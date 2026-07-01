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Толковая Библия священнослужителя - 14 томов - Проект

Толковая Библия св\ященнослужителя - 14 томов
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, Liturgical Books

Администрация портала Эсхатос открывает проект по приобретению в США 14 томов Толковой Библии священнослужителя общей стоимостью 480 USD.

https://ministersbible.org/product-category/bibliya-svyashhennosluzhitelya/

Ориентровочно книги планируем приобрести в конце лета, а до тех пор необходимо собрать требуемую сумму.
Ориентировочно участие в проекте предполагает финансирование проекта:
1. жителей РФ - 2000 руб с перечислением на счет в РФ
2. жителей в Украине - 20 USD c перечислением денег по PayPal в США
3. жителей в западных странах просим пожертвовать на проект по желанию, желательно не мене 30USD

Записаться на участие в проекте можно в Telegram в группе по ссылке https://t.me/+4Hu-JVImptk0NzE6

Views 82
Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2026
Author esxatos
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5.0/5 (4)

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