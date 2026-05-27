Толкин - Падение Нуменора
1 г. — Основаны Серые Гавани и Линдон.
В приложениях 1955 г. к «Властелину Колец» Дж. Р. Р. Толкин писал о Второй эпохе: «То были темные годы для людей Средиземья, но годы славы для Нуменора» [1]. В том, что Кристофер Толкин определил как первую попытку отца установить «Временную схему» (которая позже стала «Пове-стью лет»), Вторая эпоха описывалась как «"Черные годы", или эпоха между Великой битвой и поражением Моргота и Падением Нуменора и ниспровержением Саурона» [2].
В эти неспокойные, смутные времена, в ходе событий Второй эпохи, складывалась история Средиземья, а грандиозная трагедия Нуменора - его величие, падение и гибель - привела к преобразованию физического мира в целом. Хроника Второй эпохи стала впечатляющей, масштабной прелюдией к великой драме Войны Кольца. Эта повесть начинается в последние дни 587 года Первой эпохи:
В ходе Великой Битвы и при падении Тангородрима произошли сильные землетрясения; опустошенный Белерианд лежал в руинах; воды Великого моря затопили многие земли к северу и к западу. На востоке, в Оссирианде, обрушилась гряда Эред Луин, гигантская брешь разверзлась в южной их части, туда хлынуло море и образовался залив. В этот залив теперь впадала река Лун, проложившая новое русло; потому назвали его залив Лун. Край тот нолдор [те, что принадлежали ко второму народу эльфов] встарь назвали Линдон; это имя осталось за ним и впредь. [3]
В конце Первой эпохи Валар созвали совет и призвали эльдар Средиземья — им «если не приказали, то по крайней мере настоятельно посоветовали возвратиться на Запад и жить там в покое и мире». [4]
Те эльдар, что вняли призыву, поселились на острове Эрес-сеа [5]: одна из его гаваней носит название Авалонэ [6] — из всех городов земли она ближе всего к Валинору. Башня Аваллона - это первое, что открывается взору морехода, когда корабль его приближается наконец к Бессмертным зем-лям, оставляя за кормою бескрайние просторы Моря. [7]
Джон Рональд Руэл Толкин - Падение Нуменора - Содержание
От переводчика
Список иллюстраций
Об этой книге
Предисловие: сага о «Темной эпохе»
Предыстория Второй эпохи
ПОВЕСТЬ ЛЕТ (хронология Западных земель)
Вторая эпоха
Годы
1 г. - Основаны Серые Гавани и Линдон
32 г. — Эдайн приплывают в Нуменор
География Нуменора
Природа Нуменора
Жизнь нуменорцев
Ок. 40 г. — Множество гномов покидают свои древние города в Эред Луин, переселяются в Морию, и ее население увеличивается
442 г. — Смерть Эльроса Тар-Миньятура
Ок. 500 г. — Саурон снова воспрял в Средиземье
521 г. — В Нуменоре родилась Сильмариэн
600 г. — Первые корабли нуменорцев появляются у берегов Средиземья
Плавания Алдариона
750 г. — Эльфы-нолдор основали Эрегион
Алдарион и Эрендис
Свадьба Алдариона и Эрендис
Восшествие Тар-Алдариона на престол..
Ок. 1000 г. — Саурон, встревоженный растущей мощью нуменорцев, решает сделать землю Мордор своим оплотом. Начинается возведение Барад-дура
1075 г. — Тар-Анкалимэ становится первой Правящей королевой Нуменора
1200 г. — Саурон пытается склонить эльдар ко злу. Гиль-галад отказывается иметь с ним дело; но Саурону удается расположить к себе кузнецов Эрегиона. Нуменорцы начинают строить в Средиземье постоянные гавани .
Ок. 1500 г. — Эльфийские кузнецы, наставляемые Сауроном, достигают вершин своего мастерства. Они начинают ковать Кольца Власти
Ок. 1590 г. — В Эрегионе завершена работа над Тремя Кольцами
Ок. 1600 г. — Саурон отковывает Единое Кольцо в Ородруине. Он завершает строительство Барад-дура. Келебримбор разгадывает замыслы Саурона
1693 г. — Начало войны между эльфами и Сауроном. Три Кольца сокрыты
1695 г. — Полчища Саурона вторгаются в Эриадор. Гиль-галад посылает Эльронда в Эрегион
1697 г. — Разорение Эрегиона. Гибель Келебримбора. Врата Мории закрываются. Эльронд отступает вместе с уцелевшими нолдор и основывает убежище в Имладрисе
1699r. ー Саурон опустошает Эриадор
1700 г. — Тар-Минастир высылает из Нуменора в Линдон огромный флот. Саурон разбит
1701 г. — Саурон изгнан из Эриадора. Западные земли надолго обрели мир
Ок. 1800 г. — Примерно с этого времени нуменорцы начинают утверждать свое господство на побережьях Средиземья. Власть Саурона распространяется все дальше на восток. Тень пала на Нуменор
2251 г. — Смерть Тар-Атанамира. Тар-Анкалимон принимает скипетр. Среди нуменорцов начинаются мятеж и раскол. Примерно в это время впервые появляются Кольцепризраки, или назгул, рабы Девяти Колец
2280 г. — Умбар становится могучей нуменорской крепостью
2350 г. — Построен Пеларгир. Он становится главной гаванью Верных нуменорцев
2899 г. — Ар-Адунахор принимает скипетр
3175 г. - Раскаяние Тар-Палантира. Междоусобица в Нуменоре
3255 г. — Ар-Фаразон Золотой узурпирует власть
3261 г. — Ар-Фаразон отплывает с острова и высаживается в Умбаре ..
3262 г. — Саурон взят в плен и привезен в Нуменор;
3262-3310 гг. — Саурон искушает короля и склоняет нуменорцев ко злу
3310 г. — Ар-Фаразон начинает создавать Великую Армаду
3319 г. — Ар-Фаразон атакует Валинор. Низвержение Нуменора. Элендилю и его сыновьям удается спастись
3320 г. - Основаны Изгнаннические королевства: Арнор и Гондор. Камни поделены между правителями. Саурон возвращается в Мордор
3429 г. — Саурон нападает на Гондор, захватывает Минас Итиль и сжигает Белое Древо. Исильдур спасается бегством вниз по Андуину и отправляется на север к Элендилю. Анарион обороняет Минас Анор и Осгилиат
3430 г. — Создан Последний Союз эльфов и людей
3431 г. — Гиль-галад и Элендиль идут маршем на восток, к Имладрису
3434 г. - Армия Союза переходит Туманные горы. Битва на Дагорладе и поражение Саурона. Начинается осада Барад-дура
3440 г. - Гибель Анариона
3441 г. — Саурон повержен Элендилем и Гиль-галадом, но и они оба гибнут. Исильдур забирает себе Единое Кольцо. Саурон исчезает, Кольце-призраки уходят во мглу. Конец Второй эпохи
Эпилог
Приложения:
А Краткая хроника событий Третьей эпохи Средиземья
В Нуменорские главы из «Утраченного пути»
Примечания
Благодарности
