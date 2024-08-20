Толстой Лев - Неправды русской власти
Есть три великие неправды. От них страдают все народы. Страдают и язычники, и христианские народы, и наш русский народ.
Первая неправда в том, что правительство, затеяв какие-нибудь споры с другими правительствами, захватив чужие земли и не отдавши те, какие оно прежде захватило, или просто поссорившись с правительственными лицами другого государства, может во всякий час затеять войну и потребовать людей в войска и погнать их на убиения и убийства.
Мало того что правительство может всякую минуту оторвать рабочих людей от их семей и труда и послать их за тысячи верст на убийство, — что все правительства всегда и делают, — еще и до начала войны правительства отрывают людей от работы, собирают их в войска и годами держат их в праздной, развратной жизни, обучая их убийству и тратя на эти приготовления большую часть тех денег, которые собирают с народа.
Живет человек, трудится, кормится с семьей, и вдруг правительство, про которое он ничего не знает, затевает войну, и от человека этого отбирают деньги на ненужное ему военное дело, отрывают его самого от дела и посылают на убийство — других убивать или самому быть убитому и — хуже всего — часто доводят до того, что приходят те, которым объявили войну, и разоряют его дом и заставляют его еще платить себе за это. Так что пока есть солдатство, человек никогда не может быть спокоен и уверен, что все труды его не пропадут даром и что сам он не будет послан на убийство.
Вторая неправда — это подати и прямые налоги по стольку то с души, пошлины на товары и на всякие сделки и даже на переезд с места на место, так что работающему человеку шагу ступить, купить ничего нельзя без того, чтобы не отдавать часть своего заработка тем людям, которые собирают с него эти дани и потребляют их, как им хочется. Человек, с которого берут подати, сколько бы ни работал, никогда не может знать, что у него есть и что останется, потому что власти всегда могут назначить новые подати, и чем он больше будет работать, тем больше и будут брать. Так они и делают.
Для души же эта неправда вредна тем, что люди, собирающие и потребляющие подати получая их без труда, распоряжаются ими, как им вздумается, большей частью для своей корысти, своего честолюбия, тщеславия, развращаются оттого, что распоряжаются не заработанным, чужим имуществом и развращают всех тех своих помощников — чиновников, которые дуром раздают эти чужие денежки. Народ же, глядя на пользование этими шальными деньгами, или завидует им, злобится или старается приладиться к этим людям, чтобы тоже попользоваться незаработанными деньгами. Так что и от этой неправды великое расстройство в народе.
Толстой Л.Н. - Неправды русской власти - «Ныне ваше время и власть тьмы»
М.: Родина, 2022. – 240 с.: илл. – (Кто мы?)
ISBN 978-5-00180-643-1
Толстой Л.Н. - Неправды русской власти – Содержание
Вместо предисловия. Три неправды
ПРОБУЖДЕНИЕ ОТ ГИПНОЗА ПАТРИОТИЗМА
Одумайтесь!
Корень зла
Патриотизм и правительство
Патриотизм или мир?
По поводу Конгресса о мире
Приближение конца
СООРУЖЕНИЕ ГАДКОЕ И НЕПРОЧНОЕ
Пора понять
О государстве
Суеверие государства
Вера, соединенная с властью, ложная
Письмо студенту о праве
О насилии
КЕМ МЫ УПРАВЛЯЕМЫ
Не верьте, что народ вас любит
Вы заслужили ужасную славу
Кем мы управляемы
К политическим деятелям
ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ДРУГОЮ
Об общественном движении в России
Два враждебных лагеря
Обращение к правительству, революционерам и народу
Не могу молчать
О значении русской революции
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