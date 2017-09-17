Эта книга — попытка провести читателя по жизненному пути Йоханнеса Тоги, познакомить с его личностью, с верой и с его мыслями.

Не раз ему грозила смерть, но всегда происходило нечто неожиданное и поразительное — явно не суждено было ему погибнуть от голода, холода или от ударов судьбы. Его сопротивление было просто потрясающим. Вы знаете, как выполняются замеры сопротивления изоляции ? Он знал и умел все...

Следуя по пути жизни Иоханнеса, читатель познакомится с той Силой, которая вызволила его из страшных жизненных передряг.

Улла Риутта - Йоханнес Тоги - Осужденный по 58-й статье

Пер. с фин. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2006. — 271 с.

ISBN 5-7454-0548-1

Улла Риутта, Йоханнес Тоги - Осужденный по 58-й статье - Содержание

Путешествие по жизни Йоханнеса

Поезд идет в Петербург

Дом, где прошло детство

Вспоминая дом и детские годы

Забота о людях в деревне Вяяряоя

Мамина Библия

Наедине со своей судьбой

Начало самостоятельной жизни в Ленинграде

Лиина —подруга жизни

Трудные времена

В «крестах»

Йоханнес и лиина принимают решение

«Освободите и мою Библию!»

Снова тюрьма

На урал в арестантском вагоне

В лагере

На строительство бумажного комбината

На лесозаготовках в пронькинском лагере

Я становлюсь лагерным портным

И руководителем по изготовлению лаптей

«Доставить Тоги живым или мертвым!»

Меня назначают руководить швейной фабрикой

«Твоя жена погибла»

Мертвые воскресают

А Лиина все ждала и ждала

«Лиина, Лиина, твой муж нашелся!»

На работу в Соликамск

Из больницы — на свободу

Домой

Жизнь продолжается

Мы возвращаемся в Таллинн

Улла Риутта, Йоханнес Тоги - Осужденный по 58-й статье - Поезд идет в Петербург



Раннее весеннее утро ясное, дышит прохладой. Мы едем через город на таллиннский железнодорожный вокзал. Хиллар Ванаселья, зять Йоханнеса, везет нас к поезду. Хиллар, инженер по образованию, уже на пенсии. Тайми, дочка, единственный ребенок Йоханнеса, работает врачом в Финляндии, в Ювяскюля. Взрослые дети Тайми и Хиллара живут в Таллинне: дочь Тульви работает художником на предприятии кожевенных изделий, сын Тауно занимает руководящую должность в банке.



Вот и вокзал, билетные кассы. На стенах — информация об отходящих и прибывающих поездах, вокруг целеустремленно спешащие люди, некоторые сидят на скамейках в зале ожидания. Вокзалы одинаковы повсюду в мире. Отсюда уезжают, сюда возвращаются.



Йоханнес уже заранее купил билеты, но сколько они стоят — говорить не хочет. Мы направляемся в Петербург, чтобы там посмотреть на те самые места, где более шестидесяти лет назад началась череда трагических событий. Длинная тюремная эпопея Йоханнеса началась в тюрьме «Кресты», тогда город назывался Ленинградом. Этот прекрасный город на Неве снова стал Петербургом после августовского путча 1991 года. В этой стране в последние годы произошли громадные перемены. Было такое ощущение, что ураган исторических событий бесследно унес с собой события большой давности.