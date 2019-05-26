Тогоева - Дела плоти
Зачем люди обращаются в суд? Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Они являются туда, дабы в официальном порядке решить возникшие у них проблемы: отстоять собственные интересы, наказать обидчиков, восстановить честь - собственную, ближайших родственников или друзей. В иных случаях они бывают в суд вызваны - чтобы ответить на поданный против них иск, чтобы оправдать свои действия, чтобы защититься от обвинений и возможного приговора.
Ольга Тогоева - Дела плоти
М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. — 352 с. — ил. — (MEDIAEVALIA).
ISBN 978-5-98712-838-1
Ольга Тогоева - Дела плоти - Содержание
- Введение. Суд, право и частная жизнь: точки пересечения
Часть I. Между историей права и исторической антропологией
- Глава 1. Можно ли говорить о запретном?
- Глава 2. Честь женщины - достоинство мужчины
- Глава 3. Бесконечная «прогулка на осле»
- Глава 4. Свадьба под виселицей
Часть II. Казусы без конца... и без начала
- Глава 5. История Раймона Дюрана, содомита из Вильфранша
- Глава 6. История Джона Райкнера, называвшего себя Элеонорой
- Глава 7. История о том, как поссорились Колетт Ла Бюкет и Жан Ле Мерсье
- Глава 8. История злоключений Масет де Рюйи, или О пользе пытки
- Глава 9. История о том, кому была неверна Жанна де Брем
- Часть III. Источников много не бывает?
- Глава 10. История Гийома де Флави, мужа-тирана и предателя Франции
- Глава 11. История Марты Броссье, которая любила, да не вышла замуж
- Глава 12. История Маргариты Ле Петур, которая никого не любила, но все-таки вышла замуж
- Заключение. О казусах и контекстах
Ольга Тогоева - Дела плоти - Введение
От эпохи Средневековья и раннего Нового времени до наших дней дошло внушительное количество материалов повседневной судебной практики, о какой бы стране Западной Европы мы ни говорили. Для любого исследователя, занимающегося историей права и правосознания, подобные документы представляют огромную ценность, поскольку позволяют изучить не только то, как мыслилось судопроизводство в теории, но и то, как оно велось в действительности. Впрочем, при ближайшем рассмотрении эти многочисленные судебные казусы способны, на мой взгляд, поведать нам нечто куда более интересное, нежели вполне обычные, а порой и откровенно скучные подробности рассмотрения того или иного гражданского или уголовного дела...
спасибо