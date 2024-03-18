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Тодд Майкл - Как поверить в Бога?

Тодд, Майкл - Как поверить в Бога? - Маленькие шаги к большой вере
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Представьте, что вы попали в 1979 год. Я подхожу к вам, охваченный волнением, и объявляю, что у меня есть маленькое электронное устройство, которое помещается на ладони. Оно без провода, без длинной антенны, и с его помощью вы можете общаться с людьми, живущими на другом конце света! И у этого устройства даже есть название... сотовый телефон! Вы, наверное, подумаете, что меня нужно изолировать об общества, ведь я явно сошел с ума!
Или, скажем, идет 1955 год. Расовая напряженность в Америке крайне высока. В некоторых частях страны людям с разным цветом кожи даже не разрешается пить из одного фонтана. Представьте себе молодого темнокожего парня, который подходит к толпе светлокожих и заявляет, что однажды его дети и их дети будут вместе заниматься бизнесом, посещать одну и ту же церковь и, возможно, жениться друг на друге! Толпа не просто сочтет его сумасшедшим, но, вполне вероятно, начнет выкрикивать оскорбления или даже покушаться на его жизнь.
А как насчет того, чтобы перенестись еще немного назад — в 1899 год — и представить, что вы планируете навестить родственников, живущих на другом конце страны? Вы идете к железнодорожной станции, намереваясь отправиться в недельное путешествие, но тут появляюсь я и уверенно сообщаю, что всего через четыре года появится прототип воздушного транспорта. «Он будет похож на гигантскую металлическую птицу и будет доставлять людей туда, куда они хотят, за короткое время! И называться он будет самолет!» Вы, скорее всего, сочтете меня психом, прежде чем сесть в надежный и проверенный временем поезд: вы точно знаете, что эта идея просто безумна.
А что, если я скажу вам, что все эти истории основаны на реальных событиях? Было время, когда никто и представить себе не мог ни сотовый телефон, ни расовую интеграцию, ни самолет. Парковка, полная машин, приложение, с помощью которого вы заказываете еду, женщины, голосующие на выборах, кресло, где вы сидите, социальные сети — все это считалось безумием... пока не воплотилось в реальность.
Многое из того, что сегодня выглядит нормальным, совсем недавно казалось безумием. Стоит лишь признать эту идею, как тут же рождается вывод: вещи, которые кажутся необычными в современном мире, в будущем могут стать чем-то обыденным. Списание долгов по студенческому кредиту или выплата ипотеки на кругленькую сумму? Врачи, приходящие в отделение интенсивной терапии, чтобы сообщить пациенту новость о том, что он излечился от рака и может идти домой? Мысль о том, что вся ваша семья приняла спасение и живет ради Христа? Получение десятилетнего жетона трезвости после длительного злоупотребления наркотиками или алкоголем? Возможность оставить крупное наследство своим правнукам после жизни в нищете? Избавление от бесконечной депрессии и пробуждение с истинной радостью? Беременность после бесплодия? Окончание колледжа, будучи матерью-одиночкой, едва окончившей среднюю школу? Любовь и забота в полноценном и здоровом браке после долгих лет словесного, физического, эмоционального, сексуального насилия? Способность простить родителя, который вас оставил? Руководство процветающей церковью, имея за плечами всего шесть месяцев образования в колледже? Все это звучит безумно.

Тодд, Майкл - Как поверить в Бога? - Маленькие шаги к большой вере

Пер. с анг. О. Захватовой — Москва: Издательство АСТ, 2022. — 288 с. — (Лекции интернета).
ISBN 978-5-17-139493-6

Тодд, Майкл - Как поверить в Бога? – Содержание

Отзывы о книге
Глава 1. Невозможное возможно
  • Сегодняшняя обыденность — это вчерашнее безумие
  • Основа веры
  • Что такое безумная вера?
  • Правдивые истории о безумной вере
Глава 2. Детская вера: маленькие шаги
  • Прежде чем начать ходить, нужно научиться ползать
  • Воображение
  • Вера с горчичное зерно
  • Детское доверие
  • Правдивая вера
  • Слишком мало не бывает
  • Подпитка для веры
Глава 3. Возможная вера
  • Полезное слово
  • Пятьдесят один процент веры
  • Угодить господу возможно
  • Невидимые доказательства
  • Обещание > боль
  • Формула веры
Глава 4. Ожидающая вера
  • Чудеса средней школы
  • Не верьте втайне
  • Не сдавайтесь
  • Остерегайтесь фальстарта
  • Синдром упущенной выгоды
  • Не сомневайтесь: если корнем является страх, то плод будет гнилым
  • Не предпринимайте поспешных шагов
Глава 5. Неустойчивая вера
  • Вера в спасение
  • Это может быть бог
  • Невозмутимые волны
  • Защитник против спасителя
  • Новые горизонты
  • Не стремиться — идти
  • Молитва — это предварительная работа
Глава 6. Ленивая вера
  • Не засыпайте
  • Кто-то вас ждет
  • Пророческая работа
  • Вера, которая не пропадает
  • Путь через крышу
  • Нет признания, нет проблем
  • Вера, дарующая ясность
  • Вера превыше эмоций
  • Большая игра
Глава 7. Разделенная вера
  • Противоположная сторона медали
  • Обмен
  • Надежда превыше ненависти
  • Доверяй, пробуй, свидетельствуй
  • Исцеление начинается с дома
  • Я — исключение
Глава 8. Обманчивая вера
  • Фальшивка
  • Лживая вера
  • Вера или оптимизм
  • Совершенная веры
  • У меня есть ключ
Глава 9. Утверждающая вера
  • Используйте слова
  • Слова, исполненные веры
  • Я сказал все, как есть
  • Изложение священных писаний о вере
  • Говорите, когда не видите
Глава 10. Увядающая вера
  • Избранный
  • Потеря реальна
  • Пока я не увижу
  • Надежда на свидетельство
  • Увидеть благодать
Глава 11. Спасительная вера
  • Рождество в июле (или когда захотите)
  • Сумасшедшее слово
  • Безумная тревога
  • Сумасшедшие шаги
  • Безумное ожидание
  • Безумный путь
  • Безумное поклонение
  • Не убирайте ногу с педали газа
Вопросы для размышления
Благодарности
Об авторе
Views 366
Rating 5.0 / 5
Added 18.03.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

D
deynar 2 years ago

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