Зачем люди обращаются в суд? Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Они являются туда, дабы в официальном порядке решить возникшие у них проблемы: отстоять собственные интересы, наказать обидчиков, восстановить честь - собственную, ближайших родственников или друзей. В иных случаях они бывают в суд вызваны - чтобы ответить на поданный против них иск, чтобы оправдать свои действия, чтобы защититься от обвинений и возможного приговора.

Ольга Тогоева - Дела плоти

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. — 352 с. — ил. — (MEDIAEVALIA).

ISBN 978-5-98712-838-1

Ольга Тогоева - Дела плоти - Содержание

Введение. Суд, право и частная жизнь: точки пересечения

Часть I. Между историей права и исторической антропологией

Глава 1. Можно ли говорить о запретном?

Глава 2. Честь женщины - достоинство мужчины

Глава 3. Бесконечная «прогулка на осле»

Глава 4. Свадьба под виселицей

Часть II. Казусы без конца... и без начала

Глава 5. История Раймона Дюрана, содомита из Вильфранша

Глава 6. История Джона Райкнера, называвшего себя Элеонорой

Глава 7. История о том, как поссорились Колетт Ла Бюкет и Жан Ле Мерсье

Глава 8. История злоключений Масет де Рюйи, или О пользе пытки

Глава 9. История о том, кому была неверна Жанна де Брем

Часть III. Источников много не бывает?

Глава 10. История Гийома де Флави, мужа-тирана и предателя Франции

Глава 11. История Марты Броссье, которая любила, да не вышла замуж

Глава 12. История Маргариты Ле Петур, которая никого не любила, но все-таки вышла замуж

Заключение. О казусах и контекстах

Ольга Тогоева - Дела плоти - Введение

От эпохи Средневековья и раннего Нового времени до наших дней дошло внушительное количество материалов повседневной судебной практики, о какой бы стране Западной Европы мы ни говорили. Для любого исследователя, занимающегося историей права и правосознания, подобные документы представляют огромную ценность, поскольку позволяют изучить не только то, как мыслилось судопроизводство в теории, но и то, как оно велось в действительности. Впрочем, при ближайшем рассмотрении эти многочисленные судебные казусы способны, на мой взгляд, поведать нам нечто куда более интересное, нежели вполне обычные, а порой и откровенно скучные подробности рассмотрения того или иного гражданского или уголовного дела...