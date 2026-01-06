В. А. Толочек - Проблема стилей в психологии: историко-теоретический анализ

(Методология, теория и история психологии)

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. - 320 с.

ISBN 978-5-9270-0260-3

В. А. Толочек - Проблема стилей в психологии: историко-теоретический анализ - Содержание

А. Л. Журавлев, М.А. Холодная - Предисловие

Предисловие автора

Введение

Глава 1. Психология индивидуальных различий и проблема стилей

1.1. Становление и развитие дифференциальной психологии

1.2. Стиль как феномен и как объяснительное понятие

1.3. Адаптация человека к среде: типологический, функциональный, стилевой и экологический подходы в психологии

1.4. Стиль, способности и ресурсы человека

1.5. Дискуссионные вопросы

Глава 2. Стили как психологические системы адаптации в среде и интеграции ресурсов человека

2.1. Когнитивные стили

2.2. Эмоциональные стили и эмоциональный интеллект

2.3. Стили саморегуляции

2.4. Стили жизни, поведения, общения, активности

2.5. Грани феномена «стили жизни»

2.6. Дискуссионные вопросы

Глава 3. Индивидуальные стили деятельности

3.1. Предпосылки возникновения и содержание концепции «индивидуальный стиль деятельности»

3.2. Исследования индивидуального стиля деятельности

3.3. Индивидуальный стиль в структуре интегральной индивидуальности

3.4. Дискуссионные вопросы

Глава 4. Совместная деятельность

4.1. Структура индивидуальной и совместной деятельности

4.2. Совместная деятельность и взаимодействия субъектов: распределение функций и ролей, управление и руководство

4.3. Взаимодействия субъектов совместной деятельности: профессионально-функциональные и социально-психологические группы («триады» как единицы анализа)

4.4. Управленческая деятельность и изучение стилей руководства

4.5. Дискуссионные вопросы

Глава 5. Стили руководства

5.1. Стили руководства: аксиологический, функциональный, ресурсный и экологический подходы

5.2. Стили деятельности наставника и эксперта

5.3. Контексты деятельности руководителя и стили руководства

5.4. Сфера деятельности, профессионализм, возраст, должностная позиция руководителя и эволюция стилей

5.5. Дискуссионные вопросы

Глава 6. Стили как единый психологический феномен

6.1. Парадоксы исследования стилей

6.2. Единство феномена и многообразие проявлений стиля

6.3. Интра-, интер-, внесубъектные ресурсы и классификация стилей

6.4. Структурно-функциональная организация стиля и пространство деятельности

6.5. Эвристический потенциал концепции «Стили профессиональной деятельности»

6.6. Перспективы дальнейших исследований

Заключение

Литература