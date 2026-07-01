Толковая Библия св\ященнослужителя - 14 томов

Толковая Библия священнослужителя - 14 томов - Проект
Администрация портала Эсхатос открывает проект по приобретению в США 14 томов Толковой Библии священнослужителя общей стоимостью 480 USD.
https://ministersbible.org/product-category/bibliya-svyashhennosluzhitelya/
Ориентровочно книги планируем приобрести в конце лета, а до тех пор необходимо собрать требуемую сумму.
Ориентировочно участие в проекте предполагает финансирование проекта:
1. жителей РФ - 2000 руб с перечислением на счет в РФ
2. жителей в Украине - 20 USD c перечислением денег по PayPal в США
3. жителей в западных странах просим пожертвовать на проект по желанию, желательно не мене 30USD
Записаться на участие в проекте можно в Telegram в группе по ссылке https://t.me/+4Hu-JVImptk0NzE6
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