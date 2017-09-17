Тоги - Осужденный по 58-й статье
Эта книга — попытка провести читателя по жизненному пути Йоханнеса Тоги, познакомить с его личностью, с верой и с его мыслями.
Не раз ему грозила смерть, но всегда происходило нечто неожиданное и поразительное — явно не суждено было ему погибнуть от голода, холода или от ударов судьбы. Его сопротивление было просто потрясающим. Вы знаете, как выполняются замеры сопротивления изоляции? Он знал и умел все...
Следуя по пути жизни Иоханнеса, читатель познакомится с той Силой, которая вызволила его из страшных жизненных передряг.
Улла Риутта - Йоханнес Тоги - Осужденный по 58-й статье
Пер. с фин. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2006. — 271 с.
ISBN 5-7454-0548-1
ISBN 5-7454-0548-1
Улла Риутта, Йоханнес Тоги - Осужденный по 58-й статье - Содержание
Путешествие по жизни Йоханнеса
Поезд идет в Петербург
Дом, где прошло детство
Вспоминая дом и детские годы
Забота о людях в деревне Вяяряоя
Мамина Библия
Наедине со своей судьбой
Начало самостоятельной жизни в Ленинграде
Лиина —подруга жизни
Трудные времена
В «крестах»
Йоханнес и лиина принимают решение
«Освободите и мою Библию!»
Снова тюрьма
На урал в арестантском вагоне
В лагере
На строительство бумажного комбината
На лесозаготовках в пронькинском лагере
Я становлюсь лагерным портным
И руководителем по изготовлению лаптей
«Доставить Тоги живым или мертвым!»
Меня назначают руководить швейной фабрикой
«Твоя жена погибла»
Мертвые воскресают
А Лиина все ждала и ждала
«Лиина, Лиина, твой муж нашелся!»
На работу в Соликамск
Из больницы — на свободу
Домой
Жизнь продолжается
Мы возвращаемся в Таллинн
Улла Риутта, Йоханнес Тоги - Осужденный по 58-й статье - Поезд идет в Петербург
Раннее весеннее утро ясное, дышит прохладой. Мы едем через город на таллиннский железнодорожный вокзал. Хиллар Ванаселья, зять Йоханнеса, везет нас к поезду. Хиллар, инженер по образованию, уже на пенсии. Тайми, дочка, единственный ребенок Йоханнеса, работает врачом в Финляндии, в Ювяскюля. Взрослые дети Тайми и Хиллара живут в Таллинне: дочь Тульви работает художником на предприятии кожевенных изделий, сын Тауно занимает руководящую должность в банке.
Вот и вокзал, билетные кассы. На стенах — информация об отходящих и прибывающих поездах, вокруг целеустремленно спешащие люди, некоторые сидят на скамейках в зале ожидания. Вокзалы одинаковы повсюду в мире. Отсюда уезжают, сюда возвращаются.
Йоханнес уже заранее купил билеты, но сколько они стоят — говорить не хочет. Мы направляемся в Петербург, чтобы там посмотреть на те самые места, где более шестидесяти лет назад началась череда трагических событий. Длинная тюремная эпопея Йоханнеса началась в тюрьме «Кресты», тогда город назывался Ленинградом. Этот прекрасный город на Неве снова стал Петербургом после августовского путча 1991 года. В этой стране в последние годы произошли громадные перемены. Было такое ощущение, что ураган исторических событий бесследно унес с собой события большой давности.
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