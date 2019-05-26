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Тогоева - Дела плоти

Ольга Тогоева - Дела плоти
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Ethics
Зачем люди обращаются в суд? Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Они являются туда, дабы в официальном порядке решить возникшие у них проблемы: отстоять собственные интересы, наказать обидчиков, восстановить честь - собственную, ближайших родственников или друзей. В иных случаях они бывают в суд вызваны - чтобы ответить на поданный против них иск, чтобы оправдать свои действия, чтобы защититься от обвинений и возможного приговора.

Ольга Тогоева - Дела плоти

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2018. — 352 с. — ил. — (MEDIAEVALIA).
ISBN 978-5-98712-838-1

Ольга Тогоева - Дела плоти - Содержание

  • Введение. Суд, право и частная жизнь: точки пересечения
Часть I. Между историей права и исторической антропологией
  • Глава 1. Можно ли говорить о запретном?
  • Глава 2. Честь женщины - достоинство мужчины
  • Глава 3. Бесконечная «прогулка на осле»
  • Глава 4. Свадьба под виселицей
Часть II. Казусы без конца... и без начала
  • Глава 5. История Раймона Дюрана, содомита из Вильфранша
  • Глава 6. История Джона Райкнера, называвшего себя Элеонорой
  • Глава 7. История о том, как поссорились Колетт Ла Бюкет и Жан Ле Мерсье
  • Глава 8. История злоключений Масет де Рюйи, или О пользе пытки
  • Глава 9. История о том, кому была неверна Жанна де Брем
  • Часть III. Источников много не бывает?
  • Глава 10. История Гийома де Флави, мужа-тирана и предателя Франции
  • Глава 11. История Марты Броссье, которая любила, да не вышла замуж
  • Глава 12. История Маргариты Ле Петур, которая никого не любила, но все-таки вышла замуж
  • Заключение. О казусах и контекстах

Ольга Тогоева - Дела плоти - Введение

От эпохи Средневековья и раннего Нового времени до наших дней дошло внушительное количество материалов повседневной судебной практики, о какой бы стране Западной Европы мы ни говорили. Для любого исследователя, занимающегося историей права и правосознания, подобные документы представляют огромную ценность, поскольку позволяют изучить не только то, как мыслилось судопроизводство в теории, но и то, как оно велось в действительности. Впрочем, при ближайшем рассмотрении эти многочисленные судебные казусы способны, на мой взгляд, поведать нам нечто куда более интересное, нежели вполне обычные, а порой и откровенно скучные подробности рассмотрения того или иного гражданского или уголовного дела...
Views 318
Rating 5.0 / 5
Added 26.05.2019
Author brat Vasil
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 7 years ago

спасибо

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