колледжа, будучи матерью-одиночкой, едва окончившей среднюю школу? Любовь и забота в полноценном и здоровом браке после долгих лет словесного, физического, эмоционального, сексуального насилия? Способность простить родителя, который вас оставил? Руководство процветающей церковью, имея за плечами всего шесть месяцев образования в колледже? Все это звучит безумно.
Тодд, Майкл - Как поверить в Бога? - Маленькие шаги к большой вере
Пер. с анг. О. Захватовой — Москва: Издательство АСТ, 2022. — 288 с. — (Лекции интернета).
ISBN 978-5-17-139493-6
Тодд, Майкл - Как поверить в Бога? – Содержание
Отзывы о книге
Глава 1. Невозможное возможно
- Сегодняшняя обыденность — это вчерашнее безумие
- Основа веры
- Что такое безумная вера?
- Правдивые истории о безумной вере
Глава 2. Детская вера: маленькие шаги
- Прежде чем начать ходить, нужно научиться ползать
- Воображение
- Вера с горчичное зерно
- Детское доверие
- Правдивая вера
- Слишком мало не бывает
- Подпитка для веры
Глава 3. Возможная вера
- Полезное слово
- Пятьдесят один процент веры
- Угодить господу возможно
- Невидимые доказательства
- Обещание > боль
- Формула веры
Глава 4. Ожидающая вера
- Чудеса средней школы
- Не верьте втайне
- Не сдавайтесь
- Остерегайтесь фальстарта
- Синдром упущенной выгоды
- Не сомневайтесь: если корнем является страх, то плод будет гнилым
- Не предпринимайте поспешных шагов
Глава 5. Неустойчивая вера
- Вера в спасение
- Это может быть бог
- Невозмутимые волны
- Защитник против спасителя
- Новые горизонты
- Не стремиться — идти
- Молитва — это предварительная работа
Глава 6. Ленивая вера
- Не засыпайте
- Кто-то вас ждет
- Пророческая работа
- Вера, которая не пропадает
- Путь через крышу
- Нет признания, нет проблем
- Вера, дарующая ясность
- Вера превыше эмоций
- Большая игра
Глава 7. Разделенная вера
- Противоположная сторона медали
- Обмен
- Надежда превыше ненависти
- Доверяй, пробуй, свидетельствуй
- Исцеление начинается с дома
- Я — исключение
Глава 8. Обманчивая вера
- Фальшивка
- Лживая вера
- Вера или оптимизм
- Совершенная веры
- У меня есть ключ
Глава 9. Утверждающая вера
- Используйте слова
- Слова, исполненные веры
- Я сказал все, как есть
- Изложение священных писаний о вере
- Говорите, когда не видите
Глава 10. Увядающая вера
- Избранный
- Потеря реальна
- Пока я не увижу
- Надежда на свидетельство
- Увидеть благодать
Глава 11. Спасительная вера
- Рождество в июле (или когда захотите)
- Сумасшедшее слово
- Безумная тревога
- Сумасшедшие шаги
- Безумное ожидание
- Безумный путь
- Безумное поклонение
- Не убирайте ногу с педали газа
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