Толочек - Проблема стилей в психологии
В. А. Толочек - Проблема стилей в психологии: историко-теоретический анализ
(Методология, теория и история психологии)
М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. - 320 с.
ISBN 978-5-9270-0260-3
В. А. Толочек - Проблема стилей в психологии: историко-теоретический анализ - Содержание
А. Л. Журавлев, М.А. Холодная - Предисловие
Предисловие автора
Введение
Глава 1. Психология индивидуальных различий и проблема стилей
1.1. Становление и развитие дифференциальной психологии
1.2. Стиль как феномен и как объяснительное понятие
1.3. Адаптация человека к среде: типологический, функциональный, стилевой и экологический подходы в психологии
1.4. Стиль, способности и ресурсы человека
1.5. Дискуссионные вопросы
Глава 2. Стили как психологические системы адаптации в среде и интеграции ресурсов человека
2.1. Когнитивные стили
2.2. Эмоциональные стили и эмоциональный интеллект
2.3. Стили саморегуляции
2.4. Стили жизни, поведения, общения, активности
2.5. Грани феномена «стили жизни»
2.6. Дискуссионные вопросы
Глава 3. Индивидуальные стили деятельности
3.1. Предпосылки возникновения и содержание концепции «индивидуальный стиль деятельности»
3.2. Исследования индивидуального стиля деятельности
3.3. Индивидуальный стиль в структуре интегральной индивидуальности
3.4. Дискуссионные вопросы
Глава 4. Совместная деятельность
4.1. Структура индивидуальной и совместной деятельности
4.2. Совместная деятельность и взаимодействия субъектов: распределение функций и ролей, управление и руководство
4.3. Взаимодействия субъектов совместной деятельности: профессионально-функциональные и социально-психологические группы («триады» как единицы анализа)
4.4. Управленческая деятельность и изучение стилей руководства
4.5. Дискуссионные вопросы
Глава 5. Стили руководства
5.1. Стили руководства: аксиологический, функциональный, ресурсный и экологический подходы
5.2. Стили деятельности наставника и эксперта
5.3. Контексты деятельности руководителя и стили руководства
5.4. Сфера деятельности, профессионализм, возраст, должностная позиция руководителя и эволюция стилей
5.5. Дискуссионные вопросы
Глава 6. Стили как единый психологический феномен
6.1. Парадоксы исследования стилей
6.2. Единство феномена и многообразие проявлений стиля
6.3. Интра-, интер-, внесубъектные ресурсы и классификация стилей
6.4. Структурно-функциональная организация стиля и пространство деятельности
6.5. Эвристический потенциал концепции «Стили профессиональной деятельности»
6.6. Перспективы дальнейших исследований
Заключение
Литература
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