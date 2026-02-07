Данная работа также посвящена средневековому правосудию. Однако суд будет рассматриваться в ней не как государственный институт, но как место встречи представителей власти с ее подданными. Главной таким образом станет проблема коммуникации, контакта этих двух сил, их способность говорить друг с другом, обмениваться информацией. Как проходил подобный контакт? Как, на каком языке общались судьи и обвиняемые? Что они хотели сказать друг другу? Какими словами, посредством каких понятий и аналогий, при помощи каких жестов каждый из них пытался убедить окружающих в своей правоте? Эти вопросы представляются мне исследованными менее других в современной историографии, а потому именно они и будут интересовать меня прежде всего.

Проблема коммуникации судебной власти со своими подданными особенно остро, как мне представляется, стояла во Франции XIV-XV вв. С одной стороны, создание Парижского парламента (высшей судебной и апелляционной инстанции страны вплоть до второй половины XV в.) способствовало усилению здесь судебного аппарата. С другой стороны, связи центра с провинциями крайне ослабляла Столетняя война, сводившая практически на нет все попытки наладить судопроизводство в разоренных землях. Однако кроме политических существовали трудности и собственно правового характера.

Тогоева Ольга - «Истинная правда» - Языки средневекового правосудия

Изд. 2-е, испр. и доп.

Москва: Издательство ACT, 2022. 400 с. ; ил.

Серия "История и наука Рунета. Страдающее Средневековье"

ISBN 978-5-17-150644-5

Тогоева Ольга - «Истинная правда» - Языки средневекового правосудия - Оглавление

Вступление

IN EXTREMIS

Глава 1. В ожидании смерти

Глава 2. Мужчина и женщина: две истории любви, рассказанные в суде

Глава 3. «Ведьма» и ее адвокат

ИГРА В СЛОВА

Глава 4. Судьи и их тексты

Глава 5. Безумная Марион

Глава 6. Блудница и город

Глава 7. Сказка о Синей Бороде

Глава 8. Выбор Соломона

ЯЗЫК ЖЕСТОВ

Глава 9. Мертвец идет

Глава 10. Право на ошибку

О пользе фрагментарной рефлексии

Библиография