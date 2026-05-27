Толкин - Властелин Колец – Хранители Кольца – Т. 1

Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction

«Хранители Кольца» открывают трилогию Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» — одно из самых известных произведений мировой литературы фэнтези. В центре повествования — хоббит Фродо Торбинс, которому достается Кольцо, связанное с темной властью Мордора.

Фродо покидает Хоббитанию и отправляется в опасный путь, от исхода которого зависит судьба всего Средиземья. Вместе с ним выступают Гэндальф и представители разных народов, образуя братство, призванное противостоять растущей тьме.

Толкин Джон Рональд Руэл – Властелин Колец – Хранители Кольца – Т. 1

Толкин, Джон Рональд Руэл. Властелин Колец. Трилогия. Т. 1. Хранители Кольца / Джон Рональд Руэл Толкин; пер. с англ. В. Муравьева, А. Кистяковского; ил. А. Ли. — Москва: Издательство АСТ, 2021. — 512 с.
ISBN 978-5-17-107214-8

Толкин Джон Рональд Руэл – Властелин Колец – Содержание

  • Пролог

  1. Книга 1

    • Долгожданное угощение

    • Тень прошлого

    • Дорога втроем

    • Напрямик по грибы

    • Раскрытый заговор

    • Вековечный лес

    • У Тома Бомбадила

    • Мгла над могильниками

    • «Гарцующий пони»

    • Бродяжник

    • Клинок в ночи

    • Переправа

  2. Книга 2

    • Нежданные гости

    • Совет

    • Путь на юг

    • Путешествие во тьме

    • Морийский мост

    • Кветлориэн

    • Зеркало Галадриэли

    • Прощание с Лориэном

    • Великая река

    • Разброд

