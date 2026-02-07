Данная работа также посвящена средневековому правосудию. Однако суд будет рассматриваться в ней не как государственный институт, но как место встречи представителей власти с ее подданными. Главной таким образом станет проблема коммуникации, контакта этих двух сил, их способность говорить друг с другом, обмениваться информацией. Как проходил подобный контакт? Как, на каком языке общались судьи и обвиняемые? Что они хотели сказать друг другу? Какими словами, посредством каких понятий и аналогий, при помощи каких жестов каждый из них пытался убедить окружающих в своей правоте? Эти вопросы представляются мне исследованными менее других в современной историографии, а потому именно они и будут интересовать меня прежде всего.
Проблема коммуникации судебной власти со своими подданными особенно остро, как мне представляется, стояла во Франции XIV-XV вв. С одной стороны, создание Парижского парламента (высшей судебной и апелляционной инстанции страны вплоть до второй половины XV в.) способствовало усилению здесь судебного аппарата. С другой стороны, связи центра с провинциями крайне ослабляла Столетняя война, сводившая практически на нет все попытки наладить судопроизводство в разоренных землях. Однако кроме политических существовали трудности и собственно правового характера.
Тогоева Ольга - «Истинная правда» - Языки средневекового правосудия
Изд. 2-е, испр. и доп.
Москва: Издательство ACT, 2022. 400 с. ; ил.
Серия "История и наука Рунета. Страдающее Средневековье"
ISBN 978-5-17-150644-5
Тогоева Ольга - «Истинная правда» - Языки средневекового правосудия - Оглавление
Вступление
IN EXTREMIS
Глава 1. В ожидании смерти
Глава 2. Мужчина и женщина: две истории любви, рассказанные в суде
Глава 3. «Ведьма» и ее адвокат
ИГРА В СЛОВА
Глава 4. Судьи и их тексты
Глава 5. Безумная Марион
Глава 6. Блудница и город
Глава 7. Сказка о Синей Бороде
Глава 8. Выбор Соломона
ЯЗЫК ЖЕСТОВ
Глава 9. Мертвец идет
Глава 10. Право на ошибку
О пользе фрагментарной рефлексии
Библиография
