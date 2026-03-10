Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Шиппи - Толкин - Автор века

Том Шиппи - Толкин - Автор века
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History, Philology Literature

После публикации «Властелина колец» прошло почти семьдесят лет, но интерес к произведениям Толкина не думает спадать. Несмотря на всю свою фантастичность, эти книги привлекают читателя не возможностью бегства от реальности, а тем, что оказываются неожиданно актуальными для сегодняшнего дня. Среди обилия литературы о Толкине объяснений его актуальности и современности не так много. Книга Тома Шиппи заполняет именно эту лакуну.

Том Шиппи (1943) — наиболее известный и авторитетный эксперт по Толкину и интерпретатор его наследия. Шиппи буквально прошел по стопам Толкина: он окончил ту же самую Школу короля Эдуарда в Бирмингеме, занимал кафедру средневековой английской литературы в Лидсском университете, а также преподавал англосаксонский язык в Оксфорде. Если тезис о том, что книги Толкина выросли из его увлечения языками и древними литературами, справедлив, трудно представить себе лучшего их интерпретатора.

Том Шиппи - Дж. Р. Р. Толкин: автор века. Филологическое путешествие в Средиземье

М.. Никея, 2023. — 512 с.

ISBN 978-5-907628-81-6

Том Шиппи - Дж. Р. Р. Толкин: автор века. Филологическое путешествие в Средиземье - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ФЭНТЕЗИ И ФАНТАСТИКА

ЖИЗНЬ И РАБОТА ТОЛКИНА

ТРИ АРГУМЕНТА В ПОЛЬЗУ ТОЛКИНА

ТОЛКИН И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ТОЛКИН И ЖАНР ФЭНТЕЗИ

ПИСАТЕЛЬ XX ВЕКА

ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

ГЛАВА I. «ХОББИТ»: КАК ТОЛКИН ЗАНОВО ОТКРЫЛ СРЕДИЗЕМЬЕ

МИГ ВДОХНОВЕНИЯ?

СКАЗОЧНЫЙ МИР

СЛОВА АВТОРА

БОРЬБА ЗА АВТОРИТЕТ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ФАНТАЗИИ

СТОЛКНОВЕНИЕ МАНЕР ПОВЕДЕНИЯ

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОПАСТИ

ГЛАВА II. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»: КАК РОЖДАЛСЯ СЮЖЕТ

НАЧИНАЯ ЗАНОВО

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

СОВЕТ У ЭЛРОНДА: РАСКРЫТИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ

СОВЕТ У ЭЛРОНДА: ВЫСТРАИВАНИЕ СЮЖЕТА

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ВДОХНОВЕНИЯ

КУЛЬТУРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ: ВСАДНИКИ РИСТАНИИ

КУЛЬТУРНЫЕ КОНТРАСТЫ: ГОНДОР И РИСТАНИЯ

ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ

ГЛАВА III «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»: ОБРАЗЫ ЗЛА

ОБРАЗ КОЛЬЦА

ПРИЗРАКИ И ТЕНИ: ОБРАЗЫ ЗЛА У ТОЛКИНА

ДВА ВЗГЛЯДА НА ЗЛО

ЗЛО И КОЛЬЦО

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ: УДАЧА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ: МУЖЕСТВО

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

ГЛАВА IV. «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»: МИФИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ

АЛЛЕГОРИЯ И ПРИМЕНИМОСТЬ

САРУМАН И ДЕНЭТОР: НОВАТОР ПРОТИВ РЕАКЦИОНЕРА

МИФ КАК ПОСРЕДНИК

МИФ О ФРОДО

ВНЕВРЕМЕННАЯ ПОЭЗИЯ И ПОДЛИННЫЕ ТРАДИЦИИ

ТРИ ПОЭТА ХОББИТАНИИ: ШЕКСПИР, МИЛЬТОН И «АНОНИМ»

МОМЕНТЫ ЭВКАТАСТРОФЫ

ЕЩЕ НЕМНОГО О МИФАХ

СТИЛЬ И ЖАНР

ГЛАВА V. «СИЛЬМАРИЛЛИОН»: ГЛАВНЫЙ ТРУД ЕГО ЖИЗНИ

НАВЕКИ СГИНУВШИЕ ПРЕДАНИЯ И ЛЕТОПИСИ

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ МИФОЛОГИЯ

ЛЮБОВЬ К СЕМЕЙНЫМ ИСТОРИЯМ

ЛЮДИ И ЭЛЬФЫ

АНГЕЛЫ И ЕВАНГЕЛИЕ

НЕСКОЛЬКО СРАВНЕНИЙ

ГЛАВА VI. МАЛАЯ ФОРМА: СОМНЕНИЯ, СТРАХИ, АВТОБИОГРАФИИ

КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ ТОЛКИНА

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ АЛЛЕГОРИЯ № 1: «ЛИСТ КИСТИ НИГГЛЯ»

СТИХИ: НАПИСАННЫЕ И ПЕРЕПИСАННЫЕ

УТРАЧЕННЫЙ ПУТЬ

НАРОДНЫЕ СКАЗАНИЯ, ЛЭ И «АНТИСКАЗАНИЕ»

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ АЛЛЕГОРИЯ № 2: «КУЗНЕЦ ИЗ БОЛЬШОГО ВУТТОНА»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА

ТОЛКИН И ЕГО ПРОТИВНИКИ

ТОЛКИН И ДЖОЙС

ТОЛКИН И МОДЕРНИЗМ

НАСЛЕДИЕ ТОЛКИНА

АКТУАЛЬНОСТЬ И РЕАЛИЗМ

БИБЛИОГРАФИЯ

Views 429
Rating 5.0 / 5
Added 10.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

