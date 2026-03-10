После публикации «Властелина колец» прошло почти семьдесят лет, но интерес к произведениям Толкина не думает спадать. Несмотря на всю свою фантастичность, эти книги привлекают читателя не возможностью бегства от реальности, а тем, что оказываются неожиданно актуальными для сегодняшнего дня. Среди обилия литературы о Толкине объяснений его актуальности и современности не так много. Книга Тома Шиппи заполняет именно эту лакуну.
Том Шиппи (1943) — наиболее известный и авторитетный эксперт по Толкину и интерпретатор его наследия. Шиппи буквально прошел по стопам Толкина: он окончил ту же самую Школу короля Эдуарда в Бирмингеме, занимал кафедру средневековой английской литературы в Лидсском университете, а также преподавал англосаксонский язык в Оксфорде. Если тезис о том, что книги Толкина выросли из его увлечения языками и древними литературами, справедлив, трудно представить себе лучшего их интерпретатора.
Том Шиппи - Дж. Р. Р. Толкин: автор века. Филологическое путешествие в Средиземье
М.. Никея, 2023. — 512 с.
ISBN 978-5-907628-81-6
Том Шиппи - Дж. Р. Р. Толкин: автор века. Филологическое путешествие в Средиземье - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА
ФЭНТЕЗИ И ФАНТАСТИКА
ЖИЗНЬ И РАБОТА ТОЛКИНА
ТРИ АРГУМЕНТА В ПОЛЬЗУ ТОЛКИНА
ТОЛКИН И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
ТОЛКИН И ЖАНР ФЭНТЕЗИ
ПИСАТЕЛЬ XX ВЕКА
ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ
ГЛАВА I. «ХОББИТ»: КАК ТОЛКИН ЗАНОВО ОТКРЫЛ СРЕДИЗЕМЬЕ
МИГ ВДОХНОВЕНИЯ?
СКАЗОЧНЫЙ МИР
СЛОВА АВТОРА
БОРЬБА ЗА АВТОРИТЕТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ
СТОЛКНОВЕНИЕ МАНЕР ПОВЕДЕНИЯ
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОПАСТИ
ГЛАВА II. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»: КАК РОЖДАЛСЯ СЮЖЕТ
НАЧИНАЯ ЗАНОВО
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
СОВЕТ У ЭЛРОНДА: РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ
СОВЕТ У ЭЛРОНДА: ВЫСТРАИВАНИЕ СЮЖЕТА
ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ: ВСАДНИКИ РИСТАНИИ
КУЛЬТУРНЫЕ КОНТРАСТЫ: ГОНДОР И РИСТАНИЯ
ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
ГЛАВА III «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»: ОБРАЗЫ ЗЛА
ОБРАЗ КОЛЬЦА
ПРИЗРАКИ И ТЕНИ: ОБРАЗЫ ЗЛА У ТОЛКИНА
ДВА ВЗГЛЯДА НА ЗЛО
ЗЛО И КОЛЬЦО
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ: УДАЧА
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ: МУЖЕСТВО
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
ГЛАВА IV. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»: МИФИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ
АЛЛЕГОРИЯ И ПРИМЕНИМОСТЬ
САРУМАН И ДЕНЭТОР: НОВАТОР ПРОТИВ РЕАКЦИОНЕРА
МИФ КАК ПОСРЕДНИК
МИФ О ФРОДО
ВНЕВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ И ПОДЛИННЫЕ ТРАДИЦИИ
ТРИ ПОЭТА ХОББИТАНИИ: ШЕКСПИР, МИЛЬТОН И «АНОНИМ»
МОМЕНТЫ ЭВКАТАСТРОФЫ
ЕЩЕ НЕМНОГО О МИФАХ
СТИЛЬ И ЖАНР
ГЛАВА V. «СИЛЬМАРИЛЛИОН»: ГЛАВНЫЙ ТРУД ЕГО ЖИЗНИ
НАВЕКИ СГИНУВШИЕ ПРЕДАНИЯ И ЛЕТОПИСИ
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ
ЛЮБОВЬ К СЕМЕЙНЫМ ИСТОРИЯМ
ЛЮДИ И ЭЛЬФЫ
АНГЕЛЫ И ЕВАНГЕЛИЕ
НЕСКОЛЬКО СРАВНЕНИЙ
ГЛАВА VI. МАЛАЯ ФОРМА: СОМНЕНИЯ, СТРАХИ, АВТОБИОГРАФИИ
КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ ТОЛКИНА
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ АЛЛЕГОРИЯ № 1: «ЛИСТ КИСТИ НИГГЛЯ»
СТИХИ: НАПИСАННЫЕ И ПЕРЕПИСАННЫЕ
УТРАЧЕННЫЙ ПУТЬ
НАРОДНЫЕ СКАЗАНИЯ, ЛЭ И «АНТИСКАЗАНИЕ»
АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ АЛЛЕГОРИЯ № 2: «КУЗНЕЦ ИЗ БОЛЬШОГО ВУТТОНА»
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА
ТОЛКИН И ЕГО ПРОТИВНИКИ
ТОЛКИН И ДЖОЙС
ТОЛКИН И МОДЕРНИЗМ
НАСЛЕДИЕ ТОЛКИНА
АКТУАЛЬНОСТЬ И РЕАЛИЗМ
БИБЛИОГРАФИЯ
